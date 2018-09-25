В Московской области сменился главный по ИТ: вместо Шадаева — Рымар

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил обновленный кабинет министров. Пост министра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья занял Максим Рымар, сменив на нем своего экс-начальника Максута Шадаева.

Новый главный по ИТ Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил Максима Рымара министром государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

На своем новом посту Рымар, до назначения занимавший должность заместителя министра вверенного ему ведомства, сменил своего бывшего начальника Максута Шадаева, который, по данным сайта правительства Московской области, переходит на другую работу с сохранением позиции советника губернатора.

О том, что Шадаев может покинуть пост министра и стать вице-президентом «Ростелекома» в начале сентября 2018 г. сообщал Экспертный центр электронного государства со ссылкой на собственные источники.



«Партнерство и взаимодействие с Шадаевым остается, – цитирует Воробьева ресурс РИАМО. – Он остается моим советником. Большое количество продуктов, цифровых продуктов мы внедрили за это время, многие из них тиражируются в других субъектах, я очень рассчитываю, что Максим Александрович продолжит высокий темп информационно-цифровых преобразований».

Отметим, что в обязанности чиновника на рассматриваемом посту входит решение вопросов в области применения ИТ, обеспечения защиты информации, предоставления государственных и муниципальных услуг, электронного межведомственного взаимодействия, развития региональных информационных систем, оптимизации исполнения государственных функций, а также обеспечение мониторинга эффективности и результативности госуправления Московской области.

Кроме того, на министра возложена обязанность по обеспечению взаимодействия с органами госвласти различных уровней, организациями, иностранными и международными органами по вопросам, входящим в его компетенцию.

Кто такой Максим Рымар

Максим Рымар родился 5 ноября 1982 г. в Москве. Закончил Российский университет дружбы народов (РУДН), получив степени бакалавра по экономике в 2003 г. и магистра менеджмента в 2005 г.

Максим Рымар стал новым министром государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Последующие два года Рымар проработал в должности менеджера проектов в компании «Агава», после чего с 2008 по 2014 гг. занимал пост замначальника отдела внедрения проектов департамента интернет-проектов в «Армаде». С 2014 по 2017 гг. – глава отдела комплексных портальных решений департамента комплексных проектов в «Программном продукте».

С 1 сентября 2017 г. по 25 сентября 2018 г. работал в качестве заместителя министра госуправления, ИТ и связи Московской области.