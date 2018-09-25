Аналитики обещают жителям «умных городов» MaaS к 2025 г.

Рынок цифровизации мирового автопрома будет расти в среднем на 16,1% в год и к 2025 г. достигнет $168,8 млрд. Уже в начале 2020-х годов жители «умных городов» будут использовать автомобили как сервис, а к 2025 г. – мобильность как сервис.

Мировой рынок

К 2020 г. уровень цифровизации автопрома по сравнению с 2015 г. увеличится более чем в 2 раза и достигнет $82 млрд. Вплоть до 2025 г. среднегодовые темпы роста этого рынка составят 16,1%, что позволит ему достичь показателя $168,8 млрд. Такие данным приводят аналитики Frost & Sullivan в новом исследовании Digital Transformation of the Automotive Industry.

Сегодня большинство крупных производителей автомобилей ориентируются на разработку и развитие цифровых сервисов. По мнению аналитиков, в начале 2020-х годов мир ждет переход к бизнес-модели «Автомобиль как сервис» (Car-as-a-Service), а к 2025 г. – «Мобильность как сервис» (mobility as a service, MaaS).

В начале 2020-х годов мир ждет переход к бизнес-модели «Автомобиль как сервис» (Car-as-a-Service), а к 2025 г. – «Мобильность как сервис» (mobility as a service, MaaS)

Согласно результатам исследования, более 30% всех инвестиций в сфере цифровизации автопрома приходится на промышленный интернет вещей. До 2025 г. этот сегмент будет расти в среднем на 11,5% в год и достигнет показателя $36,7 млрд. На втором месте – подключенные автомобили (10% инвестиций). На третьем – системы безопасности (7% инвестиций).

Тенденции рынка

Инвестиции в большие данные пока занимают лишь около 2% суммарного объема рынка и составляют $500 млн, однако по мнению аналитиков Frost & Sullivan в перспективе именно они являются самым перспективным сегментом рынка цифровой трансформации автопрома. В период до 2025 г. среднегодовой рост этого сегмента будет составлять 35%, и в конечном итоге его объем достигнет $10,5 млрд.

Еще одно направление, которому в Frost & Sullivan предрекают быстрый рост, – это цифровой ритейл. По их мнению, этот сегмент будет расти в среднем на 29,1% в год и к 2025 г. достигнет $50,8 млрд. Вплоть до 2022 г. наиболее активно он будет развиваться в Северной Америке, Германии и Франции, однако потом второе место займет Китай.

Еще одна тенденция – постепенная консолидация рынка за счет сделок по слиянию и поглощению автоконцернов и приобретению ими технологических компаний, специализирующихся на разработке специализированного ПО, операционных систем, электроники и пр. Кроме того, аналитики Frost & Sullivan ожидают в самом ближайшем будущем активного применения в автомобильной отрасли технологий искусственного интеллекта, решений в области повышения кибербезопасности (в том числе на базе блокчейн-технологий), а также технологий дополненной реальности и облачных сервисов.