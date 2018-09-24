России повезло в рейтинге открытости данных

Из-за того, что в рейтинге Open Data Barometer за 2017 г. не участвовали некоторые страны, а другие страны ухудшили свои результаты, Россия смогла подняться в списке на 13 позиций, улучшив показатель всего на 2 балла.

Россия в Open Data Barometer

Россия заняла 13 место среди 30 стран мира в рейтинге открытости данных Open Data Barometer по состоянию на 2017 г., составленном некоммерческой организацией World Wide Web Foundation. Из 100 баллов Россия набрала 51 — на два балла больше чем в предыдущем году, когда она занимала в рейтинге 26 строчку.

Скачок на 13 позиций вверх объясняется тем, что результаты некоторых стран ухудшились по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, ряд государств, ранее принимавших участие в рейтинге, в редакции за 2017 г. не представлен. В 2013 г., когда Open Data Barometer был составлен впервые, Россия занимала в нем 20 место, с тех пор ее показатель улучшился на 10 баллов.

Лидеры рейтинга

Первое место в рейтинге поделили Канада и Великобритания, набравшие по 76 баллов из 100, причем Канада с 2013 г. продемонстрировала рост на 18 баллов, а Великобритания — спад на четыре балла. Далее идет Австралия с показателем 75 баллов и Франция, набравшая 72 балла. Обе страны улучшили свои результаты по сравнению с первой редакцией рейтинга на 17 баллов. Пятерку лидеров замыкает Южная Корея с результатом 72 балла и ростом на 25 баллов с 2013 г.

Далее следует Мексика, набравшая 69 баллов, Япония (68 баллов), Новая Зеландия (68 баллов), США (64 балла), и Германия (58 баллов). Показатель США по сравнению с самым первым рейтингом ухудшился на 11 баллов. Непосредственно перед Россией в рейтинге идут Уругвай (56 баллов) и Колумбия (52 балла), которые продемонстрировали с 2013 г. рост на 23 и 25 баллов соответственно.

Россия поднялась на 13 позиций в рейтинге открытости данных

Украина заняла в рейтинге восемнадцатое место с результатом 47 баллов и ростом на 25 баллов с 2013 г. Китай находится на 24 месте с показателем 31 балл, выросшим на 15 баллов по сравнению с первой редакции рейтинга.

Критерии оценивания

Общий балл Open Data Barometer рассчитывается исходя из нескольких показателей. В числе прочего учитывается, насколько открыты данные о расходовании государственного бюджета, законодательстве, преступности, избирательном процессе и государственных контрактах. Учитывается также, насколько часто эти данные обновляются, доступны ли они в машиночитаемом виде, легко ли их найти.

Открытость данных о расходовании госбюджета и госконтрактах в России была оценена в 100 баллов, о международной торговле — в 95 баллов, о статистике преступлений и состоянии окружающей среды — в 80 баллов, о переписи населения и избирательном процессе — в 65 баллов, о транспорте, образовании и здравоохранении — в 60 баллов, о законодательстве — в 50 баллов, о картах и собственности на землю — в 30 баллов, а о тратах правительства и регистрации компаний — всего в 5 баллов.

Россия в мировых ИТ-рейтингах

Напомним, сопоставление показателей России в главных мировых рейтингах, связанных с ИКТ, свидетельствует о том, что длившийся несколько лет период существенного укрепления позиций нашей страны уступил место застою и даже упадку. Подводя в апреле 2018 г. итоги работы за шесть лет, Минкомсвязи отчиталось о ряде успехов России в международных ИКТ-рейтингах. Но при ближайшем рассмотрении эти рейтинги оказались локальными и узкоспециальными, в то время как в обобщенных авторитетных списках позиции России за отчетный период преимущественно ухудшились.

В качестве доказательств успешной деятельности ведомства в период с 2012 по 2018 г. приводились последние (вышедшие в начале 2017 г.) данные Всемирного экономического форума и международной школы бизнеса INSEAD. В соответствии с ними в России были зафиксированы самые низкие цены в мире на мобильный интернет и мобильную связь для конечных потребителей.

Однако в относительно недавно появившемся Рейтинге скорости мобильного интернета, составляемого компанией Ookla, владеющей одним из крупнейших сайтов для расчета данного параметра, позиции России в последнее время ухудшаются от месяца к месяцу. По итогам февраля 2018 г. наша страна откатилась на 77 место, пропустив вперед Никарагуа (76 место) и Гондурас (63 место).

Что касается Индекса развития ИКТ (ICT Development Index, IDI) Международного союза электросвязи, то здесь позиции России с 2012 по 2017 гг. просели с 41 до 45 места. В мировом рейтинге инновационных стран Global innovation index Корнельского университета Россия с 2012 по 2016 гг. проделала путь с 51 на 43 место, но уже в 2017 г. откатилась на 45 место. В другом инновационном рейтинге с аналогичным названием (Global Innovation Index) агентства Bloomberg Россия некоторое время улучшала свои позиции, поднявшись с 18 до 12 места. Однако по итогам 2016 г. наша страна провалилась сразу на 14 позиций до 26 места.