Intel вернулась к производству чипов по старому 22 нм техпроцессу. Опрос
Intel нашла способ побороть дефицит 14 нм чипов на рынке
Intel решила вернуться к более старым технологиям производства микросхем. Новый чипсет для материнских плат H310C, вероятно, будет выпускаться в соответствии с 22 нм технологическим процессом. Об этом сообщило интернет-издание Tom’s Hardware со ссылкой на собственные источники. Intel на вопросы журналистов ответила отказом «давать комментарии относительно еще не вышедших продуктов».
Данный шаг назад, по-видимому, является вынужденным для Intel, которая в последнее время испытывает серьезную нехватку мощностей для производства 14 нм чипов, ведущую к дефициту процессоров на рынке.
Традиционно чипсеты Intel выпускаются в соответствии с более старым технологическим процессом по сравнению с предназначенными для работы с ними центральными процессорами. Данный подход позволяет равномерно распределить нагрузку на производственные мощности компании. Задержка в переходе на 10 нм производство привела к тому, что компания стала выпускать как чипсеты, так и процессоры на 14 нм производственных линиях.
Впервые слухи о возможном «откате» Intel к выпуску чипсетов с соблюдением более старых стандартов возникли после появления фотографии якобы нового чипа H310C на ресурсе mydrivers.com. Внимание пользователей Сети привлекли физические размеры нового чипа (10 х 7 мм), только готовящегося к выпуску, которые существенно превышали габариты уже вышедшего H310 (8,5 х 6,5 мм), что могло быть признаком использования более примитивного техпроцесса.
Источники Tom's Hardware уверяют, что материнские платы на базе чипсета H310 по-прежнему будут продаваться в розницу, но в перспективе окажутся полностью вытеснены решениями на основе H310C (H310 R2.0). Стоит также отметить, что новый чипсет, вероятно, будет совместим с Windows 7.
Ранее тайваньский ресурс Digitimes сообщал о том, что Intel планирует решить возникшую проблему с помощью TSMC, тайваньского производителя полупроводниковых изделий, которому отдаст на аутсорсинг производство своих 14 нм чипов начального уровня.
О задержках с переходом на 10 нм техпроцесс
Intel неоднократно откладывала старт массового производства процессоров по 10 нм техпроцессу на более поздние сроки. Сперва компания пообещала начать выпуск 10 нм чипов в 2015 г. Затем последовало несколько сообщений о задержке, после чего официальной датой выхода нового поколения чипов стал считаться 2017 г. Его наступление не ознаменовалось позитивным сдвигом в этом направлении – Intel вновь взяла паузу, на этот раз – до второго полугодия 2018 г.
В конце апреля 2018 г. Брайан Кржанич (Brian Krzanich), на тот момент еще занимавший должность гендиректора Intel, сообщил, что компания сможет запустить 10 нм процессоры в массовое производство не ранее 2019 г.
Одновременно с этим подопечные Кржанича решили сосредоточиться на совершенствовании 14 нм процессоров семейств Whisky Lake и Cascade Lake, дав тому повод похвастаться 80% приростом производительности моделей этих линеек с момента выпуска первых экземпляров. Глава Intel также уверял в отсутствии каких бы то ни было проблем с разработкой 10 нм чипов. Он говорил, что компания способна производить такие процессоры, но лишь малыми партиями.
В начале сентября 2018 г. стало известно о дефиците поставок 14 нм энергоэффективных чипов Intel Whiskey Lake и Amber Lake, официально представленных корпорацией за неделю до этого. По информации Digitimes, выпуск ультрабуков на базе микросхем этих линеек запланировали крупнейшие мировые производители. В связи с задержками со стороны Intel они были вынуждены пересмотреть прогнозы по поставкам своей продукции.