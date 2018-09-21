Intel вернулась к производству чипов по старому 22 нм техпроцессу. Опрос

Проблемы Intel с освоением 10 нм технологического процесса и перегруженность собственных 14 нм производственных мощностей спровоцировали дефицит на рынке процессоров. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, компания решила использовать более старые нормы при выпуске чипсета H310C для материнских плат.

Intel нашла способ побороть дефицит 14 нм чипов на рынке

Intel решила вернуться к более старым технологиям производства микросхем. Новый чипсет для материнских плат H310C, вероятно, будет выпускаться в соответствии с 22 нм технологическим процессом. Об этом сообщило интернет-издание Tom’s Hardware со ссылкой на собственные источники. Intel на вопросы журналистов ответила отказом «давать комментарии относительно еще не вышедших продуктов».

Данный шаг назад, по-видимому, является вынужденным для Intel, которая в последнее время испытывает серьезную нехватку мощностей для производства 14 нм чипов, ведущую к дефициту процессоров на рынке.

Традиционно чипсеты Intel выпускаются в соответствии с более старым технологическим процессом по сравнению с предназначенными для работы с ними центральными процессорами. Данный подход позволяет равномерно распределить нагрузку на производственные мощности компании. Задержка в переходе на 10 нм производство привела к тому, что компания стала выпускать как чипсеты, так и процессоры на 14 нм производственных линиях.

Впервые слухи о возможном «откате» Intel к выпуску чипсетов с соблюдением более старых стандартов возникли после появления фотографии якобы нового чипа H310C на ресурсе mydrivers.com. Внимание пользователей Сети привлекли физические размеры нового чипа (10 х 7 мм), только готовящегося к выпуску, которые существенно превышали габариты уже вышедшего H310 (8,5 х 6,5 мм), что могло быть признаком использования более примитивного техпроцесса.

Еще не вышедший чип Intel H310C

Источники Tom's Hardware уверяют, что материнские платы на базе чипсета H310 по-прежнему будут продаваться в розницу, но в перспективе окажутся полностью вытеснены решениями на основе H310C (H310 R2.0). Стоит также отметить, что новый чипсет, вероятно, будет совместим с Windows 7.

Актуальный чип Intel H310

Ранее тайваньский ресурс Digitimes сообщал о том, что Intel планирует решить возникшую проблему с помощью TSMC, тайваньского производителя полупроводниковых изделий, которому отдаст на аутсорсинг производство своих 14 нм чипов начального уровня.



О задержках с переходом на 10 нм техпроцесс

Intel неоднократно откладывала старт массового производства процессоров по 10 нм техпроцессу на более поздние сроки. Сперва компания пообещала начать выпуск 10 нм чипов в 2015 г. Затем последовало несколько сообщений о задержке, после чего официальной датой выхода нового поколения чипов стал считаться 2017 г. Его наступление не ознаменовалось позитивным сдвигом в этом направлении – Intel вновь взяла паузу, на этот раз – до второго полугодия 2018 г.

В конце апреля 2018 г. Брайан Кржанич (Brian Krzanich), на тот момент еще занимавший должность гендиректора Intel, сообщил, что компания сможет запустить 10 нм процессоры в массовое производство не ранее 2019 г.

Одновременно с этим подопечные Кржанича решили сосредоточиться на совершенствовании 14 нм процессоров семейств Whisky Lake и Cascade Lake, дав тому повод похвастаться 80% приростом производительности моделей этих линеек с момента выпуска первых экземпляров. Глава Intel также уверял в отсутствии каких бы то ни было проблем с разработкой 10 нм чипов. Он говорил, что компания способна производить такие процессоры, но лишь малыми партиями.

В начале сентября 2018 г. стало известно о дефиците поставок 14 нм энергоэффективных чипов Intel Whiskey Lake и Amber Lake, официально представленных корпорацией за неделю до этого. По информации Digitimes, выпуск ультрабуков на базе микросхем этих линеек запланировали крупнейшие мировые производители. В связи с задержками со стороны Intel они были вынуждены пересмотреть прогнозы по поставкам своей продукции.