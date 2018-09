Мировой рынок 5G достигнет $123,3 млрд к 2025 году

Мировой рынок

Мировой рынок услуг 5G вырастет с $53,9 млрд в 2020 г. до $123,3 млрд в 2025 г. Среднегодовые темпы роста (CAGR) составят 18%. Такие данные приводятся в отчете 5G Services Market by Vertical, Application And Region – Global Forecast to 2025, подготовленном аналитиками MarketsandMarkets.

Основными стимулами для роста рынка станут рост спроса на надежные услуги высокоскоростной связи, все большее число подключенных устройств и увеличение объема передаваемых данных. Среди сдерживающих факторов аналитики называют достаточно высокую стоимость развертывания сетей нового поколения.

Автомобили и пользователи

Быстрее всего в течение указанного периода будет расти сегмент мобильного широкополосного доступа в интернет. Мобильные операторы будут постепенно расширять зону покрытия и обеспечивать высокоскоростной доступ к множеству услуг, что позволит решить проблему «последней мили». По этой причине сети 5G будут востребованы как конечными пользователями, так и организациями.

По мнению аналитиков, в указанный период широкое распространение получат автономные транспортные средства, что также обеспечит рост рынка услуг 5G. На сегодняшний день технологии «умного» транспорта все еще находятся в стадии разработки и тестирования. Однако телеком- и автомобильные компании уже сформировали Ассоциацию автомобильной промышленности 5G для разработки, тестирования и продвижения таких решений. Ее основная цель – Целью 5G внедрение 5G для подключения автомобилей следующего поколения.

Быстрее всех в указанный период будет расти рынок Северной Америки, что позволит этому региону наиболее активно инвестировать в исследования и разработки. Аналитики напоминают, что американская компания Telcos объявила о развертывании сетей 5G намного раньше других. На сегодняшний день активное развитие интернета вещей, «умных» городов и связанная с этим потребность в высокоскоростном подключении к интернету заставляет поставщиков услуг связи поторопиться с тестированием 5G.

В числе ключевых игроков на рынке услуг 5G в исследовании названы AT&T (США), Airtel (Индия), BT Group (Великобритания), China Mobile (Китай), China Telecom (Китай), Deutsche Telecom (Германия), DU (ОАЭ), Korea Telecom (Южная Корея), Telstra (Австралия), Vodafone (Великобритания) и Verizon (США).