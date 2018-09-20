Apple будет собирать данные о пользователях и начислять им «показатель доверия». Опрос

Apple вводит «показатель доверия» пользователю, который будет рассчитываться при совершении им покупок в iTunes Store на основе данных о количестве его звонков и электронных писем. Компания надеется, что это поможет выявить мошенников. С содержанием звонков и писем Apple знакомиться не собирается.

«Показатель доверия»

Apple будет собирать данные о количестве звонков и электронных писем пользователя, чтобы вывести на их основании так называемый «показатель доверия» этому пользователю, который должен помочь идентифицировать мошенников. Показатель будет рассчитываться при совершении пользователем покупок в iTunes Store. Сообщение об этом появилось на обновленной странице с правилами приватности iTunes Store. Первым на него обратило внимание издание VentureBeat.

«Чтобы помочь идентифицировать и предотвратить случаи мошенничества информация о том, как вы используете ваше устройство, включая приблизительное количество телефонных звонков или электронных писем, которые вы посылаете и получаете, будет использовано чтобы рассчитать показатель доверия устройству, когда вы пытаетесь совершить покупку. Просмотр материалов организован таким образом, что Apple не может увидеть реальное содержимое вашего устройства. Показатели будут храниться на наших серверах в течение фиксированного промежутка времени», — сообщила компания.

Пояснения Apple

Таким образом, компания обещает собирать только метаданные, не знакомясь с реальным содержанием голосовых бесед и переписки. Как пояснили представители Apple изданию Business Insider, компания не будет знать адресатов звонков и писем, и обещает не использовать собранные данные в рекламных целях. Изменения в правила приватности iTunes Store были внесены одновременно с релизом iOS 12, tvOS 12 и watchOS 5.

Примечательно, что сообщение появилось на странице iTunes Store как для устройств под iOS так и под tvOS. VentureBeat обращает внимание на то, что устройства под управлением tvOS не совершают звонков и не отсылают электронных писем, поэтому не ясно, как в их случае будет рассчитываться показатель доверия — Apple не дала разъяснений на этот счет.

Apple будет собирать данные о количестве звонков и электронных писем своих пользователей

В июле 2018 г. американские законодатели поинтересовались у Apple, как она обрабатывает персональные данные своих пользователей. Гендиректор Apple Тим Кук (Tim Cook) последовательно отстаивал точку зрения, что накопление персональных данных — это пагубная практика. По его словам, создание детализированных профилей пользователей со временем приведет к причинению серьезного вреда.

Случаи мошенничества

Apple нередко становится жертвой мошенничества при покупке продукции в ее магазинах. Например, в июне СМИ писали, что скаммеры из Китая похищают Apple ID пользователей и совершают покупки в AppStore и iTunes Store с помощью функции «Поделись с семьей», которая позволяет членам одной семьи совместно использовать приложения, прослушивать музыку и т. д. Функция была запущена в 2014 г., каждый пользователь может подключить таким образом до пяти членов своей семьи.

В июле десятки пользователей Apple в Сингапуре вынуждены были обратиться в свои банки после того, как их банковские карты были использованы без их ведома для покупок в iTunes Store. Apple отказалась взять на себя ответственность за инцидент, но пообещала расследовать происшествие. Пострадавшие пользователи были клиентами банков HSBC, UOB, OCBC, Maybank и DBS. Один только OCBC сообщил о 58 жертвах за месяц, а Maybank отчитался о 70 случаях. В некоторых случаях мошенники успевали провести по одной карте в iTunes до 45 платежей, прежде чем банки начинали что-то подозревать и блокировали транзакции.