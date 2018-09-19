Xiaomi выпустила улучшенный дорогой и упрощенный дешевый флагманы

Представленные сегодня смартфоны Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition и Mi 8 Lite получили ряд новых характеристик и расцветок корпуса по умеренной цене.

Один лучше Xiaomi Mi 8, второй дешевле

Компания Xiaomi сегодня представила сразу два новых смартфона в флагманской линейке Mi 8. Один из них – Mi 8 Screen Fingerprint Edition, изначально ожидавшийся на рынке под названием Mi 8 Pro, интересен подэкранным дактилоскопическим датчиком и новыми расцветками корпуса.



Вторая новинка – Mi 8 Lite, которую до анонса называли Xiaomi Mi 8 Youth Edition, получила процессор и сдвоенную камеру с упрощенными характеристиками – по сравнению с флагманом Xiaomi Mi 8, российские продажи которого начались полтора месяца назад, но при этом сохранила большинство его преимуществ, включая большой экран диагональю более 6 дюймов, технологии искусственного интеллекта и дизайн корпуса, при значительно меньшей цене.

Смартфоны Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition и Mi 8 Lite уже доступны для предварительного заказа в Китае с сегодняшнего дня. Информации о начале продаж новинок на других рынках компания еще не озвучивала.

Особенности Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition

Смартфон Mi 8 Screen Fingerprint Edition (ранее Mi 8 Pro) обладает основными характеристиками старшей модели Mi 8, но отличается от нее встроенным под дисплей сенсором отпечатков пальцев – по аналогии с Mi 8 Explorer Edition, а также двумя новыми расцветками корпуса.

Золотисто-розовая версия Mi 8 Screen Fingerprint Edition

По словам представителей Xiaomi, подэкранный дактилоскопический датчик новинки обладает чувствительностью к нажатию и улучшен по сравнению с используемым в Mi 8 Explorer Edition. Так, скорость разблокировки смартфона, по данным компании, улучшена на 29%, качество распознавания улучшено на 8,8%.

В дополнение к подэкранному дактилоскопическому сенсору, смартфон, как и классический Mi 8, также оснащен инфракрасным датчиком для разблокировки по лицу.

Оформление тыльной стороны Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition

Как и Mi Explorer, смартфон Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition выполнен в корпусе с прозрачной тыльной стороной и будет доступен в цветах «сумеречное золото» с характерным градиентным переливом и «черная охра».

Смартфон Mi 8 Screen Fingerprint Edition получил 6,21-дюймовый экран на матрице Super AMOLED с разрешением 2248 x 1080 пикселей и «монобровью» – в полной аналогии с Mi 8. Смартфон выполнен на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 845 и представлен версиями с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, и 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Основная сдвоенная камера выполнена на сенсорах 12 МП с оптической стабилизацией (OIS) и оптическим зумом, фронтальная селфи-камера с сенсором 20 МП и апертурой f/2.0 расположена непосредственно в «моноброви».

Варианты цветового оформления Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition

Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition оснащается батареей емкостью 3400 мАч и будет доступен «из коробки» с предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo.

Особенности Xiaomi Mi 8 Lite

Долгое время в Сери фигурировали слухи и утечки о новой недорогой модели Xiaomi под названием Mi 8 Youth Edition, однако на официальной презентации новинка получила совсем другое название – Xiaomi Mi 8 Lite.

Варианты цветового оформления Xiaomi Mi 8 Lite

В процессе анонса представители Xiaomi сравнили Mi 8 Lite с недавно представленным Apple iPhone XR, подчеркнув, что их смартфон тоньше, с меньшими рамками вокруг дисплея, хотя и с аналогичной «монобровью».

Сравнение Xiaomi Mi 8 Lite с Apple iPhone XR

Xiaomi Mi 8 Lite выполнен в корпусе с эффектом зеркального отлива и представлен в трех цветовых вариантах. Смартфон оснащен 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 x 1080 пикселей и соотношением сторон 19:9.

Смартфон Xiaomi Mi 8 Lite в черном корпусе

Вместо мощного процессора Snapdragon 845, установленного во флагмане Mi 8, новый Xiaomi Mi 8 Lite получил 8-ядерный чип Snapdragon 660 для смартфонов среднего ценового диапазона с графикой Adreno 512. Смартфон будет доступен в версиях с ОЗУ 4 ГБ и накопителем 64 ГБ, 6 ГБ и 64 ГБ, 6 ГБ и 128 ГБ.

Помимо этого, Xiaomi Mi 8 Lite установлена более простая сдвоенная основная камера на сенсорах 12 МП и 5 МП вместо 2 х 12 МП у флагмана. В отличие от всех остальных смартфонов семейства Mi 8 с вертикальным расположением сдвоенной камеры, у Mi 8 Lite сенсоры расположены горизонтально.

Селфи-камера смартфона выполнена на сенсоре Sony IMX576 разрешением 24 МП с апертурой f/2.2. Поддерживаются все новомодные эффекты обработки изображений с применением искусственного интеллекта, включая AI Smart Beauty (в исполнении Xiaomi называется AI Makeup Beauty), которая также работает в режиме записи видео.

Xiaomi Mi 8 Lite поставляется со встроенной батареей емкостью 3350 мАч. Дактилоскопический датчик у этой модели расположен на тыльной стороне корпуса. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo.

Цены и сроки начала продаж

Смартфон Xiaomi Mi 8 Lite в черном (Black), градиентном синем (Dream Blue) и градиентном розово-золотистом (Twilight Gold) цветовых вариантах корпуса оценен компанией в 1399 юаней ($204) за версию с ОЗУ 4 ГБ. Версия с ОЗУ 6 ГБ и накопителем 64 ГБ обойдется в Китае в 1699 юаней ($248), вариант 6 ГБ RAM + 128 ГБ накопитель обойдется в 1999 юаней ($292). Начало продаж в Китае запланировано на 25 сентября.

Смартфон Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition обойдется в Китае в 3199 юаней ($467) за версию 6 ГБ + 128 ГБ и в 3599 юаней ($525) за версию 8 ГБ + 128 ГБ. Продажи новинки стартуют в Китае с 21 сентября.