Абоненты МТС и «Мегафона» смогут без комиссии переводить друг другу деньги
Платежи между абонентами МТС и «Мегафона» будут ходить без комиссии
Сотовые операторы «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Мегафон» сообщили об объединении усилий на рынке финансовых сервисов. С 17 сентября 2018 г. абоненты операторов смогут переводить друг другу денежные средства со своих счетов без взимания комиссии.
Ранее размер комиссии за перевод денег от абонента одного оператора к другому составлял до 10%.
Для осуществления перевода достаточно будет знать номер сотового телефона получателя. Деньги со счета можно будет потратить не только на связь, но и на другие покупки.
Возможность перевода денежных средств без комиссии будет доступна для различных финансовых сервисов обоих операторов: личного кабинета, платежных сайтов обоих операторов, мобильных приложений «Мегафон.Банк» и «МТС.Деньги», SMS- и USSD-команд.
МТС обнулила комиссию за платежи со счетов абонентов
Одновременно МТС сообщила об обнулении комиссии за платежи со счетов своих абонентов в пользу сервисов более 300 различных поставщиков, работающих в сфере кабельного и спутникового ТВ, доступа в интернет, услуг ЖКХ и образования, транспортных и страховых услуг, оплаты парковок и покупки онлайн-игр.
Платежи без комиссии доступны через сайт МТС и через мобильное приложение «МТС.Деньги». Комиссия сохраняется за пополнение сотовых номеров и переводов средств абонентам других операторов, кроме «Мегафона».
Относительно возможности распространить перевод средств без комиссии на абонентов третьего сотового оператора «Вымпелком» в МТС и «Мегафоне» заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. В самом «Вымпелкоме» от комментариев о возможности данного сотрудничества отказались.
Аналитик: сотовые операторы не смогут конкурировать с банками
Между тем, аналитики скептически смотрят на возможности нового предложения. «Лидером в сфере платежей между гражданами является Сбербанк, сотовые операторы пытаются его догнать, но они опоздали», - говорит аналитик J’Son & Partners Кирилл Кучеров.
«У МТС 4 млн абонентов пользуются финансовыми сервисами, у «Мегафона» - 1 млн, - соглашается гендиректор аналитического «Рустелеком» Юрий Брюквин. - В то же время в России выпущено 260 млн банковских карт. Даже если исходить из того, что число уникальных пользователей банковских карт меньше - 120 млн, - все равно получается, что сотовые абоненты, использующие финансовые сервисы, составляют лишь 5% от числа пользователей банковских карт».