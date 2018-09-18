Microsoft создала сисадмина-как-услугу

Microsoft начала разворачивать сервис, в рамках которого предлагает бизнесу современные компьютеры с ПО и возможностью автоматического развертывания, настройки и поддержки машин из облака. В качестве компьютеров сначала будут использоваться только Surface, позднее — устройства HP и Dell.

Microsoft Managed Desktop

Microsoft анонсировала подписочный сервис Microsoft Managed Desktop (MMD), в котором объединены Microsoft 365 Enterprise, устройство-как-услуга и менеджмент устройств из облака Microsoft. Иными словами, в рамках MMD компания будет предоставлять заранее сконфигурированные корпоративные устройства под Windows 10, развертывать их, а также управлять ими из облака, включая установку обновлений функциональности и безопасности.

Сервис был протестирован в небольшом количестве компаний в США и Великобритании, в этих же странах его можно заказать с сегодняшнего дня. Клиентам из Канады, Австралии и Новой Зеландии MMD станет доступен в начале 2019 г. Во второй половине 2019 г. Microsoft намерена включить в географию сервиса еще несколько стран — компания пока не сообщает, каких именно.

Оплата MMD будет осуществляться помесячно. Стоимость сервиса будет варьироваться в зависимости от величины компании-заказчика, типа устройств и т. д. Изначально Microsoft намерена продавать MMD напрямую, однако в дальнейшем планирует сотрудничать с реселлерами и интеграторами, сообщил руководитель проекта Билл Карагунис (Bill Karagounis).

Что получит пользователь

Карагунис отмечает, что изначально MMD носил рабочее название Modern Workplace as a Service, то есть «современное рабочее место как услуга». Сам проект развивается с апреля 2018 г.

В качестве устройств изначально будут использоваться только Surface, но в последующие месяцы в список будут включены также компьютеры HP, Dell и других производителей — главное, чтобы они соответствовали критериям MMD. Microsoft акцентирует внимание на том, что это будут именно современные устройства. MMD предполагает трехлетний цикл обновления устройств с заменой их в течении одного дня, а также мониторинг безопасности и поддержку рабочего стола 24 х 7.

Облако Microsoft начнет выполнять функции сисадмина

Предоставляемый в рамках сервиса набор Microsoft 365 Enterprise включает в себя ОС Windows 10 Enterprise, офисный пакет Office 365 и решение для комплексного управления корпоративными устройствами, приложениями, данными и службами Enterprise Mobility + Security, с возможностью защиты данных из облака.

Преимущества и недостатки

Предполагается, что пользователи, компании которых подпишутся на MMD, смогут достать компьютер из коробки, ввести свои учетные данные и автоматически получить настройки безопасности и менеджмента, а также требуемые компании приложения. Вмешательство ИТ-специалиста в процесс развертывания и настройки не потребуется — эти функции берет на себя Microsoft, уточняет Карагунис.

Иными словами, компания «позволяет вам передать все обязанности сисадмина ей и совершенно не собирается все провалить», пишет ресурс The Inquirer. Издание ZDNet отмечает, что вмешательство ИТ-специалиста в этот процесс не потребуется только «в идеальном мире».

The Inquirer также пишет, что модель Windows-как-услуга, по-видимому, базируется на идее, что Microsoft лучше заказчика знает, когда пришло время заменить компьютер. Если замена происходит одновременно для, допустим, 300 рабочих мест, это может свести на нет экономию, полученную от облачного менеджмента, отмечает издание.

Сама Microsoft утверждает, что это предложение было разработано по просьбам пользователей, и что оно идеально подходит небольшим компаниям, где нет ИТ-подразделения.