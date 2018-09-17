«Яндекс» попросил заступничества Mail.ru и Rutube в тяжбе о пиратских ссылках
«Яндекс» подал в Мосгорсуд ходатайство о привлечении Mail.ru Group, Rutube и других потенциально заинтересованных сайтов к делу об удалении ссылок на пиратские копии сериалов из сервиса «Яндекс.Видео». Ссылки были удалены «Яндексом» в конце августа под угрозой блокировки.
Третьи лица в деле «Яндекса»
«Яндекс» намерен привлечь Mail.ru Group и Rutube в качестве третьих лиц к своему судебному разбирательству с телеканалами «Газпром-Медиа». Компания уже подала соответствующее ходатайство в Мосгорсуд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы «Яндекса».
Третьи лица в суде не предъявляют каких-то собственных требований насчет предмета спора, но могут выступать при рассмотрении дела на стороне истца или ответчика, пока суд первой инстанции не вынесет постановление по делу. Вмешательство третьих лиц возможно в том случае, если это постановление может отразиться на их правах и обязанностях по отношению к какой-либо из сторон. После того, как в процесс вступает третье лицо, все дело рассматривается заново.
Поданные ходатайства
27 сентября должно состояться рассмотрение по существу исков телеканалов «Супер» и ТВ3 к «Яндексу». Закрытая досудебная подготовка по искам была проведена Мосгорсудом 17 сентября. «Яндекс» сообщил ТАСС, что подал во время подготовки несколько ходатайств, которые должны были дополнить доказательственную базу и определить круг участников дела, привлечение которых необходимо для принятия решения. К настоящему моменту ходатайства пока что не рассмотрены судом.
В том числе были поданы ходатайства о привлечении к делу в качестве третьих лиц Mail.ru Group, Rutube и «других сайтов, чьи интересы затронуты судебными актами по рассматриваемому делу», цитирует представителя «Яндекса» ТАСС. Кроме того, было подано ходатайство о проведении технической экспертизы по этим делам. «Яндекс» выражает надежду, что эксперты разъяснят суду технические особенности работы поиска по видео, что подтвердит невозможность исполнения компанией предъявленных требований.
Кроме того, «Яндекс» сообщил, что вырабатывает эффективное решение по борьбе с пиратством в интернете, которое вскоре намеревается представить. Компания акцентирует внимание на том, что такое решение должно быть прозрачным и равно применимым ко всем игрокам рынка. Выдвинутые ранее требования Мосгорсуда по жалобам телеканалов «Газпром-Медиа» компания по-прежнему считает невыполнимыми, неэффективными с точки зрения борьбы с пиратством и вредными для правообладателей и пользователей.
Конфликт «Яндекса» с «Газпром-медиа»
24 августа 2018 г. Мосгорсуд обязал «Яндекс» удалить из поисковой выдачи ссылки на нелегально распространяемые копии телевизионных программ и сериалов, права на которые принадлежат холдингу. Речь идет о сериалах «Домашний арест» и «Вне игры», телешоу «Мистические истории» и мультсериале «Осторожно, земляне!».
В Мосгорсуд на «Яндекс» пожаловались телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер». Суд удовлетворил их просьбу принять в этом деле обеспечительные меры против «Яндекса», утвердив соответствующие определение — постановление, которое не решает дела по существу. 28 августа Роскомнадзор сообщил о намерении заблокировать сервис «Яндекс.Видео», если компания не выполнит требование суда к вечеру 30 августа, то есть через трое суток с того момента, как ей было направлено уведомление регулятора по этому вопросу.
В результате «Яндекс» принял решение об удалении из поисковой выдачи ссылок на спорный контент. Компания пояснила, что это сделано из-за угрозы блокировки. Если бы Роскомнадзор стал блокировать сервис «Яндекс.Видео», размещенный по адресу yandex.ru/video, то у многих провайдеров оказался бы заблокирован весь домен yandex.ru.
4 сентября компания обжаловала требования суда об удалении ссылок на спорный контент. 5 сентября стало известно, что телеканалы ТНТ, ТВ3, Парнас Медиа и 2х2 подали в суд иски против «Яндекса», содержащие требование о выплате компенсации на сумму 40 тыс. руб., а также требование перестать размещать на ресурсах «Яндекса» пиратский контент.
Антипиратский закон в России
Напомним, «антипиратский» закон (поправки в 149-ФЗ) был принят в России в 2013 г. Он позволил владельцам прав на кино- и видеопродукцию добиваться блокировки доступа к ресурсам, нарушающим их права. Для этого правообладатель должен обратиться в Мосгорсуд с заявлением о введении предварительных обеспечительных мер в отношении соответствующих ресурсов.
В случае удовлетворения данного заявления Роскомнадзор предоставляет ресурсу-нарушителю три дня на удаление спорного контента. Иначе доступ к сайту будет заблокирован. Со своей стороны, правообладатель должен в течении двух недель подать к ресурсу-нарушителю полноценный иск в Мосгорсуд.
В 2015 г. вступила в силу расширенная редакция «антипиратского» закона. Она предоставила аналогичные возможности по борьбе с пиратами владельцам прав на все виды контента, кроме фото. Тогда же было введено понятие «пожизненной» блокировки: это происходит с ресурсами, в отношении которых Мосгорсуд удовлетворил два иска одного и того же правообладателя.
При чем здесь поисковики
В 2017 г. в законе появились нормы о блокировки «зеркал» навечно заблокированных сайтов. Решения о признании сайтов зеркалами принимает Минкомсвзязи. Тогда же поисковые системы обязали удалять из своей выдачи ссылки на «пожизненно» заблокированные ресурсы.
Прецедент нынешней ситуации с «Яндексом» состоит в том, что до сих пор правообладатели не обращались с жалобами в Мосгорсуд на поисковые системы. Поисковики не хранят у себя музыку и видео с сайтов, на которые они ссылаются. Правда, на сервисе «Яндекс.Видео» можно осуществить просмотр видеороликов, проиндексированных «Яндексом». Это обстоятельство и вызвало недовольство правообладателей.