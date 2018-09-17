Xiaomi начала официальные продажи «убийцы MacBook» в России. Цена

Ноутбуки Xiaomi Mi Laptop Air наконец-то появились на страницах официального интернет-магазина Xiaomi в России. Пока что для приобретения доступна единственная 13,3-дюймовая модель.

Не прошло и полгода

В официальном интернет-магазине Xiaomi появился первый ноутбук компании для российского рынка. Обновленная версия ноутбука Xiaomi Mi Air с 13,3-дюймовой диагональю экрана пополнила список товаров онлайн-площадки Mi.com, которую компания официально открыла менее месяца назад – 24 августа 2018 г.

Теперь на сайте MI.com, помимо телефонов Mi, POCO и Redmi, также можно приобрести умные часы Mi Band 3 и ноутбук Mi Laptop Air 13,3, при этом оба устройства по каким-то причине отнесены к категории «Умные устройства».

Впервые ультрапортативные ноутбуки Xiaomi на процессорах Intel восьмого поколения были представлены компанией в сентябре 2017 г., нынешнее поколение моделей было представлен весной 2018 г.

Прозвище «убийцы MacBook» ноутбуки Xiaomi получили за очень похожий сверхтонкий дизайн и высокую производительность при меньшей цене по сравнению с ноутбуками Apple.



Линейка Xiaomi Mi Laptop представлена тремя форм-факторами. Модели «для бизнеса» с диагональю экрана 12,5 дюймов и 13,3 дюймов получили в названии добавку Air – в прямой аналогии с по аналогии с MacBook Air, более крупная 15,6-дюймовая модель Mi Laptop Pro также названа «в память» об изделии Apple.

Дизайн ноутбука Xiaomi Mi Air 13,3"

В мае представители Xiaomi говорили о том, что ноутбуки Mi Air с диагоналями 12,5 и 13,3 дюймов вместе с первыми телевизорами бренда проходят сертификационные процедуры в нашей стране и скоро появятся в российской рознице.

Особенности Xiaomi Mi Air 13,3

Поступивший в российский онлайн-магазин Xiaomi ноутбук Mi Air 13,3 предлагается в версии с мобильным процессором Intel Core i5-8250U восьмого поколения (4 ядра, 8 вычислительных потоков, кэш L3 6 МБ, частота в режиме Turbo Boost до 3,4 ГГц), с дискретной графической системой NVIDIA GeForce MX150, оснащенной видеопамятью GDDR5 емкостью 2 ГБ, а также с оперативной памятью DDR4 2400 МГц емкостью 8 ГБ и твердотельным накопителем 256 ГБ на шине PCIe x4 NVMe.

Внутренняя компоновка Xiaomi Mi Air 13,3"

Ноутбук выполнен в металлическом корпусе темно-серого оттенка с углом открытия крышки 135 градусов, толщиной 14,8 мм и весом 1,3 кг. Полноразмерная клавиатура обеспечивает длину хода клавиш 1,3 мм и обладает подсветкой 3 нит. Стеклянный тачпад обеспечивает управление курсором и поддержку мультитач жестов.

Клавиатура и тачпад Xiaomi Mi Air 13,3"

Экран ноутбука диагональю 13,3 дюйма (размер 293,76 x 165,24 мм) обладает тонкими рамками шириной 5,59 мм, при этом соотношение площади лицевой стороны и поверхности дисплея составляет 80,1%. Дисплей разрешением 1920 x 1080 пикселей и плотностью 166 пикселей на дюйм обеспечивает углы обзора 170°, яркость 300 нит, контрастность 800:1 и соотношение сторон 16:9. Экран защищен глянцевым стеклом Corning Gorilla Glass третьего поколения.

Xiaomi Mi Air 13,3", вид на интерфейсы и крышку

Особенностью Xiaomi Mi Air 13,3 является наличие дока под дополнительный SSD формата M.2 SATA, а также встроенного сканера отпечатков пальцев. Ноутбук поддерживает подключение одновременно до трех внешних мониторов Full HD или двух 4K-мониторов или телевизоров с возможностью отображения различного контента единовременно.

Список интерфейсов ноутбука включает видеовыходы с разъемами USB-C и HDMI 1.4, два порта USB 3.0 (до 5 ГБ/с), разъем для наушников 3,5 мм, Wi-Fi 802.11ac/b/g/n с двойной 2-диапазонной антенной Intel 2 x 2, Bluetooth 4.1

Ноутбук оснащен камерой 1 МП с поддержкой записи видео с разрешением 1280 x 720, и двумя микрофонами. Аудиотракт выполнен на звуковой карте Realtek ALC255 и двух специальных динамиках AKG суммарной мощностью 2 Вт.

Предустановленное ПО Dolby Audio Premium Edition обеспечивает объемное звучание как в наушниках, так и с использованием стандартных динамиков и возможность прослушивания музыки с частотой 24 кГц и 48 кГц.

Тонкая рамка вокруг дисплея Xiaomi Mi Air 13,3"

Xiaomi Mi Air оснащен 4-секционной литий-полимерной батареей емкостью 40 Втч с максимальной плотностью энергии до 578 Вт/л, которая обеспечивает до 9,5 часов автономной работы. Быстрая зарядка током 1А обеспечивает восполнение заряда до 50% за 30 минут.

Xiaomi Mi Air поставляется с предустановленной ОС Windows 10 Домашняя и пакетом программ Microsoft Office для дома и учебы 2016.

Цена

Xiaomi Mi Air 13,3 с указанной выше конфигурацией предлагается в фирменном российском онлайн-магазине mi.com по цене 74 990 руб.