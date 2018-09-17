Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018»

9 октября 2018 г. в Москве CNews проведет конференцию «Цифровая трансформация 2018».

Цифровая трансформация, то есть внедрение информационных технологий и их широкое использование для повышения эффективности как бизнеса, так и государственных институтов, на сегодняшний день является наиболее обсуждаемой темой во всем мире. Достижения цифровой эпохи, такие как облака, аналитика, мобильность, социальные медиа, умные устройства, блокчейн, способны коренным образом изменить не только уже существующие технологии, но и взаимоотношения всех уровней между государством, бизнесом и гражданами.

Многие организации уже ступили на путь цифровых преобразований, однако темпы их проведения и достигнутые результаты существенно отличаются. Многие из них сталкиваются с различными, в том числе и организационными, сложностями, тормозящими этот процесс. Те же, кому удалось существенно продвинуться в направлении цифровой зрелости, занимают лидирующие позиции на рынке, доказывая своим примеров эффективность и необходимость преобразований.

Какова роль государства в процессе цифровой трансформации общества?

Какие ментальные изменения должны произойти для успешного старта и развития процесса цифровизации?

Готовы ли российские компании к цифровой трансформации?

Как разработать план цифровой трансформации?

Какие основные направления должны быть отражены в этом плане?

Как изменятся внутренние процессы в организациях в процессе цифровой трансформации?

Какова связь между ростом конкурентоспособности компании и ее цифровизацией?

Как цифровая трансформация скажется на работе персонала организаций?

Какова роль цифровой трансформации в процессе глобализации?

Существуют ли в России примеры цифровой трансформации государственных и коммерческих организаций?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Цифровая трансформация 2018».

Среди докладчиков и участников дискуссии:

Евгений Осоченко, директор программы «Цифровая трансформация отрасли» — руководитель проектного офиса ГК «Росатом»;

Денис Гурко, директор по цифровой трансформации и ИТ, АДВ;

Михаил Петров, директор по управлению проектами, Управление цифровой трансформации, ВТБ;

Элла Тетерина, начальник отдела информационных технологий, «Московская кольцевая железная дорога»;

Антон Гребельный, ИТ директор, Sanofi;

Юрий Проскурня, консультант по управлению изменениями, ex-руководитель функции управления изменениями Госкорпорации «Росатом», фонда «Самрук-Казына»;

Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»;

Владимир Шевченко, ИТ-директор Группы ABB;

Дмитрий Болотюк, директор департамента ИТ, «Кордиант»;

Илья Лоевский, заместитель руководителя Российской системы качества.

Среди участников представители:

Центробанк России, Минкомсвязи России, Росэлектроника, Росатом, Сбербанк, «Русал», РВК, «Ингосстрах», «Газпромтранс», «Сбербанк Страхование Жизни», «Сибур-ИТ», МУП «Водоканал», «Комус», «Страховой брокер» «СиЛайн», Robokassa, Action, АБИ «Продакт», Sanofi , «Кордиант» , ГК «Эксперт», ABB, ИДС «Боржоми», АДВ, ГК «Черкизово», ВГК, ПАО «Полюс», ITM Group, «Инвар».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.