Microsoft раздала пользователям новую сборку Windows 10 в зашифрованном виде

По недосмотру Microsoft сборка 18237 версии Windows 10 19H1 была распространена среди участников программы Skip Ahead в зашифрованном виде, что привело к ошибкам и перерасходу оперативной памяти при загрузке. Компания уже выпустила нормальный вариант.

Ошибка Microsoft

Microsoft нечаянно выпустила новую сборку Windows, предназначенную для тестирования по программе Skip Ahead, в зашифрованном виде. Речь идет о сборке 18237 версии Windows 10 19H1. В результате участники программы, попытавшиеся установить обновление, столкнулись с ошибкой 0x800700e, а также заметили, что загрузка системы требует чрезвычайно больших ресурсов оперативной памяти.

Компания признала промах в соцсети Twitter. «Когда ранее сегодня мы выпустили 19H1 сборки 18237, мы непреднамеренно выпустили ее как зашифрованную. С окончательной версией такого произойти не должно. Мы уже начали заново распространять сборку 18237 в незашифрованном виде. Мы продолжаем расследовать сообщения о высоком потреблении памяти и будем следить, решит ли заново выпущенная сборка эту проблему», — написал представитель компании.

Особенности сборки

В настоящий момент участники программы Skip Ahead получают сборки, «перескакивая» через грядущее крупное обновление, ожидаемое в октябре. То есть, 19H1 сборки 18237 содержит новшества, которые обычные пользователи увидят только весной следующего года.

Сборка 18237 примечательна тем, что в ней был несколько модифицирован интерфейс — теперь на экране авторизации работает эффект Acrylic, который размывает контуры изображения. Acrylic является частью нового дизайна Windows 10, известного как Fluent Design.

Microsoft признала выпуск зашифрованной сборки в соцсети Twitter

Кроме того, с появлением сборки 18237 приложение Microsoft Apps для Android получило новое название — Your Phone Companion. Приложение было переименовано по просьбам пользователей, которые хотели, чтобы в названии прослеживалась аналогия с десктопным приложением Phone Companion. Через Your Phone Companion осуществляется взаимодействие ПК под управлением Windows 10 и смартфонов под управлением Android.

Другие примечательные сборки

Выход сборки 18237 — не единственный за последнее время релиз Microsoft, вызвавший недоумение пользователей. В только что вышедшей новой сборке Windows 10 под номером 1809, которую Microsoft начала тестировать среди участников программы инсайдеров, операционная система прерывает установку стороннего браузера, запущенную пользователем. При попытке установить Chrome или Firefox на экране появляется сообщение системы, что на устройстве уже установлен интернет-браузер Microsoft Edge — «более быстрый, безопасный» браузер для Windows 10.

Сообщение предлагает пользователю два варианта действий: «Открыть Microsoft Edge» или «Установить в любом случае» сторонний браузер. Вариант «Открыть Microsoft Edge» выделен синим цветом, как более ожидаемый выбор пользователя, а кнопка «Установить в любом случае» окрашена в серый цвет.

Так выглядит эффект Acrylic на экране авторизации

Microsoft сообщила изданию ZDNet, что на данном этапе это был всего лишь тест. «Мы протестировали эту функциональность только среди инсайдеров — программа Windows Insider дает возможность Microsoft тестировать различные функции, функциональность и собирать отзывы перед тем, как широко их разворачивать. Потребители сохраняют контроль над ситуацией и могут выбрать браузер по своему усмотрению», — прокомментировала ситуацию компания.

Реакция пользователей соцсети Twitter на новшество была негативной. «Что это за дерьмо из склизкой выгребной ямы маркетинга, Microsoft? Я приступил к запуску установщика Firefox, и Windows 10 выдала вот это? Если бы я хотел использовать ваш браузер, я бы это сделал», — написал пользователь Шон Хоффман (Sean Hoffman).