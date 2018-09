В Россию привезли недорогую «безрамочную» Nokia 5.1 Plus на «чистом» Android. Цена

HMD Global объявила официальную цену и анонсировала прием предзаказов на смартфон Nokia 5.1 Plus. Новинка на мощном процессоре флагманского класса работает под управлением «чистой» Android One, и со временем получит обновление Android 9 Pie.

Бюджетная Nokia с Android One добралась до России

На официальном российском сайте о мобильных устройствах Nokia (владелец бренда – HMD Global) анонсирован старт приема предварительных заказов и названа розничная цена смартфона Nokia 5.1.

Впервые аппаратная платформа Nokia 5.1 Plus была представлена под названием Nokia X5 для внутреннего рынка Китая, затем – в конце августа, прошла мировая презентация Nokia 5.1 Plus.

В отличие от китайского варианта, глобальная версия Nokia X5 доступна только с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенным накопителем (в Китае доступен вариант с 4ГБ/64 ГБ памяти).

Еще одно ключевое отличие заключается в том, что Nokia X5 работает под управлением Android с фирменной оболочкой Nokia, в то время как Nokia 5.1 Plus, которая, в частности, будет продаваться в России, работает на платформе под управлением «чистой» версии операционной системы Android One. В продажу смартфон поступит с предустановленной «чистой» версией Android 8.1 Oreo, при этом в течение двух лет в рамках программы Android One смартфон будет получать обновления, в том числе, получит Android 9 Pie.

Особенности смартфона Nokia 5.1 Plus

Смартфон Nokia 5.1 Plus получил большой 5,8-дюймовый (147 мм) дисплей на матрице IPS с разрешением HD+ (1520 х 720 пикселей), соотношением сторон 19:9 и стеклянным глянцевым покрытием 2.5D.

Nokia 5.1 Plus в глянцевом корпусе оттенка индиго

Габариты смартфона составляет 149,51 x 71,98 x 8,096 мм, при этом тыльная поверхность также имеет стеклянное покрытие со скругленными краями. Литой металлический корпус смартфона в раме из поликарбоната, по данным компании, протестирован на прочность в условиях экстремальных температур и ударных воздействий.

Nokia 5.1 Plus в черном глянцевом корпусе

Nokia 5.1 Plus получил 8-ядерный процессор MediaTek Helio P60 с тактовой частотой 2 ГГц, обычно используемый в смартфонах более высокой ценовой категории, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения флеш-картами microSD или microSDHC емкостью до 400 ГБ.

Смартфон получил основную сдвоенную камеру с сенсорами 13 МП и 5 МП, МП с автофокусом, функцией цифровой стабилизации и вспышкой. Фронтальная селфи-камера получила сенсор 8 МП. Применяемые в смартфоне передовые технологии обработки фото позволяют делать снимки с эффектом глубины изображения и мягким размытием фона, а также использовать режим портретного освещения.

Nokia 5.1 Plus в белом глянцевом корпусе

Nokia 5.1 Plus оснащен слотами под две карты формата NanoSim. Емкость батареи составляет 3060 мАч. Смартфон оснащен сканером отпечатка пальцев, интерфейсами NFC, Bluetooth: 4.2, Wi-Fi (802.11ac/a/g/n) с поддержкой Wi-Fi Direct, навигацией BDS, Galileo, GPS, ГЛОНАСС и A-GPS, а также стандартным аудио разъемом mini Jack 3,5 мм.

Смартфон Nokia 5.1 Plus пополнили линейку Android One и будут получать ежемесячные обновления функций безопасности в течение трех лет и обновления ОС в течение двух лет в рамках программы Android One.

Оформление тыльной стороны смартфона Nokia 5.1 Plus

Смартфоны Nokia Android One обеспечивают долгую работу от одного заряда батареи за счет ограничения фонового использования приложений и имеют достаточно свободного пространства для хранения пользовательского контента, поскольку поставляются без предустановленных приложений сторонних разработчиков. Кроме того, владельцы Nokia 5.1 Plus одними из первых получат регулярные обновления сервисов Google, в том числе «Google Ассистент» и «Google Фото» c безлимитным сервисом хранения фотографий.

Доступность и цена

Смартфоны Nokia 5.1 Plus будут доступны в трех вариантах цветового оформления корпуса: глянцевый черный, глянцевый белый и глянцевый индиго.

Сейчас на российском зеркале сайта о мобильных устройствах Nokia принимаются предварительные заказы на модель Nokia 5.1 Plus, однако точная дата начала продаж смартфона не указана.

Предварительная цена Nokia 5.1 Plus составляет 15 990 руб., что вполне соотносится с объявленной в конце августа ориентировочной среднемировой розничной ценой порядка 199 евро.