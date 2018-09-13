В МВД пресечена миллиардная закупка ПК на Windows

ФАС не дала МВД завершить миллиардную закупку компьютеров с предустановленной ОС Windows. Поводом для разбирательства послужила жалоба общественной организации, представители которой настаивали на неуместности использования продукта Microsoft— в то время как существует операционка «Ростеха» «ОСь».

МВД оставили без Windows

Власти не позволили МВД закупить свыше 30 тыс. настольных компьютеров, на которые министерство готово было потратить 1,07 млрд руб., из-за того, что в конкурсной документации была прописана необходимость поставки техники с предустановленной 64-разрядной ОС Microsoft Windows 7 Pro. Соответствующий тендер в формате электронного аукциона был объявлен МВД 30 августа 2018 г., а непосредственно провести торги чиновники намеревались 1 октября.

Эти планы министерству теперь придется скорректировать. Требование предустановки зарубежного софта привлекло внимание общественной организации «Стопкартель» из нижнего Новгорода, и председатель ее правления Александр Кулаков 31 августа обратился с жалобой в ФАС.

В ней Кулаков настаивал на том, что заказчик в нарушение известных постановлений и уточняющих распоряжений Правительства России, ограничивающих допуск на госзакупки иностранного софта, необходимость предустановки Windows внятно не обосновал.

Отметим, что в закупочной документации МВД есть ремарка о том, что эквивалент Windows на тендере не предусмотрен — «в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия указанного программного обеспечения с программным обеспечением, используемым заказчиком». Более того, формально целый раздел документации посвящен именно обоснованию «невозможности соблюдения запрета на допуск ПО, происходящего из иностранных государств». Однако никаких конкретных указаний на то, чем тот или иной продукт из курируемого Минкомсвязи Реестра отечественного ПО не удовлетворяет заказчика, в нем действительно нет.

МВД не смогло купить ПК на Windows за 1 миллиард

После рассмотрения жалобы в ФАС согласились с доводами Кулакова и предписали МВД до 24 октября 2018 г. устранить выявленные нарушения. На момент выхода публикации в пресс-службе МВД не ответили CNews, намерено ли министерство каким-либо образом оспаривать решение надзорного органа.

С упором на операционку «Ростеха» «ОСь»

Примечательно, что в своей жалобе Кулаков хотя коротко и упоминает, что в Реестре отечественного ПО есть различные ОС, которые могут заменить Windows 7, однако непосредственно он приводит, причем неоднократно, лишь название ОС «Национального центра информатизации» (НЦИ; входит в «Ростех) — «ОСь».

В отношении нее жалобщик отмечает, что она «совместима с прикладными программами Windows 7 и совместима с сертифицированными средствами защиты информации (VipNet Client, “Криптопро”, антивирус “Лаборатории Касперского”), совместима с прикладными программами, используемыми в МВД, совместима с форматами Microsoft Office, не требует особых навыков в переходе к работе от операционной системы Windows 7».

В целом в своей жалобе Кулкаков, отрекомендовавшийся также как активист московского Общественного народного фронта, рассматривает замену Windows 7 как способ «прервать монополию американского софта», что особенно актуально «в период действия санкций США, запрещающих экспорт отечественных товаров, материалов и оборудования в США и страны Евросоюза».

Что такое «ОСь»

О появлении новой операционной системы «ОСь» широко стало известно в апреле 2017 г., когда была зарегистрирована заявка на включение этого продукта в Реестр отечественного ПО. В то же время, по заявлению НЦИ, отдельное подразделение для создания и развития продуктов на базе ОС собственной разработки появилось в компании еще в начале 2016 г.

Система базируется на Linux и ориентирована на использование в ЦОДах, на серверах и клиентских рабочих станциях. «Семейство продуктов на базе операционной системы “ОСь” создается для комплексной автоматизации рабочих мест и ИТ-инфраструктуры организаций и предприятий», — говорится на сайте НЦИ.

«Отличие решения состоит в том, что это не просто операционная система, а по сути продуктовая экосистема — комплексы программного обеспечения, которые могут использоваться организациями для решения базовых задач информатизации», — указывают разработчики.

Офисная «ОСь» включает пакет офисного ПО, почтовую программу и браузер. Серверная «ОСь» укомплектована сервером электронной почты, средствами виртуализации, мониторинга и системного управления, а также СУБД.