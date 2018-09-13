Новая Windows 10 препятствует установке Chrome и Firefox. Опрос

Новая функция

В новой сборке Windows 10 под номером 1809, которую Microsoft начала тестировать среди участников программы инсайдеров, операционная система прерывает установку стороннего браузера, запущенную пользователем. При попытке установить Chrome или Firefox на экране появляется сообщение системы, что на устройстве уже установлен интернет-браузер Microsoft Edge — «более быстрый, безопасный» браузер для Windows 10.

Сообщение предлагает пользователю два варианта действий: «Открыть Microsoft Edge» или «Установить в любом случае» сторонний браузер. Вариант «Открыть Microsoft Edge» выделен синим цветом, как более ожидаемый выбор пользователя, а кнопка «Установить в любом случае» окрашена в серый цвет.

Под кнопками размещен вопрос «Не хотите получать предупреждения в будущем? Откройте настройки» и дана ссылка на настройки. Однако эта ссылка, по-видимому, корректно заработает только в будущем, поскольку пока что она ведет только к списку приложений в настройках, и никак не указывает на опцию, с помощью которой можно отключить появление предупреждений.

Реакция общественности

Ознакомившись с новшеством, профильные СМИ писали, что Microsoft, возможно, всего лишь тестирует эту схему продвижения собственного браузера, и данная особенность не попадет в окончательное обновление, выход которого ожидается в октябре. Однако шансы, что все-таки попадет, оценивались как равные.

Фото: http://depositphotos.com Microsoft выпустила сборку Windows 10, которая прерывает установку сторонних браузеров

Затем Microsoft подтвердила изданию ZDNet, что на данном этапе это был всего лишь тест. «Мы протестировали эту функциональность только среди инсайдеров — программа Windows Insider дает возможность Microsoft тестировать различные функции, функциональность и собирать отзывы перед тем, как широко их разворачивать. Потребители сохраняют контроль над ситуацией и могут выбрать браузер по своему усмотрению», — прокомментировала ситуацию компания.

Реакция пользователей соцсети Twitter на новшество была негативной. «Что это за дерьмо из склизкой выгребной ямы маркетинга, Microsoft? Я приступил к запуску установщика Firefox, и Windows 10 выдала вот это? Если бы я хотел использовать ваш браузер, я бы это сделал», — написал пользователь Шон Хоффман (Sean Hoffman).

Рекомендация приложений

Ресурс ZDNet связывает появление новой функции с включением в следующее обновление Windows 10 настроек по «рекомендации приложений». Эти настройки позволят администратором блокировать установку или выдавать предупреждения, когда обычные пользователи пытаются установить приложение не из Microsoft Store.

Вариант «Открыть Microsoft Edge» выделен синим, как более ожидаемый выбор

Если пользователь пытается установить, например, скачанный из стороннего источника Spotify, система выдает предупреждение, что это не верифицированное приложение и предлагает ссылку на Spotify в Microsoft Store. Пользователь должен выбрать между вариантами «Получить приложение» из магазина и «Установить в любом случае» свое приложение. Однако здесь обе кнопки окрашены в синий цвет и выглядят одинаково, то есть система не расценивает один из ответов как более ожидаемый. Появление этих предупреждений также можно будет отключить в настройках.