Президент по продуктам и ветеран Oracle ушел из компании из-за конфликта с Ларри Эллисоном

Томас Куриан, который возглавляет облачное подразделение Oracle, покинул компанию на неопределенный срок, поскольку не сошелся с Ларри Эллисоном во взглядах на дальнейшее развитие бизнеса. Куриан считает, что Oracle должна сделать свое ПО совместимым со всеми публичными облаками, а Эллисон настаивает на развитии собственной облачной инфраструктуры.

Бессрочный отпуск Томаса Куриана

Глава облачного подразделения Oracle Томас Куриан (Thomas Kurian) покинул компанию после того как «столкнулся лбом» с основателем Oracle Ларри Эллисоном (Larry Ellison), сообщает издание Business Insider со ссылкой на собственные источники.

Куриан — ветеран Oracle, проработавший в компании 22 года, и занимающий должность президента по развитию продуктов. Он находится на своем посту дольше, чем кто-либо еще из высшего руководства. Эллисон является его непосредственным начальником, поскольку совмещает должности старшего технического директора и исполнительного председателя, и Куриан отчитывается перед ним напрямую.

Business Insider пишет, что официально компания говорит не об увольнении Куриана, а о «расширенном отпуске», и ожидает его скорого возвращения, конкретные сроки которого не уточняет. Однако источник внутри корпорации сообщил изданию, что изначально Куриан собирался именно подать в отставку. В отсутствие руководителя его подразделение будет отчитываться непосредственно перед Эллисоном. Речь идет о 35 тыс. разработчиков, разбросанных по всему миру и отвечающих за продукты, которые генерируют ежегодно $35 млрд выручки.

Примечательно, что по условиям контракта Куриана он не получит компенсации в случае увольнения. За последний год работы менеджеру выплатили вознаграждение в размере около $36 млн.

Причины конфликта

Bloomberg проливает свет на причины конфликта Куриана и Эллисона — руководители не смогли прийти к согласию относительно дальнейшей облачной стратегии Oracle. Источники издания сообщают, что Куриан желает увеличить среди продуктов компании долю такого ПО, которое может работать в облаках других провайдеров, включая конкурирующие Microsoft и Amazon. Эллисон против этого. Оба руководителя имеют репутацию жестких, прямолинейных и упрямых людей, пишет Business Insider. Благодаря этим качествам дело дошло до конфликта.

Президент по развитию продуктов Oracle Томас Куриан

Издание отмечает, что логика Куриана похожа на то, как мыслит и действует гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella). Известно, что в свое время руководители Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) и Стив Балмер (Steve Ballmer) занимались протекционизмом по отношению к ОС Windows. Однако на заре облачной эры Наделла осознал, что уже не так важно распространить Windows на как можно большее количество устройств — гораздо важнее сделать так, чтобы все продукты Microsoft гладко работали на любом устройстве под управлением любой ОС.

В результате Microsoft построила свое облако таким образом, чтобы Office 365 мог работать на любом устройстве. Также компания обеспечила совместимость Windows Server с облаками других компаний, даже если речь шла о ее непосредственных конкурентах. Наконец, Microsoft дала возможность конкурирующим программным продуктом типа Linux работать в ее облаке. При любом из этих сценариев Microsoft все равно получает деньги — либо от продажи продукта, либо от использования облака.

Особенности ситуации в Oracle

Однако следует учитывать, что Oracle находится под большим давлением со стороны Amazon, лидера облачного рынка. Amazon поощряет клиентов использовать купленное у Oracle ПО в Amazon Web Services — Oracle уже обеспечила такую возможность, хоть и с ограничениями. Кроме того, лидер рынка подталкивает заказчиков к тому, чтобы они переходили с баз данных Oracle на базы данных Amazon. Компания даже создала специальный инструмент для гладкой миграции.

Поэтому Эллисон видит свою миссию в первую очередь в том, чтобы построить облако Oracle, которое сможет конкурировать с Amazon. В связи с этим облако Oracle позиционируется как более быстрый и эффективный вариант использования баз данных компании. Если Oracle не заставит заказчиков пользоваться и своим облаком, и своими базами данных, то с учетом политики Amazon она может полностью их потерять.

Основатель и исполнительный председатель Oracle Ларри Эллисон

Проблема в том, что облако Oracle на годы отстает от облака Amazon по функциональности, пишет Business Insider. Компании потребуются миллиарды долларов и несколько лет, чтобы догнать конкурента, если это вообще возможно с учетом того, что Amazon добавляет новые функции со скоростью несколько сотен за квартал. Корпоративные заказчики, в свою очередь, склонны выбирать провайдера исходя из текущий функциональности его облака.

Место Куриана в схеме

Таким образом, у Oracle может не быть этих нескольких лет. За то, чтобы догнать Amazon, отвечает как раз Куриан и его команда. Он курирует разработку и развитие продуктов, перед ним отчитываться около четверти всей корпорации. Поскольку облачные амбиции Oracle реализуются не так быстро, как хотелось бы компании, положение Куриана нельзя назвать прочным, пишет Business Insider.

С другой стороны, под его руководством компания проделала хорошую работу по привлечению в свое облако тех клиентов, которым нравится ПО Oracle для HR, маркетинга и финансов — они без возражений используют облачные версии этих продуктов. Основной задачей Куриана по-прежнему остается перевод клиентов на облачные версии тех продуктов, которые ранее они использовали на собственных серверах.