CNews поздравляет работников ИТ-отрасли с Днем программиста!

Сегодня программисты отмечают свой профессиональный праздник, который по ежегодной традиции выпадает на 256 день с начала года. CNews присоединяется к поздравлениям!

8-битный праздник

Сегодня во многих странах планеты празднуют День программиста (в английском языке – Day of the Programmer). Этот праздник зародился в России, когда сотрудники веб-студии «Параллельные технологии» Валентин Балт и Михаил Червяков в 2002 г. впервые предложили праздновать День программиста в 256 день с начала года.

Число 256 в этой связи имеет множество символических значений: это и двойка в восьмой степени, и максимальное число, которое можно выразить с помощью восьмиразрядного байта, и одновременно «сотка» в шестнадцатеричной системе.

Валентин Балт и Михаил Червяков собрали подписи под обращением к Правительству России в поддержку признания 256 дня года официальным праздником программистов.

Проект указа президента России «О Дне программиста» был подготовлен и внесен в правительство РФ 24 июля 2009 г. Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

11 сентября 2009 г. Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ №1034, которым День программиста получил в России статус официального праздника.

День Программиста, официальный праздник в России

Сегодня День программиста отмечается во многих российских компаниях, и не только в ИТ-отрасли, а также во многих странах мира.

Как праздновали в доисторические времена

В России первый День программиста – «Чистая пятница» (первая пятница сентября), появился 15 июля 1996 г. с подачи издательского дома «Компьютерра».

До появления официального праздника День Программиста также отмечали 19 июля – в день, когда первый в истории человечества программист Ада Августа Лавлейс, дочь Джорджа Байрона, которая еще в 1843 г. создала первую программу для аналитической машины Чарлза Бэббиджа. С ее подачи аналитическую машину начали для решения уравнений Бернулли, выражающих закон сохранения энергии для движущейся жидкости. Какое-то время День Программиста также праздновали 10 декабря – в день рождения самой Ады,

Какое-то время День Программиста праздновался 4 апреля – в честь цифрового обозначения даты 4.04, похожей на запись ошибочной страницы «404» («страница не найдена»). Кроме того, у католиков на 4 апреля выпадает День святого Исидора Севильского, официального покровителя интернета.

Мотиватор-демотиватор ко Дню Программиста

В России программисты также отмечают профессиональный праздник 22 апреля, или 22.04, что связано с кодировкой специальности 220400 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».

CNews.ru поздравляет всех причастных к Дню Программиста!

С праздником, дорогие друзья!