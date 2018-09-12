Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее»

19 сентября 2018 года CNews в Москве проводит конференцию «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее».

19 сентября 2018 г. CNews проведет в Москве конференцию «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее».

Госсектор остается одним из крупнейших заказчиков ИТ-решений в России. Более того, государственные инициативы являются мощнейшим двигателем информатизации во всех сферах жизни страны. Среди последних примеров – волна модернизации предприятий розничной торговли, произошедшая по инициативе ФНС России.

Впереди – создание цифровой экономики, подразумевающее повсеместный переход на цифровые решения как в сфере государственного управления, так и на производстве и транспорте, в торговле, финансах, социальной сфере, науке и культуре. Государственные и коммерческие организации всех видов деятельности должны постепенно превратиться в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам и стремящиеся сделать их наиболее удобными.

В 2018 г. началось финансирование программы «Цифровая экономика» – на эти цели было выделено 3,04 млрд руб. из резервного фонда правительства. Они буду направлены на мероприятия в рамках направлений «Информационная инфраструктура», «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» и «Информационная безопасность». В целом реализация поставленных в программе задач , по предварительным расчетам, обойдется более чем в 500 млрд руб.

Как развивается рынок ИТ в госсекторе в 2018 гг.?

Какие мероприятия, предусмотренные программой «Цифровая экономика» уже стартовали?

Какие проекты и инициативы стали особенно успешными?

Какие проекты и инициативы так и не получили должного развития?

Каких законодательных актов не хватает в ИТ-отрасли?

Что тормозит развитие ИТ в госсекторе и ИТ-отрасли в целом?

Каковы новые технологии имеют самые большие перспективы?

Каковы перспективы цифрового выравнивания российских регионов?

Как развивается процесс импортозамещения?

В каких направлениях государство могло бы расширять сотрудничество с бизнесом?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее».

Среди докладчиков:

Наталья Соболева, руководитель отдела экспертизы проектного управления Inline Technologies расскажет о внедрении российского программного обеспечения проектного управления на примере Минпромторга России.

«Цифровизация – Оцифровка»: особенности создания ресурсов на федеральном и региональном уровне тема доклада Ильи Веригина, руководителя направления аналитики и работы с госсектором, «Корпорация ЭЛАР».

Дмитрий Матвеев, ведущий специалист, ЭОС выступит на тему «Оказание государственных слуг, актуальные тенденции на примерах реализованных проектов: интеграция cервисов, услуги в режиме реального времени, импортонезависимость».

«Внедрить, не останавливая конвейер: перехода на централизацию и автоматизацию полного жизненного цикла обработки данных на примере Росстата» - тема доклада Ильи Черепова, директора по работе с ключевыми заказчиками компании «Крок».

Месропян Владимир, руководитель Проектного офиса по реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Аналитический центр при Правительстве России расскажет о планах реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Цифровая трансформация региона: опыт Санкт-Петербурга» тема доклада Владимира Тумарева, первого заместителя главы Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамент информационных технологий г.Москвы, расскажет про обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок.

«Электронные услуги - эволюция мегаполиса» тема доклада Елены Шинкарук, председателя Комитета государственных услуг Москвы .

Дмитрий Фомин, Заместитель председателя Московского городского суда выступит на тему «Технологии для судебных процессов и услуг - российская передовая практика».

Юрий Палюх, министр информационных технологий и связи Кировской области расскажет про умные государственные услуги в безналичной среде.

С докладом выступит Антон Лебедев, заместитель директора Департамента государственного управления Минэкономразвития России.

Тимур Аитов, заместитель генерального директора, «Программный продукт».

Также среди участников:

Олег Наумов, статс-секретарь - заместитель руководителя, Росархив;

Ольга Афанасьева, начальник отдела информационных технологий и автоматизации, Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Мордовия;

Роман Калина, заместитель руководителя учреждения, ФГБУ ИАЦ Судебного департамента;

Игорь Вольфсон, министр информатизации и связи Республики Мордовия;

Алексей Соколов, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России;

Александр Албычев, заместитель руководителя Федерального Казначейства;

Виктор Шамов, заместитель министра связи и информационных технологий Архангельской области;

Александра Осипова, начальник Управления информационных технологий, Росимущество.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей министерств, ведомств, органов госвласти, а также представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.