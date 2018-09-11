«Мегафон», Mail.ru, РФПИ и Alibaba создают гиганта онлайн-торговли AliExpress Russia. Опрос

Совместное предприятие

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, ПАО «МегаФон» и Mail.Ru Group заключили стратегическое партнерство с целью создания совместного предприятия в области социальной коммерции, которое партнеры называют «крупнейшим» в России и СНГ. Предприятие будет создано на основе существующего бизнеса AliExpress в России и получит название AliExpress Russia.

В совместном предприятии китайской стороне, то есть Alibaba, достанется 48%, а российским участникам — 52%. При этом «МегаФон» получит 24%, Mail.Ru — 15%, и РПФИ — 13%. Совместный бизнес будет охватывать все сегменты e-commerce. Торговая площадка в интернете будет работать как локально, так и через границу, при этом предприятие будет осуществлять собственные прямые продажи. Партнеры намереваются закрыть сделку в первом квартале 2019 г.

Соглашение прокомментировал основатель USM Holdings Алишер Усманов. «Партнерство с глобальным лидером в области электронной коммерции будет иметь большое значение для цифровой трансформации российской экономики. Альянсы между крупными игроками становятся трендом на рынке электронной коммерции. А учитывая, что это партнерство с китайской компанией, уверен в большом потенциале сделки для укрепления российско-китайских деловых связей. В России у рынка электронной коммерции огромный потенциал. Кроме того, перед российскими производителями откроются новые возможности по выходу на новые рынки», — отметил он.

Напомним, в 2014 г. Усманов получил контроль над Mail.Ru, а в 2016 г. избавился от акций Alibaba, купленных в 2011 г. на сумму $1,6 млрд.

Структура сделки

Alibaba Group передаст в совместное предприятие российский сегмент торговой площадки AliExpress и российскую B2C-площадку Tmall. Совместному бизнесу отойдут как локальные, так и трансграничные операционные активы Alibaba в России. В будущем Alibaba собирается дополнительно инвестировать в совместный бизнес в деньгах и в других формах.

AliExpress превратится в совместное предприятие с российской долей 52%

«МегаФон» по условиям сделки продаст Alibaba свою долю в 10% в Mail.Ru Group, получив взамен 24% доли в AliExpress Russia. РФПИ инвестирует средства в AliExpress Russia и приобретет дополнительную долю совместного предприятия у Alibaba, что обеспечит ему 13% и статус стратегического партнера в AliExpress Russia.

Mail.Ru Group отдаст в совместное предприятие свою e-commerce площадку Pandao и некоторую сумму денег, за что получит 15% AliExpress Russia. Кроме того, Mail.Ru предоставит совместному бизнесу дистрибуцию в формате интеграции со своими продуктами. По словам Бориса Добродеева, гендиректора Mail.Ru в России, совместное предприятие намерено сфокусироваться на интеграции продуктов в социальных сетях.

AliExpress Russia и Mail.Ru также будут обмениваться трафиком и продуктовыми инициативами в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве. Кроме того, в будущем планируются совместные с Mail.Ru инвестиции в направления типа FoodTech, что должно расширить возможности площадки AliExpress Russia.

Преимущества совместного предприятия

В рамках совместного предприятия AliExpress Russia сможет работать с пользовательской аудиторией Mail.Ru. Речь идет о пользователях соцсетей, мессенджеров, электронной почты и онлайн-игр российской компании. В совокупности эта аудитория оценивается примерно в 100 млн человек. Предполагается, что совместный бизнес сможет создать единую платформу для общения, игр и покупок.

Одной из задач создания совместного предприятия является повышение уровня потребления в России продуктов различных ценовых сегментов как из Китая, так и из других стран. Кроме того, российские продавцы смогут пользоваться экосистемой предприятия для осуществления продаж в России, Китае, Турции, Индии, а также в странах Юго-Восточной Азии и Европы — то есть в тех странах, где есть площадки Alibaba. Таким образом, российские предприниматели смогут предложить свои товары аудитории в 600 млн потребителей.

Предполагается также, что создание совместного предприятия, в котором будут соприкасаться сферы e-commerce, социальных сетей, цифровых медиа и логистики, поспособствует развитию цифровой экономики в России, технологическому сотрудничеству и развитию коммерческой инфраструктуры в стране и за ее пределами.

По словам Майкла Эванса, президента Alibaba Group, компания рассматривает создание совместного предприятия как новый шаг в своей международной экспансии, поскольку это соглашение даст возможность подключить к экосистеме Alibaba крупные местные компании. В частности, партнерство с Mail.Ru «поможет оцифровать и трансформировать в России цепочку создания добавленной стоимости в ритейле», отмечает Эванс.