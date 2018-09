Мировой рынок интернета вещей в зданиях к 2022 г. вырастет в 2,4 раза

По прогнозам Research And Markets, в 2018-2022 гг. мировой рынок интернета вещей в зданиях будет расти в среднем на 19,9% в год и достигнет $84,2 млрд.

Мировой рынок

Мировой рынок интернета вещей в зданиях (Internet of Things in Buildings, BIoT) к 2022 г. увеличится в 2,4 раза по сравнению с 2017 г. и достигнет $84,2 млрд. Среднегодовой рост рынка (CAGR) в этот период составит 19,9%. С таким прогнозам выступили аналитики Research And Markets.

Со времени последнего исследования, в котором содержался прогноз развития отрасли на 2015-2021 гг., темпы роста рынка несколько снизились. Причина – постепенное повышение уровня зрелости рынка, а также опасения, связанные с обеспечением информационной безопасности устройств интернета вещей.

Региональная сегментация

Крупнейшим рынком интернета вещей в зданиях стал Азиатско-Тихоокеанский регион. На него приходится 34,3% мировых продаж, и к 2022 г. этот показатель может достигнуть 36%. На втором месте Северная Америка с долей рынка 30,9% в 2017 г. Однако, по мнению аналитиков Research And Markets, ее доля будет постепенно снижаться и к 2022 г. составит 27,7%.

В период с 2012 г. по апрель 2017 г. исследователи обнаружили в общей сложности 886 сделок разных типов. 77% из них (682) были венчурными инвестициями, однако около 200 – приобретениями, 4 – слияниями, 5 IPO и 1 патентное приобретение. Все это в совокупности позволяет прогнозировать рост спроса на инновации и расширение рынка путем слияний и поглощений.