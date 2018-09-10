Российский сайт для поиска фрилансеров начал распознавать их по селфи

Платформа для поиска фрилансеров Profi.ru внедрила решение разработчика Sum&Substance, которое позволяет удаленно подтвердить личность пользователя, сравнив его селфи с фотографией в паспорте. Решение интегрировано с сервисом Telegram Passport, то есть фото можно загрузить через Telegram.

Подтверждение личности на Profi.ru

Как стало известно CNews, платформа для поиска частных специалистов Profi.ru внедрила механизм разработчика Sum&Substance для удаленного подтверждения личности пользователей по селфи и паспорту. Чтобы верифицировать свою личность, пользователю необходимо загрузить на Profi.ru фотографию своего паспорта и свое селфи с этим же паспортом. Сделать это можно в процессе регистрации на платформе.

Ранее Profi.ru также проверял личность частных специалистов, но этим занимались лично сотрудники компании. По словам гендиректора Profi.ru Егора Руди, «раньше это было дорого и долго для нас, теперь становится быстрее, дешевле и точнее».

Стоимость решения

Удаленное подтверждение личности на Profi.ru бесплатно для пользователя. По просьбе CNews в Sum&Substance уточнили, что Profi.ru оплачивает разработчику количество верификаций. Дополнительных сборов за интеграцию и других скрытых платежей нет.

Sum&Substance сообщает, что цена одной верификации может меняться в зависимости от объема проверок, кастомизированного под клиента набора проверяемых данных и географии. Разработчик не называет точной стоимости одной проверки в случае Profi.ru, но уточняет, что в Азии, Европе и США, где сосредоточен бизнес Sum&Substance, одна проверка обходится заказчику около 1-2 евро, а в России — около 1 евро.

Telegram Passport

Есть и другой способ удаленно верифицировать свою личность на Profi.ru — с помощью специальной кнопки Telegram Passport в мессенджере Telegram. Обработка документа и фото при этом все равно осуществляется решением Sum&Substance. Пользователь нажимает на кнопку, принцип действия которой похож на аутентификацию через Facebook или Google. После этого он перенаправляется в сам Telegram. Там пользователю необходимо загрузить фотографии документов через мессенджер в облако Telegram Passport.

Российские фрилансеры смогут подтвердить свою личность удаленно, сфотографировавшись с паспортом

Какое-то время этот способ будет использоваться только в тестовой версии и только для идентификации фрилансеров, работающих в сфере ИТ. Авторы проекта сообщают, что некоторые пользователи уже успели успешно подтвердить свою личность с помощью Telegram Passport. Как отметили в Sum&Substance, интеграция с Telegram Passport была бесплатной, но другие детали сотрудничества компания раскрывать не стала.

Как работает механизм

Для начала система определяет, были ли использованы при создании фото графические редакторы. Далее с помощью модуля автоматического распознавания текста решение Sum&Substance самостоятельно читает записи, сделанные в паспорте, и оцифровывает данные. Затем оно проверяет по официальной базе, внесен ли туда документ, не является ли он утерянным или украденным. Наконец, биометрические технологии, которые применяются в решении, сравнивают лицо на селфи с фотографией в паспорте. В случае совпадения фрилансер допускается к заказам.

На вопрос CNews, возможна ли реализация мошеннической схемы при подтверждении личности, в Sum&Substance сообщили, что у них есть база документов, замеченных в использовании мошенниками, а также целый арсенал средств безопасности. Например, система распознает, если фотография была сделана с экрана, и даже сможет отличить мужскую руку, которая держит женский документ, и наоборот.

Работа с персональными данными

Решение подключено к облаку Sum&Substance. Авторы проекта поясняют, что это делает процесс верификации быстрее и дешевле за счет автоматизации. Они утверждают, что подключение к облаку безопасно, поскольку средства защиты, которые применяются в системе, прошли сертификацию ФСТЭК и ФСБ, а каналы передачи данных безопасны и защищены шифрованием высокого уровня.

Что касается Sum&Substance, которая имеет доступ к материалам и отвечает за них, то компания внесена в реестр операторов, работающих с персональными данными, и, по словам авторов проекта, располагает инфраструктурой, которая требуется для их безопасного хранения. В Sum&Substance сообщили, что, поскольку компания работает на азиатском и европейском рынках, она выполняет закон GDPR об обращении с персональными данными.

По словам гендиректора Sum&Substance Андрея Северюхина, в компании также «нашли способ делать такие проверки в соответствии с российским законодательством». Он уверяет, что все требования регуляторов выполнены, а заказчику гарантирована защита пользователей от мошенников и минимизация финансовых и юридических рисков.

Об участниках сделки

Profi.ru — это интернет-платформа для поиска частных специалистов, где зарегистрировано около 400 тыс. профессионалов. Платформа начала работу в 2005 г. как сервис поиска репетиторов, а к нынешнему виду была проведена в 2014 г. вследствие объединения нескольких проектов для поиска специалистов разных направлений, принадлежащих компании Eruditor Group.

Profi.ru работает в России и странах СНГ. За время существования платформа помогла организовать более 4 млн случаев оказания услуг частными специалистами.

Sum&Substance — это разработчик решений для удаленной верификации, который работает на европейском, азиатском и российском рынке. В списке заказчиков компании присутствуют шеринговые платформы Mail.ru Group, Avito, «Делимобиль», «Белкакар», Gett, YouDrive, YouDo и Wheely, а также финтех и криптоплатформы The Token Fund, Indacoin, Blue Whale, Abyss и ICObox.

Одним из решений Sum&Substance является платформа IDensic, предназначенная для удаленной идентификации пользователей с помощью механизмов машинного зрения и нейросетей, которые сверяют фото документов с селфи. Это решение используется в Avito, Gett, BeepCar и YouDrive.

Проект был основан в 2006 г. братьями Андреем, Яковом и Петром Северюхиными. В октябре 2017 г. СМИ писали, что группа UCP и фонд Flint Capital инвестировали в Sum&Substance порядка $0,7-1 млн, приобретя в результате около 10% разработчика при его оценке в $7-10 млн.