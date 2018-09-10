Оператор «Платона» безальтернативно получил проект слежки за международным автотранзитом

Проект отслеживания автомобильных грузовых транзитных перевозок по территории России с помощью цифровых пломб за два дня до его старта безальтернативно отдан Правительством оператору «Платона» - компании РТИТС. Для компании это явно не стало неожиданностью — технически она успела подготовиться к проекту заранее.

Новый проект для оператора «Платона»

Оператором системы мониторинга транзитных автомобильных перевозок по территории России в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) станет компания «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС), известная как оператор «Платона» — системы сбора платы с грузовиков за ущерб, наносимый ими федеральным трассам нашей страны. Об этом говорится в распоряжении Правительства России от 8 сентября 2018 г. № 1890-р, которое было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Отслеживание транзитных грузов в режиме реального времени станет осуществляться с использованием так называемых навигационных пломб, накладываемых на грузовые отсеки транспортных средств. Эти пломбы по сути представляют собой бортовые компьютеры с широким набором различных функций. Пломбы в свою очередь будут функционировать на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. При нарушении целостности пломбы информация об этом моментально поступит в систему.

До 1 ноября 2018 г. проект мониторинга станет осуществляться в пилотном режиме. В этот период РТИТС будет исполнять обязанности оператора системы на безвозмездной основе. Участие водителей в эксперименте также будет происходить на добровольной и безвозмездной основе — пломбы им выдадут бесплатно.

Оператор «Платона» безальтернативно получил еще один госпроект национального масштаба

Обеспечение проведения эксперимента поручено Федеральной таможенной службе России (ФТС), которой по итогам пилота в срок до 30 ноября 2018 г. необходимо будет провести оценку его результатов и доложить о них в Правительство России.

Назначение РТИТС было предопределено

Официально РТИТС пока назначено оператором системы транзитного мониторинга лишь на время пилота. Однако из текста вышеупомянутого распоряжения Правительства можно заключить, что РТИТС заранее провела серьезную подготовку к проекту, которая вряд ли подразумевает кратковременное участие в нем только в экспериментальной фазе.

Поручение было подписано в субботу 8 сентября 2018 г., но, в соответствии с его текстом, уже к понедельнику 10 сентября РТИТС должно было разработать руководство пользователя АРМа системы для должностных лиц таможенных органов, разработать порядок наложения, активации, оборота и учета пломб, разработать инструкцию о снятии навигационной пломбы в случае возникновения такой необходимости в пути следования товаров. Более того, в течение двух выходных дней (с 8 по 10 сентября), РТИТС нужно было «обеспечить изготовление не менее 100 навигационных пломб для проведения эксперимента».

Отметим, что в РТИТС о завершении разработки прототипа пломбы и тестирования сопутствующего ПО упоминали в разговоре с «Коммерсантом» еще 17 августа 2018 г. — за три с лишним недели до подписания правительственного распоряжения.

Кроме того, РТИТС заранее подготовило и другие технические средства для пилота, о чем было известно в Правительстве. «Согласиться с предложениями общества с ограниченной ответственностью “РТ-инвест транспортные системы” о предоставлении должностным лицам таможенных органов, участвующих в эксперименте, доступа к собственным ресурсам этого общества, разработанным для мониторинга транзитных перевозок по территории Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

Предыстория и перспективы мониторинга транзита

Проект вышеупомянутого правительственного распоряжения был разработан Минфином в соответствии с решениями по итогам заседания Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), принятыми 13 июля 2018 г. На этом заседании Совет ЕЭК поручил России и Казахстану начать пилотные проекты с использованием навигационных пломб по мониторингу автомобильных транзитных перевозок.

Примечательно, что в решении Совета ЕЭК пилот предполагалось провести только в отношении перевозок табака, в то время как в распоряжении Правительства России тип подконтрольных перевозимых товаров не конкретизируется.

В качестве цели эксперимента заявлена практическая отработка механизмов мониторинга и отслеживания транзитных перевозок в рамках ЕАЭС, в который помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Перспективы развития проекта пока не определены. В августе 2018 г. представители РТИТС в разговоре с «Коммерсантом» указывали, что говорить о коммерческой составляющей мониторинга до окончания пилота преждевременно. «В перспективе предполагаются различные сценарии для удобства пользователей сервиса, например аренда пломбы на маршрут без необходимости покупки», — заверял собеседник издания.

По данным из открытых источников, цена навигационной пломбы должна составить примерно 10 тыс. руб., хотя отдельные эксперты в своих прогнозах доходят до 30-50 тыс. руб. за устройство.

РТИТС безальтернативно получает крупный госпроект не впервые

По данным ЕГРЮЛ, ООО «РТ-инвест транспортные системы», ставшее оператором «Платона», было зарегистрировано 24 июля 2014 г. Первоначально предполагалось, что оператора системы государство выберет на конкурсной основе. Соответствующий тендер куратор проекта «Росавтодор» объявил в сентябре 2013 г. Однако летом 2014 г. конкурс был отменен, и правительство назначило оператором РТИТС, установив также финансирование проекта из бюджета на уровне 10,6 млрд руб. ежегодно в течение 13 лет. Это сделало «Платон» одним из крупнейших гражданских ИТ-проектов современной России.

Вышеупомянутое концессионное соглашение РТИТС подписала с «Росавтодором» в сентябре 2014 г. Как можно было заключить со слов руководителя «Росавтодора» Романа Старовойта, при принятии решения в пользу этой компании решающее значение имел авторитет одного из ее главных на тот момент учредителей — «Ростеха». «Это государственная корпорация, включающая в себя наиболее крупные предприятия РФ, — рассказывал CNews Старовойт. — Плюс решается вопрос импортозамещения, вопрос безопасности передачи и обработки информации и т. д.».

При образовании РТИТС 24 июля 2014 г. «Ростеху» в ней принадлежало чуть более 50%, а оставшаяся доля — компании «РТ-Инвест». Последняя, в свою очередь на 25,01% также принадлежала «Ростеху», а на 74,99% управляющей компании «Царицын капитал», владение которой приписывается гендиректору «РТ-Инвест» Андрею Шипелову и его тестю Вадиму Агафонову.

В начале ноября 2014 г. «Ростех» снизил долю своего прямого участия в РТИТС до 25%, а затем и вовсе самоустранился — РТИТС стала на 50% принадлежать ООО «РТ-Инвест» (на 25% принадлежало «Ростеху»), а другие 50% перешли в два присеста сыну известного бизнесмена Аркадия Ротенберга — Игорю. Таким образом, за короткий срок существования компании, доля в ней «Ростеха», чьим именем оператор получил в свое распоряжение громадный по капитализации проект, снизилась с примерно 62,5% до 12,5%.

Отметим, что в мае 2018 г. Игорь Ротенберг уступил доли в РТИТС в 19% и 7,5% Шипелову и Антону Замкову соответственно. Еще раньше в апреле 2017 г. ООО «РТ-инвест» было преобразовано в АО «РТ-инвест», чьи учредители в ЕГРЮЛ не указаны.

Недавно арестованный Алексей Нащекин также имеет отношение к РТИТС — с 2014 г. он работал советником в «РТ-инвест», отвечая за технологическое развитие «Платона». До этого Нащекин занимал пост вице-президента по инновационному развитию «Ростелекома», где курировал проект создания электронного правительства и портала госуслуг.

Комментарий РТИТС

«Одним из проектов Цифровой платформы транспортного комплекса России является создание цифровых безбарьерных транспортных международных коридоров через территорию России на основе сервиса электронного пломбирования, — пояснили CNews подоплеку мониторинга транзита в РТИТС. — Проект стал частью направления “Цифровой транспорт и логистика”, представленной Минтрансом России в рамках программы “Цифровая экономика”. Заявка ведомства получила одобрение Совета по цифровой трансформации при АНО “Цифровая экономика”.

Электронная пломба — это фактически бортовой компьютер, несущий на борту всю необходимую для осуществления перевозки информацию. В сочетании с электронным документооборотом и едиными правилами игры, задаваемыми государством, этот сервис обеспечит России лидерство в вопросе формирования самого быстрого “зеленого коридора”, главной транзитной зоны между Европой и Азией.

Сервис электронной пломбы обеспечит создание единого доверенного пространства на первом этапе со странами ЕАЭС, а в перспективе и таких партнеров как Китай и Индия. Вся информация, например, при нарушении целостности пломбы, будет доступна государственным контролирующим органам и владельцам груза в онлайн-режиме. В итоге автоматизируются все процессы, снижаются издержки всех участников — бизнеса и государства.

Необходимость этого сервиса опирается на фактические запросы бизнеса. Скорость доставки, быстрота прохождения административных процедур, достоверность информации о нахождении и сохранности груза, дополнительно подключаемые сервисы, например, информация о температурном режиме в отсеке — это ключевые конкурентные преимущества в пользу сухопутного маршрута по сравнению с традиционным морским.

Мы, как оператор крупнейшей транспортно-логистической платформы — системы “Платон”, можем оказать техническую поддержку этому проекту. “РТ-инвест транспортные системы” будем выполнять функции оператора пломбирования при проведении эксперимента, который продлится до 1 ноября 2018, на безвозмездной основе. Для обеспечения грузоперевозчикам сервиса будет использована контрольная и ИТ-инфраструктура государственной системы “Платон”.

Для нас главная задача пилотирования — полноценно проработать все бизнес-процессы обмена информации с ФТС, создать максимально удобный сервис для пользователей и обеспечить старт внедрения полноценного электронного документооборота. В данный момент мы тестируем коммерческий сервис электронного пломбирования с рядом крупнейших российских грузоперевозчиков».