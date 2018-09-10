Новые iPhone внезапно подешевели еще до официального анонса. Опрос

Распространенные в Сети фотографии, предположительно снятые в ходе презентации на территории главного китайского телеком-оператора, содержат свежие данные о ценах и характеристиках новых iPhone.

iPhone дешевеют в Китае

В Сеть «утекли» изображения слайдов с закрытой презентации China Mobile, китайского национального оператора сотовой связи, содержащие свежую информацию о ценах новых смартфонов Apple iPhone для китайского региона. Соответствующие фотографии были опубликованы на Weibo, популярной в Китае платформе микроблогов.

По новой информации, цена младшей модели со «взрослыми» размерами OLED-экрана – 6,1 дюйма, получившей название iPhone XC, составит от 5,88 тыс. юаней, что за вычетом китайского налога с продаж в размере 17% эквивалентно 700 долларам США или 49 тыс. руб. по курсу ЦБ на дату выхода публикации. Устройство поставляется в двух конфигурациях: с 64 ГБ и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Данный продукт заменит iPhone 8 в нынешней линейке смартфонов Apple.

«Продвинутая» версия аппарата – iPhone XS с 5,8-дюймовым экраном – в минимальной конфигурации обойдется потребителю в 7,38 тыс. юаней (900 долларов или 63 тыс. руб.).

Флагманская модель с 6,5-дюймовым дисплеем – iPhone XS Plus – будет стоить 8,38 тыс. юаней, 1,01 тыс. доллара или 71 тыс. руб. Ранее специалисты предполагали, что старшая модель получит название iPhone XS Max, а Apple откажется от использования слова Plus в названиях своих смартфонов.

Модели в линейке XS будут отличаться объемом встроенного накопителя: 64 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ. Кроме того, они получат версии с поддержкой одной или двух сим-карт. По-видимому, версии с двумя сим-картами выйдут позже и будут стоить дороже.

Фотография слайда, якобы сделанная во время презентации в China Mobile

Таким образом, новый флагман будет стоить чуть дороже актуального iPhone X, который сейчас продается по цене от 999 доларров, а предтоповый аппарат с таким же по размеру экраном и вовсе обойдется почти на 100 долларов дешевле, если распространенная информация соответствует действительности.

Официально линейка новых смартфонов Apple будет представлена 12 сентября 2018 г. на мероприятии Gather Round в Калифорнии, США.

Что еще известно о новинках

Ранее CNews сообщал о том, что по данным Mysmartprice, обе старшие модели линейки будут оснащены новым мобильным процессором Apple A12 и 4 ГБ оперативной памяти, заключенные в корпус из нержавеющей стали и стекла, а также получат сдвоенную основную камеру и поддержку функции Face ID. Цену смартфонов источники оценили в 899 и 999 долларов или 62,9 тыс. и 69,9 тыс. руб. соответственно.

Бюджетная версия iPhone XC содержит тот же самый мобильный процессор, что и «старшие» на 1 ГБ оперативной памяти меньше, а корпус выполнен из алюминия и стекла. Кроме того, младшая модель снабжена более простой и дешевой камерой с одним сенсором и объективом, но не лишена поддержки Face ID и 3D Touch. Предполагалась, что цена составит порядка 749 долларов (52,5 тыс. руб.).