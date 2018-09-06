В системе учета ФСИН простаивает три четверти оборудования, 44% «железа» сломано

Как выявила проверка Счетной палаты, у ФСИН все еще нет единой информационной системы, а те системы, которые есть, работают неэффективно: в некоторых сломано до 44% оборудования, а простаивает — до 72%. При этом 48% бюджетных средств, выделенных на информатизацию, ФСИН тратит не по плану информатизации, утвержденному в Минкомсвязи.

Информационные системы ФСИН

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России до сих пор не создана единая информационная система, при этом некоторые из существующих систем работают неэффективно. К такому выводу пришла Счетная палата, проверившая, как ведомство тратило государственные ресурсы на информатизацию в 2015-2017 гг. В общей сложности регулятор насчитал во ФСИН 41 информационную систему и программный продукт.

В 2015-2017 гг. ФСИН получила из федерального бюджета на информатизацию в общей сложности 8,9 млрд руб., причем кассовое исполнение достигло 98,9%. Однако именно на развитие информационных систем ФСИН потратила всего 2,6% от всех использованных средств. Оставшиеся 97,4% пришлись на текущие эксплуатационные расходы. При этом 48% потраченных средств, то есть 4,2 млрд руб., были израсходованы вне планов информатизации, утвержденных Минкомсвязи.

Кроме того, ФСИН могла бы сэкономить за три года 76,6 млн руб. бюджетных средств, но не воспользовалась этой возможностью. К такому выводу пришла Счетная палата, проанализировав стоимость закупленного в указанный период оборудования. Дело в том, что при осуществлении закупок техники ФСИН недостаточно изучала цены на рынке, и в результате начальная максимальная цена контракта в ряде случаев завышалась. Также в некоторых случаях сделки искусственным путем добились на более мелкие, в чем Счетная палата усматривает признак ограничения конкуренции.

По результатам проверки регулятор направит представление директору ФСИН, информационное письмо в Минкомсвязи и отчет в палаты Федерального Собрания и ФСИН.

Простой оборудования

Счетная палата осуществила выборочную проверку используемых ФСИН информационных систем и ПО. Системы оказались работоспособными и в достаточной мере функциональными, но регулятор пришел к выводу, что некоторые из них используются неэффективно. В частности, по состоянию на начало 2018 г. простаивало 72%, то есть 38065 единиц оборудования Информационной системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ). При этом более 44% оборудования находилось в неисправном состоянии. Балансовая стоимость этой системы превышает 2,1 млрд руб.

ФСИН неэффективно использует имеющиеся у нее информационные системы

Электронные средства контроля использовались всего для 1,5% подозреваемых, обвиняемых или осужденных, которые не были лишены свободы. В общей сложности таких лиц на учете в уголовно-исполнительных инспекциях состояло 989 тыс.

Также в 2015-2017 гг. ФСИН не использовала 42% навигационного бортового оборудования, подключенного к ГИС контроля транспортных средств с использованием ГЛОНАСС. Балансовая стоимость ГИС составляет 87,6 млн руб. Кроме того, выяснилось, что НИИ информационных технологий ФСИН не запустил в эксплуатацию две единицы серверного оборудования «Сервити», стоимость которых составляет 1,2 млн руб.

Отсутствие стратегии

В целом Счетная палата характеризует информатизацию ФСИН как «движение без стратегии развития». Дело в том, что ведомство не реализовало рекомендации Минкомсвязи по разработке Стратегии развития в сфере информатизации. В результате ФСИН может не справиться с выполнением указа президента России о внедрении цифровых технологий в госуправлении и не суметь должным образом оказывать госуслуги в ходе выполнения национальной программы «Цифровая экономика», полагает Счетная палата.

ФСИН проводит информатизацию, руководствуясь госпрограммой «Юстиция». Аудитор палаты Татьяна Блинова отмечает бедность госпрограммы в части информатизации: там обозначена только одна задача и один целевой показатель, касающиеся данной сферы, а какие-либо контрольные события, связанные с оценкой степени развития ИКТ во ФСИН, вообще отсутствуют.