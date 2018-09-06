Капиталовложения в дата-центры достигли рекордных значений

Капзатраты как конкурентное преимущество

$53 млрд составили капитальные расходы (CAPEX) операторов гипермасштабируемых центров обработки данных в первом полугодии 2018 г. Такие цифры приводятся в докладе аналитической компании Synergy Research, основанном на исследовании капиталовложений 20 крупнейших мировых поставщиков облачных и интернет-услуг, включая операторов в таких областях как IaaS, PaaS, SaaS, поиска, социальных сетей и электронной коммерции. Для сравнения, за тот же период предыдущего года CAPEX этих компаний составил $31 млрд. И как, показывает отчет, рост уровня капиталовложений в дата-центры достиг 59%.

Хотя рейтинг компаний, наиболее активно инвестирующих в ЦОДы, постоянно меняется, лидерами этого списка на протяжении последних 10 кварталов подряд неизменно остаются Google, Microsoft, Amazon, Apple и Facebook. По данным Synergy Research, эта пятерка обеспечивает более 70% от общей суммы капитальных затрат операторов гипермасштабируемых дата-центров.

«Капиталовложения в гипермасштабируемые ЦОД – это один из самых ярких показателей растущего внедрения облачных вычислений, цифровой экономики, а также онлайн-стиля жизни, – рассказал главный аналитик Synergy Research Джон Динсдейл (John Dinsdale). – Капзатраты достигли значений, которые ранее были немыслимы для этих крупных операторов дата-центров, и продолжают расти».

Фото: ru.depositphotos.com Большая часть капиталовложений гипермасштабируемых операторов идет на строительство и расширение огромных дата-центров

Как отмечают авторы доклада, такой уровень расходов является основной причиной того, что ведущие компании продолжают расширять свое лидерство на рынке публичных облаков, в то время, как другие игроки не могут идти с ними в ногу.

«Крупнейшие операторы таких ЦОД наращивают свои конкурентные преимущества, и у более мелких компаний нет возможности их догнать. В частности, на рынке облачных вычислений наличие средств для финансирования капиталовложений в дата-центры по сути стало убийцей конкуренции», – добавил Джон Динсдейл.

Среди компаний, активно инвестирующих в дата-центры, но не вошедших в топ-5, эксперты перечислили Alibaba, Baidu, IBM, JD.com, NTT, Oracle, SAP и Tencent.

Затраты становятся индикатором рынка

Большая часть капиталовложений гипермасштабируемых операторов идет на строительство и расширение огромных центров обработки данных. В настоящее время их количество достигло 420. И это еще один показатель того, что крупнейшие игроки рынка облачной инфраструктуры не останавливаются на достигнутом. К примеру, Google расширяет свое присутствие в Финляндии и Сингапуре, в то время как Microsoft запустила экспериментальный проект Natick, разместив ЦОД на морском дне близ Оркнейских островов (Шотландия) в Северном море.

«В отличие от многих других продуктов, для облаков серверы покупают только под уже существующих клиентов. Компании редко инвестируют в закупку серверов, не имея конкретных заказов. Причем выручку с машин, приобретенных в первом полугодии 2018 года, провайдеры начнут получать только с первого квартала 2019 года: на ввод в эксплуатацию, развертывание мощностей клиентов и их вывод на крейсерскую скорость потребуется время, – прокомментировал исследование Егор Ганин, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Group. – Из-за специфики закупок, по росту CAPEX косвенно можно судить и о росте всего рынка облачных услуг: можно предположить, что рынки, на которых сконцентрированы эти компании, выросли на те самые 59%, при прочих равных».

Как указывают эксперты, стремительный рост капиталовложений, отмеченный во втором квартале, тем более примечателен, что в этот раз список компаний, упоминаемых в докладе Synergy Reserch, сократился с 24 до 20. Это связано с разными факторами. К примеру, LinkedIn была поглощена Microsoft. Остальные три оператора не попали в исследование в связи с тем, что их капиталовложения недостаточны. В некоторых случаях это происходит потому, что они перемещают больший объем рабочих нагрузок в облака AWS и Azure в ущерб собственным ЦОД.