В России началось кредитование под 1% на внедрение российского ПО, если его реализует участник рейтинга CNews

Фонд развития промышленности начал прием заявок на софинансирование проектов по цифровизации предприятий. Получить процентную ставку по займу в размере 1% можно, если интегратором проекта станет отечественная компания из рейтинга СNews100 или в случае приобретения российского ПО стоимостью более 50% суммы займа.

«Льгота» при привлечении интегратора из CNews100

Фонд развития промышленности сообщил о старте приема заявок на участие в новой программе «Цифровизация промышленности», нацеленной на внедрение цифровых и технологических решений, которые помогут оптимизировать производственные процессы на предприятии. Программа в первую очередь ориентирована на стимулирование внедрения нового ПО, а не «железа».

По словам Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли России, займы будут выдаваться на срок до 5 лет, а их сумма составит от 20 до 500 млн руб. Общий бюджет проектов начинается от 25 млн руб., причем сумма собственных, предоставленных частными инвесторами или банками денежных средств должна составлять не менее 20% бюджета проекта.

Процентная ставка по программе «Цифровизация промышленности» составит 1% или 5% годовых в зависимости от реализуемого проекта. Минимальную ставку можно будет получить в случае приобретения российского ПО, стоимость которого составляет свыше 50% суммы займа или при привлечении к внедрению в качестве ключевого исполнителя российского системного интегратора из рейтинга CNews100.

Минпромторг начал раздавать льготные кредиты для ИТ-проектов, которые реализуют участники рейтинга CNews100

Для получения «льготы» кроме рейтинга CNews100 при привлечении российского интегратора участники программы смогут ориентироваться на рейтинги РБК+ и TAdviser.

Во всех прочих случаях будет применяться обычная для ФРП ставка в размере 5%.

Как именно можно использовать заем

Предполагается, что заем Фонда можно будет потратить на усиление трех направлений. К первому направлению отнесены системы управления производством и обработки баз данных. Они включают управление производственными процессами и активами предприятия, планирование производства, диспетчерское управление, мониторинг обслуживания и ремонта оборудования, автоматизацию систем управления технологическими процессами, обработку и анализ больших баз данных.

Другое направление для модернизации – системы проектирования и разработки, которые включают автоматизацию проектирования и инженерного анализа, управление станками и инженерными данными, системы для создания «цифрового двойника» изделия или технологического процесса, а также системы управления жизненным циклом предприятия.

Внедрение подобных систем позволяет сократить время испытания изделий за счет оперативного моделирования некоторых стадий испытаний –динамических нагрузок на механические конструкции, к примеру. Такой подход позволит своевременно выявить слабые места изделия и еще на стадии проектирования принять необходимые меры, например, предусмотреть использование более прочного материала.

Наконец, третье направление – новые производственные технологии, подразумевающие внедрение промышленных роботизированных комплексов и установку 3D-принтеров.

О Фонде развития промышленности

Фонд развития промышленности (ФРП) был основан в 2014 г. по инициативе президента России Владимира Путина путем преобразования Российского фонда технологического развития (РФТР). В качестве целей создания фонда заявлены модернизация российской промышленности, организация новых производств и обеспечение импортозамещения.

Фонд предлагает софинансирования проектов, которые направлены на разработку высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств, на льготных условиях.

По состоянию на август 2018 г. ФРП профинансировал 273 проекта из 60 регионов России. Сумма льготных займов составила свыше 65 млрд руб. при общей стоимости реализации проектов около 245 млрд руб.