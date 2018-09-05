Vivo выпустила огромный смартфон по цене ниже флагманов. Опрос

Смартфон Vivo V11 получил защищенный 6,41-дюймовый экран AMOLED со встроенной дактилоскопией, память 6 ГБ + 128 ГБ и селфи-камеру 25 МП. Почти флагман: причастность к среднему бюджету выдает лишь процессор Snapdragon 660 и доступная цена.

На зависть чужим флагманам

Китайский производитель мобильной техники Vivo представил новый смартфон Vivo V11 в сегменте до $350-400.

Новинка получила множество аппаратных и программных возможностей, типичных преимущественно для премиального сегмента современных смартфонов – таких как герметичную конструкцию, большой 6,41-дюймовый качественный экран AMOLED и встроенный в него (впервые для среднеценовых моделей Vivo) сенсор биометрии, память 6 ГБ + 128 ГБ, а также селфи-камеру 25 МП и сдвоенную основную камеру.



В дополнение, смартфон Vivo V11 также получил обновленную версию фирменной ОС Funtouch 4.5, с улучшенным пользовательским интерфейсом и интегрированным модулем Jovi AI Engine для управления загрузкой процессора и памяти с помощью искусственного интеллекта для увеличения производительности и более экономного расхода заряда батареи.

Особенности конструкции

Vivo V11 выполнен в тонком компактном корпусе габаритами 157,91 x 75,08 x 7,9 и весом 156 г. Смартфон получил 6,41-дюймовый дисплей на матрице Super AMOLED с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 19,5:9. Экран занимает порядка 91,27% площади передней панели смартфона.

Конструкция смартфона Vivo V11

Экран новинки отличается минимальным – под селфи-камеру, размером выреза в верхней части – значительно меньшим чем «монобровь», характерная для дизайна iPhone X и его многочисленных подражателей. Под камерой имеется тонкое щелевое отверстие для работы встроенного динамика.

Экран смартфона Vivo V11

Помимо этого, смартфон также получил встроенный в дисплей дактилоскопический сканер, что пока что является редкостью даже для многих флагманских смартфонов.

Встроенный в экран Vivo V11 дактилоскопический датчик

Смартфон выполнен на самом мощном 8-ядерном процессоре Qualcomm среднего ценового диапазона – Snapdragon 660 с тактовой частотой 2,2 ГГц и интегрированной графикой Adreno 512.

На момент начала продаж Vivo V11 будет представлен в единственном варианте оснащения памятью: 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. В смартфоне предусмотрена возможность увеличения объема накопителя за счет флеш-карт microSD, под которые выделен отдельный слот, не отнимающий функциональности двух слотов под SIM-карты.

Основная сдвоенная камера Vivo V11

Основная сдвоенная камера выполнена на датчиках 12 МП и 5 МП, оснащенных объективами с апертурой F/1.8 и F/2.4 соответственно. Фронтальная камера выполнена на сенсоре 25 МП с объективом F/2.0. Для улучшенной обработки снимков в художественных режимах съемки в смартфоне применяются технологии искусственного интеллекта, которые работают с обеими камерами.

Смартфон Vivo V11 оснащен несъемной батареей емкостью 3400 мАч и поддерживает режим быстрой зарядки с помощью источника питания мощностью 18 Вт. В смартфоне предусмотрен порт microUSB и стандартный 3,5-мм разъем для подключения гарнитуры.

Vivo V11 работает под управлением фирменной ОС FunTouch OS 4.5 на базе Android 8.1 Oreo.

Цены и доступность

Продажи Vivo V11 изначально стартуют в Индии и Таиланде, затем смартфон на появится в других странах. Аппарат будет доступен в двух вариантах цветового исполнения корпуса: черный (Starry Night) и голубой (Nebula Fusion).

Точная цена смартфона Vivo V11 пока что остается неизвестной. Компания Vivo намерена огласить ее завтра, 6 сентября, в рамках официальной презентации в Индии. По данным портала Android Authority, цена Vivo V11 для разных стран составит $366 – $440.