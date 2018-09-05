Американские фонды резко нарастили свои доли в EPAM

Американская инвестиционная компания Morgan Stanley удвоила свою долю в оффшорном разработчике ПО EPAM до 9,7%. Другая инвестиционная компания Fidelity Managment Research увеличила свою долю в EPAM в полтора раза до 9,2%.

Morgan Stanley удвоил свою долю в EPAM

Американская инвестиционная компания Morgan Stanley почти в два раза увеличила свою долю в разработчике офшорного ПО EPAM Systems. Об этом свидетельствуют материалы на сайте Комиссии по ценным бумагам США; EPAM - американская структура, созданная выходцами из Белоруссии.

В начале 2017 г. Morgan Stanley консолидировала 5% акций EPAM. На начало 2018 г. размер данного пакета вырос до 9,7%.

Morgan Stanley имеет долю и в ближайшем конкуренте EPAM, созданном российской группой IBS оффшорном разработчике ПО Luxoft. В 2015 г. Morgan Stanley скупил 7,2% акций Luxoft, но в 2018 г. доля Morgan Stanley в Luxoft снизилась до 2,5%.

FMR в полтора раза увеличил долю в EPAM

Наращивает свою долю в EPAM и другая американская инвестиционная компания Fidelity Managment Research (FMR). На начало 2017 г. у FMR было 6% акций EPAM. Сейчас размер данного пакета увеличился в полтора раза до 9,2%.

У группы Fidelity, частью которой является FMR, богатая история инвестирования в EPAM. В начале 2014 г. FMR консолидировала 12% акций EPAM, но затем размер данного пакета акций сократился до 3,5%.

Основатель EPAM Аркадий Добкин

В конце 2014 г. другой фонд группы Fidelity - Fidelity WorldWide Investors - собрал 5% акций Luxoft, но затем эта доля сократилась до 2,6% акций.

Еще один американский фонд Vanguard Group также скупает акции EPAM. На начало 2016 г. у него было 6% акций офшорного разработчика, сейчас размер этого пакета увеличился до 8%.

А вот американская инвестиционная компания JPMorgan Chase&Co, наоборот, снижает свою в EPAM. На начало 2017 г. размер принадлежащего JPMorgan пакета составлял 7,6%, сейчас он снизился до 6%.

У еще одного американского фонда BlackRock размер доли в EPAM также снизился: с 6% до 4,1%. Основатель и глава EPAM Аркадий Добкин также сократил свою долю в компании с 6% до 4,1%.

Рост котировок EPAM

Акции EPAM переживают рост с начала 2017 г. В то время ценные бумаги компании стоили $65, год назад они торговались в районе $85, а сейчас одна акция EPAM стоит уже $143. То есть за полтора года акции компании подорожали более чем в два раза. Капитализация EPAM составляет сейчас $7,68 млрд.