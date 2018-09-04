В России создали «убийцу Skype for Business»

Новый продукт для корпоративных клиентов

Как стало известно CNews, TrueConf, российский разработчик программных продуктов в области унифицированных коммуникаций, выпустил новое решение, благодаря которому корпоративные заказчики смогут отказаться от приобретения дополнительных серверов с платными лицензиями и сэкономить при масштабировании ВКС-сети.

Кроме того, решение обеспечит заказчиков возможностью поиска, просмотра и вызова абонентов внешних серверов.

В компании заявляют, что новинка не уступает зарубежным аналогам вроде популярного Skype for Business, а по некоторым параметрам способна превзойти продукт Microsoft. Например, сервер TrueConf совместим с любыми стандартными ВКС-терминалами, а администрировать его, по заявлению разработчиков, значительно проще.

Динамическая аренда лицензий

Теперь клиентам компании доступна функциональность динамической аренды лицензий на главном ВКС-сервере своей организации, который будет распределять платные лицензии между дополнительными серверами в зависимости от нагрузки на ВКС-сеть и индивидуальных параметров каждого филиала, указанных в центре ограничений для каждого отдельного TrueConf Server. Новая функция позволит заказчикам распределять ВКС-нагрузку внутри своей VPN-сети и повысит качество конференций для локальных пользователей.

Конфигурирование основного сервера TrueConf, способного «раздавать» лицензии

Решение позволяет клиенту приобрести определенное количество лицензий на всю организацию, которая состоит из нескольких филиалов. При его настройке администратор указывает, каким именно филиалам (каждому из которых соответствует отдельный сервер TrueConf) и сколько лицензий необходимо выдать. Данный механизм позволяет автоматически перераспределять имеющиеся лицензии между филиалами в случае роста нагрузки на сервер TrueConf в одном из них.

О расширении TrueConf Directory

Решение TrueConf Directory, входящее в состав TrueConf Enterprise, позволяет абонентам распределенной ВКС-сети находить удаленных коллег и видеть иерархическую структуру групп пользователей из других филиалов, подразделений или отделов. Расширение обеспечивает группе серверов в TrueConf Enterprise автоматическую синхронизацию информации обо всех абонентах сети, в том числе получаемую из каталогов Active Directory.

При подключении и установке TrueConf Directory администратор указывает на веб-странице Directory все серверы, выходящие в так называемую федерацию – группу серверов, пользователям которых разрешено связываться друг с другом, после чего в клиентских приложениях каждого сервера функциональность поиска автоматически изменяется на реализованный в TrueConf Directory

Новая версия расширения отличается децентрализованной архитектурой, которая основана на обмене секретными ключами и использовании API между группой связанных TrueConf Server.

Пользователи одного сервера TrueConf могли и раньше самостоятельно, без помощи администратора добавлять в свою адресную книгу пользователей других серверов, связываться с ними, но для этого нужно было знать полный идентификатор другого пользователя.

Подробнее о ВКС-платформе TrueConf

TrueConf Server – российская программная платформа унифицированных коммуникаций, которая позволяет снизить расходы на ведение бизнеса, командировки, переговоры и совещания, на организацию дистанционного обучения, проведение групповых видеоконференций, систем телемедицины.

ВКС-система TrueConf состоит из двух частей: серверной и клиентской. Серверная часть устанавливается на компьютер под управлением ОС Windows. Она занимается обработкой всех запросов, которые поступают от клиентских приложений, подключенных к данному серверу. Клиентская часть представлена приложениями, которые устанавливаются на ПК, планшеты и смартфоны. С их помощью можно создавать и принимать участие в видеоконференциях, использовать инструменты совместной работы.

Современное клиентское приложение TrueConf для Windows в режиме видеоконференции

Все необходимое для функционирования платформы включено в дистрибутив решения: сервер ВКС, клиентские приложения, общая адресная книга, статусы присутствия, телефония, обмен сообщениями, групповые чаты, планирование видеоконференций, интеграция с календарями.

В начале 2018 г. TrueConf анонсировала интеграцию со Skype для бизнеса. Обновление TrueConf Server 4.3.9 позволило пользователям TrueConf и Skype для бизнеса принимать участие в совместных видеоконференциях, совершать звонки и обмениваться сообщениями в чате. Кроме того, аппаратные ВКС-терминалы получили возможность стать полноценными участниками видеоконференций, а с помощью TrueConf Server абонентам Skype для бизнеса стали доступны звонки на аппаратные терминалы.