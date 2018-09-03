Новый дизайн Skype забракован Microsoft. Ключевые нововведения мессенджера будут ликвидированы. Опрос

В очередной раз переделанной версии Skype Microsoft отказалась от коротких видео Highlights, и в целом декларировала «шаг назад» к простоте и удобству использования.

Хотели как лучше, но пользователям не понравилось

Microsoft объявила об отказе от ключевых нововведений Skype, с помпой представленных годом ранее, и декларировала курс на возврат к простому и понятному дизайну мессенджера «только для работы», декларированному еще первыми создателями мессенджера.

Прошлогоднее обновление дизайна и функций Skype, в частности, добавление опции Highlights для записи коротких видео в подражание Snapchat, было воспринято пользователями со значительным негативом, в связи с чем разработчики приняли решение вернуться к истокам дизайна и заодно удалить функцию Highlights.

«По мере расширения функциональности Skype, также возросла его сложность, – отметил в своем профессиональном блоге Питер Скиллман (Peter Skillman), директор Microsoft по дизайну продуктов Skype и Outlook. – Для любого функционально насыщенного продукта наращивание опций критически сказывается на простоте управления и удобстве использования. В 2017 г. после запуска некоторых изменений в дизайне, потребители отметили усложнение ряда пользовательских сценариев. Стало сложнее выполнить звонок, а Highlights и вовсе не нашли отклика у большинства потребителей. Вот почему нам понадобилось сделать шаг назад к простоте!»

Обновленный новый дизайн: что нового

Во главу угла нового дизайна, по словам Питера Скиллмана, поставлена упрощенная навигация с перемещением акцента на наиболее часто используемые функции Skype. Новая модель навигации удаляет вносящие хаос ненужные и редко используемы функции, обеспечивая таким образом улучшенный поиск контактов для более быстрой связи.

Таким образом, редизайн Skype сосредотачивает внимание пользователя на базовых традиционных возможностях Skype, включая рассылку текстовых сообщений и звонки, голосовые и видео.

Новый дизайн мобильного приложения Skype

Мобильная версия мессенджера теперь базируется на трех ключевых кнопках внизу экрана – чаты, звонки и контакты. После удаления опций Highlights и Capture пользовательский интерфейс приложения становится более чистым и эффективным.

Те, кому по каким-то причинам нужны уже записанные сообщения Highlights, могут пользоваться ими или скачать их до 30 сентября 2018 г.

В версии Skype для настольных ПК в рамках сохранения традиций кнопки чатов, звонков и контактов перемещены в верхний левый угол окна. По внутренним данным Microsoft, контакты не являются наиболее востребованным элементом дизайна для большинства пользователей Skype, однако те, кто этим пользуется, считают такой механизм критичным и безопасным для удобного поиска в больших списках контактов.

Новый дизайн приложения Skype для ПК

Разработчики также сделали упор на оформление внешнего вида пользовательского интерфейса, смягчив визуальный диапазон градиентов и обеспечив доступ к светлой и темной темам оформления. В дополнение, также вернулась упрощенная стандартная тема Skype Classic с голубыми оттенками. Ряд элементов оформления лишился различных декоративных элементов – таких как, например, фигурные символы в сообщениях, которые лишь захламляли внешний вид.

Темная тема приложения Skype для ПК

Все доработки дизайна, по словам Питера Скиллмана, производились в тесном контакте с пользователями Skype. Для голосования по отдельным опциям мессенджера и их приоритетам был создан отдельный сайт UserVoice.

Обновления и перспективы

Новый дизайн Skype – уже без поддержки Highlights, доступен для платформ Android, iOS, OS X, Linux, Windows 7, 8 и 8.1 начиная с версии 8.29.

По словам Питера Скиллмана, представленный в последнем обновлении дизайн Skype является лишь первым шагом. В ближайшие несколько месяцев он пообещал появление новых обновлений, направленных на упрощение пользовательского интерфейса и повышение удобства работы с ключевыми функциями мессенджера – звонками, чатами и контактами.