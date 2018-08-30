Пользователи засыпали деньгами создателей дешевого сверхпроизводительного планшета

Разработчики Android-планшета Alldocube X получили на краудфандинговой площадке Indiegogo неожиданно сильную поддержку – более 650% от изначально запрошенного финансирования за месяц до окончания сбора средств. Интерес к проекту вырос после публикации высоких результатов тестирования.

Спрос на хорошие Android-планшеты есть, и он не удовлетворен

Стартап Alldocube из города Шеньчжень, Китай, разрабатывающий недорогой Android-планшет с 10,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED, за считанные дни собрал на краудфандинговой площадке Indiegogo сумму, многократно превышающую ставку изначального раунда в сумме $30 тыс.

На момент написания статьи сумма, собранная на странице проекта приближалась к $200 тыс., что составило более 650% от стартовой заявки.

Порядка 180% суммы изначального финансирования были собраны всего за 24 часа. Кампания по сбору средств на планшет Alldocube X закончится только через месяц.

Опубликованные разработчиками предварительные данные тестирования производительности планшета с помощью утилит Antutu и Geekbench показали достаточно высокие результаты, свидетельствующие о высокой степени оптимизации устройства.

Чем так интересен Alldocube X

На странице проекта по сбору средств гаджет Alldocube X представлен как «планшет для высококачественных развлечений». Планшет получил цельнометаллический корпус толщиной 6,9 мм и высококачественный 10,5-дюймовый 2,5K-дисплей на матрице Samsung Super AMOLED с разрешением WQXGA (2560×1600 пикселей, соотношение сторон 16:10). Вес устройства составляет порядка 500 г.

Планшет Alldocube X с качественным экраном Super AMOLED

Особенностью дисплея Alldocube X является высокая контрастность (до 100000:1) при более чем 105-процентном охвате цветового пространства по стандарту NTSC и порядка 100% охвата по стандарту DCI-P3, а также более высокая по сравнению с традиционными ЖК-дисплеями скорость отклика и низкое тепловыделение. Для планшета также заявлена поддержка контента с широким динамическим диапазоном (HDR, High Dynamic Range).

Толщина планшета Alldocube X всего 6,9 мм

Планшет выполнен на базе однокристального мобильного процессора MediaTek MT8176 с интегрированной графической подсистемой IMG PowerVR GX6250 GPU, 4 ГБ оперативной памяти и флэш-накопителем на 4 ГБ. Объем памяти можно расширить благодаря слоту под карты памяти microSD емкостью до 128 ГБ.

Планшет Alldocube X оснащен тыльной и селфи-камерами с сенсорами на 8 МП каждая. Гаджет обеспечивает запись и плавное воспроизведение 4K-контента с поддержкой кодеков H.264, H.265/HEVC и VP-9.

Alldocube X обеспечивает запись и плавное проигрывание 4К-видео

Планшет оснащен встроенной батареей емкостью 8000 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки Pump Express 2.0.

Аудиотракт Alldocube X на Hi-Fi чипе AKM AK4376A

Alldocube X будет поставляться с предустановленной ОС Android 8.1 (Oreo) из коробки. В планшете также предусмотрен дактилоскопический датчик для разблокировки экрана отпечатком пальца пользователя, который расположен на одном из торцов планшета.

Дактилоскопический датчик на торце Alldocube X

Звуковой тракт устройства выстроен на дискретном чипе Hi-Fi AK4376A Asahi Kasei Microdevices, который оснащен улучшенным трактом АЦП и интегрированным ЦАП с отдельным усилителем для наушников.

Чем Alldocube X смог удивить и заинтересовать инвесторов

Согласно результатам тестирования, планшет Alldocube X сумел набрать 103865 баллов в тесте Antutu и 3449 баллов в тесте Geekbench (1636 баллов в однопоточном и 3941 баллов в многопоточном тестах).

Для сравнения можно привести результаты тестирования планшета Xiaomi Mi Pad 3, выполненного на аналогичном чипе: 76273 баллов в Antutu и 1604/3460 баллов в Geekbench.

Сравнение Alldocube X с конкурентами (со страницы проекта на Indiegogo)

Показательно, что при более высокой производительности планшет Alldocube X предлагается первым инвесторам на площадке Indiegogo по цене от $219 (примерно 14,9 тыс. руб. на момент написания статьи). Для сравнения: Xiaomi Mi Pad 3 с 7,9-дюймовым экраном (2048 x 1536 пикселей) предлагается онлайн в московском регионе по цене в среднем от 15,5 тыс. руб.

Окончание кампании, начало поставок и цены

Розничная цена Alldocube X установлена на уровне $269, однако первая тысяча заказчиков получит его со скидкой 18% — за $219, за $419 при заказе двух планшетов (22% скидка) или за $1029 при заказе пяти планшетов (23% скидка).

При достижении проектом суммы в $250 тыс. разработчики пообещали предоставить всем ранним заказчикам бесплатную защиту экрана из закаленного стекла, при достижении отметки $400 тыс. каждый инвестор получит бесплатный чехол, специально разработанный для Alldocube X.