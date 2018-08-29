Intel выпустил процессоры для ноутбуков с рекордным временем работы

Семейство процессоров Intel Core восьмого поколения пополнилось шестью новинками для ультрабуков и конвертируемых систем. Новые чипы с повышенной производительностью и рекордным временем автономной работы по-прежнему выпускаются с нормами техпроцесса 14 нм.

Улучшенная версия архитектуры Kaby Lake

Компания Intel представила два новых семейства мобильных процессоров Core восьмого поколения. В класс Y (чипы с архитектурой Amber Lake) вошли три наиболее экономичных процессоры i7-8500Y, i5-8200Y и m3-8100Y с термопакетом (TDP) до 5 Вт, а классе U (архитектура Whiskey Lake) представлены более мощные чипы i7-8565U, i5-8265U и i3-8165U с TDP до 15 Вт.

Компания позиционирует новые мобильные чипы как основу для создания тонких (7 мм и менее) и легких (от 450 г) мобильных устройств с поддержкой сенсорных экранов и перьевого ввода, с улучшенной автономией. По данным Intel, мобильная платформа Wiskey Lake сможет обеспечить автономную работу от одной зарядки до 16-19 часов. Для сравнения: для ноутбука ASUS Zenbook UX330UA с процессором Intel Kaby Lake Refresh время автономной работы заявлено на уровне до 12 часов, автономность ноутбуков Apple MacBook Air так же заявлена на уровне 12 часов.

Согласно официальному заявлению Intel, новые процессоры Whiskey Lake U в связке с новым мобильным чипсетом обеспечивают двукратное увеличение производительности и в 1,8 раза лучшую производительность в сетевом окружении по сравнению с системами пятилетней давности (Платформа на 4-ядерном процессоре Core i5-8265U против 2-ядерного Core i5-4200U). По сравнению с процессорами предыдущей серии на базе архитектуры Kaby Lake Refresh прирост производительности оценивается примерно в 10%.

Новые мобильные платформы получили два ключевых обновления периферии: встроенный гигабитный контроллер Wi-Fi с поддержкой сетей 802.11ac с полосой 160 МГц, обеспечивающий скорости более 1 Гбит/с, а также контроллер USB с поддержкой протокола USB 3.1 Gen. 2, обеспечивающего скорости обмена данными до 10 Гбит/с (в два раза быстрее USB 3.1 Gen. 1).

Новые мобильные процессоры Intel 2018 года

Все шесть новых процессоров выпускаются с применением норм улучшенного технологического процесса Intel 14 нм. Таким образом, до сих пор единственным чипом компании с нормами 10 нм остается 2-ядерный Core i3-8121U с архитектурой Cannon Lake без интегрированной графики.

Особенности новых мобильных процессоров

Все шесть новых процессоров поддерживают технологию мультипоточной обработки данных Intel Hyper-Threading. Все три модели серии Amber Lake Y представлены двухъядерными чипами (до четырех потоков), в серии Whiskey Lake U – два четырехядерных (восемь потоков) и один двухъядерный чип.

Подробные характеристики новых мобильных чипов Intel

Все новые мобильные процессоры серий U и Y получили чипсет, интегрированный непосредственно в корпус чипа, при этом внутри кристалл процессора соединяется с набором логики посредством шины, производительность которой сравнима с PCIe 3.0 x4.

Новый мобильный чипсет Intel получил интегрированный контроллер интерфейса USB 3.1 Gen2 и специализированный 4-ядерный сигнальный чип для улучшенной обработки звука – в частности, с прицелом на работу совместно с голосовыми сервисами и персональными голосовыми помощниками (Amazon Alexa, Microsoft Cortana и пр.).

Мобильные процессоры Intel получили встроенный чипсет

Впервые интегрированный в процессоры набор мобильной логики получил встроенный контроллер класса Gigabit Wi-Fi стандарта 802.11ac. По данным Intel, ноутбук на базе такой платформы вместе с антенной 2х2 и каналами с полосой 160 МГц может обеспечить скорость обмена данными до 1,73 Гбит/с.

Семейство Whiskey Lake U отличается от чипов Kaby Lake Refresh, представленного в прошлом году, более высокими тактовыми частотами, а также рядом второстепенных усовершенствований архитектуры.

Пластина с кристаллами процессоров Whiskey Lake

По официальным данным Intel, мобильная платформа на базе новых процессоров и набора логики может обеспечить до 12 раз более скоростное соединение в беспроводных сетях и 10,5 раз более быстрое кодирование и декодирование видео.

Фото кристалла процессора Whiskey Lake

Для мобильной платформы Wiskey Lake компания официально объявила об увеличении времени автономной работы от одной зарядки до 16 часов при типичной нагрузке, и до 19 часов – при работе с приложениями, оптимизированными по энергопотреблению.

В дополнение, платформы на базе трех новых процессоров семейства U поддерживают технологии Dolby Vision HDR и Dolby Atmos.

Сроки начала продаж

Ожидается, что ультрапортативные ноутбуки и конвертируемые планшеты «два в одном» на чипах Whiskey Lake U и Amber Lake Y будут представлены в ближайшую неделю, в рамках международной выставки IFA 2018 в Берлине.

Поступление первых партий мобильных устройств на базе платформ Whiskey Lake U и Amber Lake Y ожидается начиная с сентября.