Российский рынок ПК рванул вверх на 22%. В топ-5 лидеров важные перестановки

Во II кв. 2018 г. компания IDC зафиксировала на российском рынке ПK годовой рост на уровне 22,5%, если говорить о количестве поставленных устройств. Росту способствовало то, что продавцы запаслись товаром на летний и осенний сезон. Компания iRU, которая исчезла в прошлом квартале из пятерки лидеров в сегменте десктопов, вернула себе прежнее четвертое место.

Итоги квартала

По итогам II кв. 2018 г. на российский рынок было поставлено порядка 1,47 млн настольных и портативных ПК. Это на 22,5% больше, чем во втором квартале предыдущего года, сообщает аналитическая компания IDC, обнародовавшая результаты исследования IDC PC Quarterly Tracker.

Если говорить отдельно о поставках ноутбуков, то они достигли 1,03 млн в штуках, продемонстрировав годовой рост на 34%. Что касается поставок настольных ПК, то они составили по итогам квартала 445 тыс. штук, увеличившись за год на 2,2%.

Напомним, в I кв. 2018 г., по данным IDC, в Россию было поставлено порядка 1,2 млн настольных и портативных ПК. Это на 27,3% превышало показатель аналогичного периода 2017 г., однако было значительно меньше 1,4 млн систем, проданных в IV кв. 2017 г.

Лидеры рынка

Лидером на российском рынке ПК по результатам II кв. 2018 г. стала компания HP Inc., которая обеспечила 23,9% поставок, если говорить о количестве устройств. Второе место занимает Lenovo с результатом 17,5%, на третьем месте находится ASUS с показателем 15,9%. Пятерку лидеров замыкают Acer с долей поставленных ПК 13,6% и Dell с результатом 4,3%.

Если говорить отдельно о сегменте ноутбуков, то по итогам квартала в Россию было завезено больше всего устройств производства HP Inc. В топ-5 компаний в этом сегменте также вошли ASUS, Lenovo, Acer и Dell.

В сегменте десктопов пятерка лидеров выглядит несколько иначе: первые места, если говорить о количестве поставленных устройств, занимают HP Inc., Lenovo и Acer. На четвертом месте находится производитель iRU, на пятом — Depo Computers.

Российский рынок ПК вырос на 22,5%

В I кв. 2018 г. в секторе десктопов пятерку лидеров также возглавила HP Inc., второе и третье места заняли Lenovo и Acer. На четвертом месте была Depo Computers, на пятом — Dell. iRU в пятерку лидеров не вошла, хотя в IV кв. 2017 г. занимала там четвертое место. Напомним, бизнес по производству компьютеров под брендом iRU был основан в 2002 г. крупным российским дистрибьютором электроники и бытовой техники Merlion.

Тенденции на рынке

Как поясняет Наталья Виноградова, менеджер программы исследований рынка мобильных устройств в IDC Россия, положительная динамика российского рынка ПК в последнем квартале связана с тем, что некоторые производители отгрузили товар партнерам на летний и осенний периоды сразу. Самые высокие показатели роста продемонстрировали поставки компактных ноутбуков, выполненных на базе недорогих платформ.

По словам Виноградовой, второе полугодие 2018 г. будет для рынка достаточно сложным, что объясняется вероятным ослаблением рубля в этот период, возможным изменением ситуации на нефтяном рынке и усилением санкций против России со стороны США. Все это вызывает у потребителя пессимистическое отношение к экономической ситуации в стране, а также негативно сказывается на его покупательской способности.

Мировой рынок

Напомним, в июле аналитики Gartner и IDC зафиксировали рост поставок ПК на мировом рынке по итогам II кв. 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2017 г. Позитивная динамика на глобальном рынке ПК наметилась впервые за последние шесть лет.

По данным IDC, за отчетный период производители выпустили в общей сложности 62,3 млн устройств, что на 2,7% больше, чем годом ранее. Gartner оценил мировые поставки десктопов, ноутбуков и рабочих станций несколько скромнее – 62,1 млн единиц техники, что на 1,4% превышает прошлогодние показатели.

Разница в оценке показателей роста объясняется тем, что IDC включает в выборку «хромбуки» и исключает из нее планшеты-трансформеры под управлением Windows типа Microsoft Surface Pro, а Gartner, напротив, рассматривает подобные планшеты как ПК, игнорируя данные по поставкам «хромбуков» и планшетов с ОС, отличными от Windows.

По оценке IDC, пятерка крупнейших игроков на рынке ПК, среди которых Acer, Apple, Dell, HP и Lenovo, укрепила свои позиции, заняв 78% глобального рынка и суммарно увеличив отгрузки техники на 7%. Возникновению позитивной динамики на глобальном рынке ПК поставщики во многом обязаны корпоративному сектору и циклу обновления оборудования, пик которого пришелся на отчетный период.