Lego выпустила конструктор для обучения программированию двухлетних детей

У Lego появился конструктор «Экспресс «Юный программист», который представляет собой игрушечную железную дорогу с поездами и элементами ландшафта, но при этом развивает у детей от двух до пяти лет навыки программирования, как утверждают авторы проекта. В ходе игрового обучения у ребенка формируется понятие о цикличности, логическом условии, последовательности и т. п.

Lego для юных программистов

Компания Lego Education представила набор «Экспресс «Юный программист», предназначенный для групповых занятий с детьми от двух до пяти лет. Набор представляет собой игрушечную железную дорогу с поездами и придорожными объектами, однако работа с ним дает детям возможность «на практике освоить базовые навыки программирования», как следует из брошюры конструктора.

Под базовыми навыками программирования авторы идеи понимают выстраивание последовательности событий, построение циклов, изучение логических условий, выражение идей с использованием цифровых технологий и навыки решения задач с применением системного мышления. Непосредственно программированием ребенок заниматься не будет — все эти навыки планируется развить в ходе путешествия по железной дороге и работы с мобильным приложением.

Как использовать набор

Конструктор представляет собой собранную из деталей железную дорогу, по которой движутся поезда. Вокруг дороги расположены различные постройки, элементы инфраструктуры, животные и деревья, которые также собираются из деталей. Авторы проекта полагают, что создание круговой железной дороги будет способствовать развитию у ребенка представлений о циклических программах.

Передвигаясь по железной дороге, маленький игрок сталкивается с задачами из реальной жизни, которые ему предстоит решить, отмечают авторы проекта. Это путешествие должно сформировать у него навыки инженерного проектирования, а также оценки и совершенствования принимаемых решений в зависимости от конкретных условий.

Движение поездов регулируется сигнальными кубиками различных цветов и двумя железнодорожными стрелками. Это помогает игрокам на практике получить базовые навыки программирования, полагают разработчики набора. В наборе представлены 12 вариантов конструирования различных пунктов назначения. Собирая эти объекты, юный игрок должен получить представление о последовательностях и принципах булевой логики, считают авторы проекта.

Lego Education выпустила железную дорогу, которая учит детей программированию

Использование в обучении мобильного приложения учит ребенка выражать идеи посредством цифровых элементов. Помимо этого, работа с набором развивает навыки совместной деятельности, общения, творческого и критического мышления, отмечают разработчики.

Активные кубики

Набор включает в себя 234 детали Lego Duplo. Среди них присутствует моторная тележка с датчиком цвета, а также пять цветных активных кубиков и две железнодорожные стрелки. Каждый из активных кубиков имеет свое значение — проезжая над ним, поезд определенным образом меняет движение.

Красный кубик обозначает остановку, зеленый — изменение направления движения, синий — заправку, белый — включение и выключение света фар, желтый — звуковой сигнал. Авторы проекта полагают, что эта система поможет детям освоить такие понятия, как «последовательность», «цикл» и «логическое условие», широко применяемые в программировании.

Мобильное приложение

В состав набора входит мобильное приложение для планшетов под управлением iOS и Android. Приложение предоставляются бесплатно и работает вместе с активными кубиками. В нем представлены четыре рубрики: путешествия, истории с персонажами, музыка и математика. В зависимости от того, в какой из тем используется кубики, они могут приобретать разные значения.

Например, если в приложении активна тема путешествий, то кубики задают направление движения и определяют последовательность событий, развивая при этом, как утверждают авторы проекта, языковые навыки ребенка. Если же в приложении задана история с персонажем, то кубики обозначают эмоциональные реакции на различные действия, что должно развивать социально-эмоциональное навыки.

В музыкальной рубрике кубики обозначают различные инструменты, мелодии или звуки животных. Во время изучения того, как отдельные звуки складываются в мелодии, у ребенка должно формироваться представление о последовательностях, считают разработчики. В математической теме кубикам присваиваются значения из области движения в результате изучения связей между действием и реакцией.

Материалы для педагога

В набор также включены материалы для педагога, куда входит руководство по работе с конструктором, шесть карточек с идеями для сборки, плакат для размещения в комнате для занятий, карточки с заданиями «Первые шаги», учебно-методические материалы онлайн, рассчитанные на восемь занятий, и восемь обучающих видео. Методические материалы включает в себя планы занятий, учебные цели, материалы для печати, где содержатся дополнительные модели для занятий с мобильным приложением, и фото «для вдохновения».

Полный курс работы с набором состоит из восьми занятий, четыре из которых требуют использования мобильного приложения. Занятия проходят в группах от двух до шести детей. Если преподавателю необходимо углубить свой педагогический подход и понимание методик использования набора, Lego Education предлагает дополнительную поддержку в виде очного обучения.