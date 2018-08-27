Российского робота продали в ОАЭ ремонтировать государственные ЛЭП

Госкомпания, которая снабжает электричеством и водой население Дубая, внедряет российского робота для диагностики линий электропередачи. Робот был создан специалистами из УрФУ в Екатеринбурге. Пока что он только находит поломки на линиях, но в будущем должен начать самостоятельно их ремонтировать.

Российский робот в ОАЭ

Государственная энергетическая компания ОАЭ Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) внедрит у себя роботизированный комплекс для диагностики линий электропередачи (ЛЭП), созданный в России. Комплекс был разработан специалистами Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, о грядущем внедрении вуз сообщает на своем сайте. DEWA занимается обеспечением электрического и водного снабжения в Дубае.

Созданный в УрФУ робот для диагностики ЛЭП получил название «Канатоход». Его внедрение в DEWA пройдет с 16 по 20 сентября. Процедуру будут осуществлять инженеры УрФУ, которым придется для этого посетить ОАЭ.

Директор малого инновационного предприятия УрФУ «Лаборатория будущего» Александр Лемех, который возглавляет проект «Канатоход», сообщает, что в будущем Дубай станет площадкой, где по мере развития проекта будут отрабатываться связанные с ним перспективные рыночные модели и практики работы с электросетями.

Что умеет «Канатоход»

«Канатоход» предназначен для дистанционного мониторинга ЛЭП и выявления мест возможных повреждений линий. Робот начинает работу с того, что сканирует трассу и создает карту, затем выявляет неисправности, записывает данные и отсылает их специалистам.

Робот «Канатоход» на линии электропередачи

Авторы проекта обещают, что в будущем «Канатоход» сможет самостоятельно осуществлять ремонт найденных повреждений, причем один комплекс можно будет использовать для обслуживания более 1 тыс. км ЛЭП. Использование робота должно не только ускорить ремонт линий, но и частично избавить электриков-людей от риска.

DEWA, где предстоит работать «Канатоходу», была основана в 1992 г. По состоянию на конец 2017 г. компания обеспечивала электричеством почти 800 тыс. потребителей, а водой — более 700 тыс. Штат компании насчитывал около 11 тыс. работников. Электрическая инфраструктура DEWA позволяла вырабатывать 10,2 МВт в день.

Инвесторы и перспективы

Как пишет ТАСС, у «Канатохода» нет аналогов, в частности, по запланированной производительности и эффективности. Реализация проекта проходит при поддержке губернатора и правительства Свердловской области. Фонд «Сколково» профинансировал создание «Канатохода» грантом первой стадии в размере 20 млн руб. Еще 2 млн руб. были получены на доработку робота от Фонда содействия инновациям. Сейчас «Канатоход» находится на опытной эксплуатации в ОАО «МРСК Урала» ПАО «Россети».

Завершив внедрение в DEWA, специалисты университета намерены обсудить с коллегами из России и других стран возможности выхода «Канатохода» на отечественный и мировой рынки. Речь об этом пойдет в конце сентября на XV Уральском молодежном энергетическом форуме «Россия. Энергетика. Человек. Выбор пути» (УМЭФ-2018). Обсуждение состоится во время сессии форума «Автоматическое техническое обслуживание электрических сетей», которая продлится с 22 по 28 сентября.