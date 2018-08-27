 

Мировой рынок «умного» транспорта в 2018-2023 гг. будет расти на 9% в год

Умные города
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, Текст: Наталья Рудычева

В ближайшие пять лет мировой рынок «умного» транспорта будет расти на 9% в год и к 2023 г. достигнет $116,85 млрд. В числе основных драйверов роста широкое распространение интернета вещей и облачных технологий, а также рост населения городов и связанное с эти углубление транспортных проблем.


Мировой рынок

Мировой рынок «умного» транспорта достигнет $116,85 млрд к 2023 г. Среднегодовой темп роста (CAGR) составит 9%, говорится в новом исследовании Gartner Global Smart Transportation Market (2018-2023).

Использование «умных» технологий с целью создания «умных» городов становится все более популярным во всем мире. Число уже установленных устройств интернета вещей в мире превысило 1 млрд. В настоящее время транспортные средства уже оснащены множеством датчиков, которые контролируют и управляют их движением. «Умный» транспорт рассматривается как одна из важнейших составляющих «умных» городов, и инвестиции в это направление постоянно растут. Так, в 2016 г. Министерство транспорта США инвестировало около $160 млрд в создание решений для «умных» парковок и управления транспортом.

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«Умный» транспорт рассматривается как одна из важнейших составляющих «умных» городов

Драйверы роста

Широкое внедрение интеллектуальных систем управления транспортом стало возможным благодаря облачным технологиям. Они используются для создания информационно-развлекательных решений, а также решений в области навигации, социальных связей и пр. Сбор данных с датчиков повышает качество анализа уже имеющейся транспортной инфраструктуры и способствует ее эффективному развитию и повышению безопасности.

Из-за роста числа автомобилей и возникающих по этой причине транспортных заторов на дорогах также растет спрос на «умные» парковки. Использование интеллектуальных датчиков и парковочных счетчиков помогает водителям найти бесплатную парковку и заранее зарезервировать ее.

К числу наиболее крупных игроков рынка «умного» транспорта, по мнению аналитиков Gartner, относятся Siemens AG, Cubic Corporation, IBM, Accenture PLC, Cisco Systems, Xerox, General Electric, LG CNS, Thales и Alstom.

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