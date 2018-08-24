Windows 95 стало возможно запустить на Mac OS, Windows и Linux

На Github появился эмулятор Windows 95, который можно запустить в macOS, Windows и Linux. В эмуляторе работают старые Wordpad и Paint, игры «Сапер» и «Солитер» и другие некогда популярные программы. Все приложение весит 129 МБ, после запуска ему требуется для работы около 200 МБ оперативной памяти.

Эмулятор Windows 95

Знаменитая в прошлом операционная система Windows 95 теперь доступна в виде приложения-эмулятора, который можно запустить на устройствах под управлением macOS, Windows и Linux. Приложение было создано разработчиком мессенджера Slack Феликсом Ризебергом (Felix Rieseberg), его исходный код и средства установки были выложены автором на ресурсе Github.

В эмуляторе можно запустить такие программы как Wordpad и Paint, а также популярные некогда игры «Сапер» и «Солитер»— все это работает как в оригинальной Windows 95 с некоторыми исключениями вроде того, что Internet Explorer отказывается загружать страницы. Через эмулятор можно запустить игру Doom, хотя Ризеберг отмечает, что это была шутка, и игра заработала случайно, а вообще Doom лучше запускать непосредственно через приложение для виртуализации.

Операционная система заключена в электронную оболочку для создания кросс-платформенных приложений с помощью HTML и CSS. Все приложение весит 129 МБ. После запуска ему требуется для работы около 200 МБ оперативной памяти, даже если запустить все утилиты, программы и игры Windows 95, которые встроены в эмулятор. Если что-то перестает работать, то Windows 95 можно «перезагрузить» прямо внутри эмулятора.

Windows 95 — это, строго говоря, не операционная система, а графическая оболочка поверх MS-DOS, представленная в 1995 г. Ее поддержка была окончательно прекращена в конце 2001 г. Оболочка примечательна тем, что в ней впервые появился рабочий стол с иконками, меню «Пуск» и другие элементы интерфейса, которые впоследствии были реализованы во многих версиях Windows и стали неотъемлемой частью обихода пользователя ПК.

Другие попытки возродить Windows 95

Это не первый случай, когда Windows 95 пытаются воссоздать для современных устройств. В апреле 2016 г. разработчик Ник Ли (Nick Lee) запустил эту ОС на Apple Watch, и система хоть и медленно, но заработала, предоставить пользователю довольно широкую функциональность. Ли руководствовался тем соображением, что Apple Watch по характеристикам превосходит компьютеры, на которые в прошлом устанавливалась Windows 95, а значит она должна работать. Однако Apple Watch не позволяет устанавливать сторонние ОС, поэтому в ходе реализации проекта Ли пришлось достаточно нетривиальным способом модифицировать средства разработки Apple.

В Windows 95 впервые появилось меню «Пуск»

В мае 2016 г. пользователь YouTube с никнеймом vcfan опубликовал видео, на котором заставил Windows 95 заработать на Xbox One с помощью универсальной версии приложения DOSBox. До этого в 2014 г. в интернете также появилось видео, на котором Windows 95 работала на умных часах Samsung Gear Live с диагональю экрана 1,63 дюйма.

Windows 95 в браузере

В феврале 2016 г. 19-летняя разработчица из Шотландии Андреа Фолдс (Andrea Faulds) запустила Windows 95 в окне браузера и предложила другим пользователям повторить ее опыт. Для этого достаточно было перейти по ссылке и дождаться загрузки. Никаких плагинов и дополнений устанавливать не требовалось.

Запуск эмулятора Windows 95 в macOS

Для реализации задумки, Фолдс установила Windows 95 в эмулятор с открытым исходным кодом DOSBox с виртуального CD-ROM, затем создала на основе этой инсталляции образ диска, в который включила конфигурационные файлы Autoexec.bat и Dosbox.conf. Последняя процедура была проделана с помощью Em-DOSBox — версии DOSBox, которая может быть скомпилирована с помощью технологии Emscripten для запуска в веб-браузере. Технология Emscripten служит для компиляции кода C/C++ в JavaScript в режиме реального времени.