«Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает

Магазины Cstore компании «Связной | Евросеть» запустили программу обмена старых MacBook на новые ноутбуки Apple или другие гаджеты компании. В Cstore довольны уже действующей программой обмена старых iPhone и iPad на новые, и уверены в успехе trade-in проекта MacBook.

В федеральном масштабе

Сеть монобрендовых магазинов Cstore (входит в объединенную компанию «Связного» и «Евросети»), работающая в формате премиального продавца техники Apple (Apple Premium Reseller, APR), объявила о запуске программы trade-in по обмену бывших в употреблении ноутбуков MacBook на новые модели.

Оценка MacBook, сдаваемого по программе trade-in, производится непосредственно в магазине. Если оценка устраивает пользователя, он может сдать свой старый MacBook, и получить скидку в размере оценки на новое устройство.

До этого в Cstore была запущена официальная программа trade-in на такую продукцию Apple, как смартфоны iPhone и планшеты iPad, которые также можно обменять со скидкой на новый iPhone, iPad, MacBook, iMac или Apple Watch.

«Мы первыми в России запускаем программу trade-in в категории MacBook. Сstore постоянно внедряет новые сервисы для удобства клиентов, и мы ожидаем большую популярность этой услуги. Особенно учитывая, что trade-in смартфонов показывает стремительный рост – в 65 раз год к году. Приобретая ноутбуки от Apple по программе trade-in в Сstore, клиенты могут воспользоваться также условиями рассрочки и кредита, а также получить баллы за покупку на карту лояльности Cstore», — отметил руководитель проекта Cstore Дмитрий Лазаренко.

Как это работает

Оценка MacBook по программе Trade-in оперативно производится сотрудниками магазина Cstore. Помимо исследования внешнего вида ноутбука, производится оценка технических параметров сдаваемой модели с использованием специального программного обеспечения.

Салон одного из магазинов сети Cstore

Партнером «Связного» в программе trade-in является компания «ДамПродам», которая сотрудничает с ней по модели revenue sharing. «ДамПродам» выкупает сданные ноутбуки, затем продает их по своим каналам бизнес-пользователям, и затем предоставляет ритейлеру процент от стоимости устройства trade-in.

Калькулятор оценки стоимости MacBook на сайте «ДамПродам»

Калькулятор предварительной оценки стоимости MacBook, сдаваемого по программе Trade-in, включает такие параметры как модель, год выпуска, диагональ экрана, объем оперативной памяти и накопителя, наличие Touch Bar, общую работоспособность аппарата, наличие и характер царапин, вмятин и сколов на корпусе, состояние антибликового покрытия и зазора между крышками и русификацию клавиатуры. «Вилка» примерной предварительной оценки уточняется уже на месте по факту очной проверки.

Финальная оценка MacBook на сайте «ДамПродам»

По данным Cstore, потенциальная скидка на приобретение новой модели «может достигать 100%». При сдаче MacBook по программе Trade-in совершенно необязательно менять его именно на ноутбук: в качестве нового устройства в Cstore можно выбрать другую технику от Apple — iPad, iPhone, Apple Watch или iMac.

Как пояснили CNews в пресс-службе «Связного», скидка в 100% может быть доступна для клиента, в зависимости от сдаваемой и приобретаемой модели. Например, при обмене MacBook Pro 15'' Touch Bar (2017) с 8 ГБ ОЗУ в отличном или хорошем внешнем состоянии на iPhone X 64Gb.

По словам представителей Cstore, по trade-in принимаются все модели MacBook, выпущенные с 2013 по 2017 год. Среди наиболее важных технических характеристик устройства, от которых зависит размер скидки на новый гаджет, — модель ноутбука, диагональ экрана, год выпуска, оперативная память и состояние батареи. В рабочем состоянии должен быть как сам ноутбук, так и все петли, разъемы USB и т.д.

Судя по информации на сайте Cstore, в новой программе обмена старых MacBook на новые принимают участие модели с пометкой Trade-in; остальные модели фигурируют в списке доступных моделей с пометкой «Новинка».

Варианты MacBook в категориях Trade-in и «Новинка»

По данным компании, программа будет доступна во всех магазинах сети Cstore. В настоящее время сеть насчитывает 30 магазинов в 22 городах России, таких как Новосибирск, Москва, Екатеринбург, Тольятти, Уфа, Калуга, Архангельск, Волгоград, Воронеж, Зеленоград, Иркутск, Казань, Краснодар, Мытищи, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Петрозаводск, Самара, Тамбов и др. Сеть курьерской доставки Cstore охватывает еще более 80 городов страны.

Развитие проекта trade-in в «Связном»

В июле 2017 года «Связной» стал первым российским ритейлером, который предоставил trade-in смартфонов в своих 113 магазинах, рассказали CNews в пресс-службе ритейлера.

Уже в августе 2017 года компания масштабировал программу trade-in на все магазины «Связного и Cstore». И если во II квартале 2017 г. в магазины компании на обмен принесли около 1500 аппаратов, то в апреле-июне 2018 г. количество сданной техники составило уже порядка 100 тыс. штук.

Сейчас в магазинах объединенной сети «Связной | Евросеть» принимаются смартфоны не только Apple и Samsung, но также Huawei/Honor, LG, Xiaomi, Nokia, OPPO и Sony. Кроме того, сдать по trade-in в «Связном» теперь можно iPad и планшеты бренда Huawei. Можно поменять с доплатой не только старый смартфон на новый, но и купить в trade-in планшет, а в магазинах Cstore — MacBook и iMac.

Согласно внутренней статистике «Связного», по итогам II кв. 2018 г. клиенты компании чаще всего меняли устройства на смартфоны Samsung — их доля в общем количестве приобретенных устройств составила 53%. На втором месте оказались iPhone — 38% приобретенных устройств по программе trade-in. Замыкают тройку смартфоны Sony Xperia и 8% от общего количества приобретенных устройств по программе trade-in.

Популярностью пользовались смартфоны брендов Xiaomi, Nokia, а также iPad и iMac. Во II кв. 2018 г. клиенты «Связного» сдавали по trade-in преимущественно продукцию Apple — 56% от общего количества сданных устройств, у бренда Samsung доля составила 35%. Также клиенты сдавали устройств брендов Sony, LG, Xiaomi, Nokia и Huawei/Honor.