«Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает
В федеральном масштабе
Сеть монобрендовых магазинов Cstore (входит в объединенную компанию «Связного» и «Евросети»), работающая в формате премиального продавца техники Apple (Apple Premium Reseller, APR), объявила о запуске программы trade-in по обмену бывших в употреблении ноутбуков MacBook на новые модели.
Оценка MacBook, сдаваемого по программе trade-in, производится непосредственно в магазине. Если оценка устраивает пользователя, он может сдать свой старый MacBook, и получить скидку в размере оценки на новое устройство.
До этого в Cstore была запущена официальная программа trade-in на такую продукцию Apple, как смартфоны iPhone и планшеты iPad, которые также можно обменять со скидкой на новый iPhone, iPad, MacBook, iMac или Apple Watch.
«Мы первыми в России запускаем программу trade-in в категории MacBook. Сstore постоянно внедряет новые сервисы для удобства клиентов, и мы ожидаем большую популярность этой услуги. Особенно учитывая, что trade-in смартфонов показывает стремительный рост – в 65 раз год к году. Приобретая ноутбуки от Apple по программе trade-in в Сstore, клиенты могут воспользоваться также условиями рассрочки и кредита, а также получить баллы за покупку на карту лояльности Cstore», — отметил руководитель проекта Cstore Дмитрий Лазаренко.
Как это работает
Оценка MacBook по программе Trade-in оперативно производится сотрудниками магазина Cstore. Помимо исследования внешнего вида ноутбука, производится оценка технических параметров сдаваемой модели с использованием специального программного обеспечения.
Партнером «Связного» в программе trade-in является компания «ДамПродам», которая сотрудничает с ней по модели revenue sharing. «ДамПродам» выкупает сданные ноутбуки, затем продает их по своим каналам бизнес-пользователям, и затем предоставляет ритейлеру процент от стоимости устройства trade-in.
Калькулятор предварительной оценки стоимости MacBook, сдаваемого по программе Trade-in, включает такие параметры как модель, год выпуска, диагональ экрана, объем оперативной памяти и накопителя, наличие Touch Bar, общую работоспособность аппарата, наличие и характер царапин, вмятин и сколов на корпусе, состояние антибликового покрытия и зазора между крышками и русификацию клавиатуры. «Вилка» примерной предварительной оценки уточняется уже на месте по факту очной проверки.
По данным Cstore, потенциальная скидка на приобретение новой модели «может достигать 100%». При сдаче MacBook по программе Trade-in совершенно необязательно менять его именно на ноутбук: в качестве нового устройства в Cstore можно выбрать другую технику от Apple — iPad, iPhone, Apple Watch или iMac.
Как пояснили CNews в пресс-службе «Связного», скидка в 100% может быть доступна для клиента, в зависимости от сдаваемой и приобретаемой модели. Например, при обмене MacBook Pro 15'' Touch Bar (2017) с 8 ГБ ОЗУ в отличном или хорошем внешнем состоянии на iPhone X 64Gb.
По словам представителей Cstore, по trade-in принимаются все модели MacBook, выпущенные с 2013 по 2017 год. Среди наиболее важных технических характеристик устройства, от которых зависит размер скидки на новый гаджет, — модель ноутбука, диагональ экрана, год выпуска, оперативная память и состояние батареи. В рабочем состоянии должен быть как сам ноутбук, так и все петли, разъемы USB и т.д.
Судя по информации на сайте Cstore, в новой программе обмена старых MacBook на новые принимают участие модели с пометкой Trade-in; остальные модели фигурируют в списке доступных моделей с пометкой «Новинка».
По данным компании, программа будет доступна во всех магазинах сети Cstore. В настоящее время сеть насчитывает 30 магазинов в 22 городах России, таких как Новосибирск, Москва, Екатеринбург, Тольятти, Уфа, Калуга, Архангельск, Волгоград, Воронеж, Зеленоград, Иркутск, Казань, Краснодар, Мытищи, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Петрозаводск, Самара, Тамбов и др. Сеть курьерской доставки Cstore охватывает еще более 80 городов страны.
Развитие проекта trade-in в «Связном»
В июле 2017 года «Связной» стал первым российским ритейлером, который предоставил trade-in смартфонов в своих 113 магазинах, рассказали CNews в пресс-службе ритейлера.
Уже в августе 2017 года компания масштабировал программу trade-in на все магазины «Связного и Cstore». И если во II квартале 2017 г. в магазины компании на обмен принесли около 1500 аппаратов, то в апреле-июне 2018 г. количество сданной техники составило уже порядка 100 тыс. штук.
Сейчас в магазинах объединенной сети «Связной | Евросеть» принимаются смартфоны не только Apple и Samsung, но также Huawei/Honor, LG, Xiaomi, Nokia, OPPO и Sony. Кроме того, сдать по trade-in в «Связном» теперь можно iPad и планшеты бренда Huawei. Можно поменять с доплатой не только старый смартфон на новый, но и купить в trade-in планшет, а в магазинах Cstore — MacBook и iMac.
Согласно внутренней статистике «Связного», по итогам II кв. 2018 г. клиенты компании чаще всего меняли устройства на смартфоны Samsung — их доля в общем количестве приобретенных устройств составила 53%. На втором месте оказались iPhone — 38% приобретенных устройств по программе trade-in. Замыкают тройку смартфоны Sony Xperia и 8% от общего количества приобретенных устройств по программе trade-in.
Популярностью пользовались смартфоны брендов Xiaomi, Nokia, а также iPad и iMac. Во II кв. 2018 г. клиенты «Связного» сдавали по trade-in преимущественно продукцию Apple — 56% от общего количества сданных устройств, у бренда Samsung доля составила 35%. Также клиенты сдавали устройств брендов Sony, LG, Xiaomi, Nokia и Huawei/Honor.