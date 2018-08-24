Бумажные лицензии для бизнеса в России исчезнут к концу 2019 года

Закон об отказе от бумажных вариантов лицензий для бизнеса на право выполнения работ или оказания услуг должен вступить в силу до конца 2019 г. Вместо предоставления бумажных документов информация о лицензиях будет размещаться в общедоступном информационном реестре.

Отказ от бумажных лицензий

Бумажные лицензии для бизнеса должны быть упразднены уже до конца 2019 г. Речь идет о лицензиях на право выполнения работ или оказания услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Дело в том, что закон об отказе от бумажных вариантов таких лицензий, проект которого был внесен в правительство Минэкономразвития, могут принять уже в 2019 г., при этом вступить в силу он должен будет до конца года. Такие сроки озвучил замминистра экономразвития Савва Шипов в ходе рабочей поездки в Пермь, передает информационное агентство ТАСС.

«Примерные сроки по этому законопроекту понятны. Мы рассчитываем, что он будет принят до лета следующего года и подписан президентом, соответственно сможет вступить в силу до конца 2019 г.», — приводит слова Шипова ТАСС.

Что будет вместо бумаги

Согласно законопроекту Минэкономразвития, вместо предоставления лицензии в бумажном виде запись о ее предоставлении будет размещаться в соответствующем реестре — открытом и общедоступном. Шипов уточнил, что для выполнения закона будут необходимы изменения в подзаконных актах и информационных системах.

Когда ранее в августе Минэкономразвития внесло законопроект, его авторы отмечали, что изменения будут вводиться постепенно, и в течение некоторого начального промежутка времени предприниматели смогут получать и электронные, и бумажные лицензии.

Лицензии для бизнеса на выполнение работ станут полностью электронными

Минэкономразвития сообщает, что в 2017 г. количество заявлений на предоставление услуг по лицензированию, включая выдачу или переоформление лицензии и выдачу дубликата лицензии, достигло 234 тыс. Из этих лицензий лишь 7 тыс. было выдано в электронном виде.

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В июне CNews писал, что согласно приказу Минфина документы о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств (они же фермерские хозяйства) будут выдаваться в России только в электронной форме. Предоставление бумажного дубликата возможно только по специальному заявлению. Поскольку подать пакет документов на регистрацию тоже можно по интернету, госуслуга может быть оказана вообще без бумаги.

В марте сообщалось, что в России появится мобильное приложение, через которое индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане смогут без издержек платить налоги. Для них будет введен новый специальный режим налогообложения, который полностью избавит их от необходимости вести отчетность. Для самозанятых это будет актуально только в 2020 г., поскольку их налоговые каникулы были продлены на весь 2019 г.

Кроме того, в России готовятся технологические проекты и поправки к законодательству, которые позволят гражданам удаленно обращаться к нотариусу с просьбой зафиксировать оскорбление в интернете. Нотариус также удаленно будет подтверждать наличие оскорбительной публикации. Личной встречи нотариуса и заказчика услуги не потребуется, при этом данное нотариальное свидетельство будет действительна в суде.