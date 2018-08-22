Власти распорядились привести руководства по госуслугам в машиночитаемый вид

Технологические схемы оказания госуслуг будут создаваться в машиночитаемом формате — проект соответствующего постановления был подготовлен Минэкономразвития. Для этого будет использоваться федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Проект постановления

Минэкономразвития вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства, согласно которому технологические схемы предоставления государственных и муниципальных услуг будут формироваться в машиночитаемом формате. Текст документа можно найти на портале regulation.gov.ru. Общественное обсуждение проекта продлится до 4 сентября.

Как отмечают авторы документа в пояснительной записке, машиночитаемый формат технологических схем позволит применять их с большей эффективностью и упростит их использование в многофункциональных центрах предоставления госуслуг (МФЦ).

В процессе формирования машиночитаемых технологических схем с 1 июля 2019 г. будет использоваться федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)». Регионом рекомендуется перейти к формированию технологических схем в машиночитаемом формате с начала 2020 г.

Что такое технологические схемы

Технологическая схема предоставления госуслуги — это детальное описание процесса предоставление этой услуги, которое содержит все необходимые требования и условия оказания услуги, а также всевозможные разъяснения. Детали процесса, которые присутствуют в технологической схеме, могут отсутствовать в любых других нормативных правовых актах. Технологические схемы формируются в том числе в электронном виде.

В технологической схеме перечислены все формы и бланки, необходимые для оказания услуги, размещены сведения обо всех задействованных в процессе технологиях, таких как автоматизированные системы, электронные сервисы и каналы связи, а также указано применяемое в процессе оборудование типа принтера, сканера и т. д.

Правительство намерено внедрить машиночитаемый формат технологических схем предоставления госуслуг

Таким образом, технологическая схема — это практическая инструкция, которой руководствуется то или иное ведомство при оказании какой-либо госуслуги. Технологические схемы создаются для того, чтобы госуслуги единообразно предоставлялись в регионах, внебюджетных фондах, МФЦ и по интернету. Также различные инстанции руководствуются ими при совместном оказании госуслуг — например, когда сама услуга оказывается в госоргане, а ее результат гражданин получает в МФЦ.

Госуслуги в России

В настоящий момент в России набирают популярность электронные госуслуги, не требующие личного обращения граждан в МФЦ или госорганы. По данным Росстата, в течение 2017 г. за получением государственных или муниципальных услуг обратилось 72,4 млн россиян, причем 46,6 млн граждан, то есть 64,3%, предпочли получить эти услуги в электронной форме. Как отмечает Росстат, это выше планового показателя.

Востребованность электронных госуслуг последовательно растет на протяжении последних лет: в 2014 г. ими воспользовались 11,6 млн россиян, в 2015 г. — 20,3 млн, а в 2016 г. — 31,7 млн. В настоящий момент в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), в которой необходимо зарегистрироваться для получения госуслуг онлайн, насчитывается более 70 млн зарегистрированных пользователей.

Также популярностью у населения пользуются МФЦ. Особенность их работы заключается в том, что от гражданина для получения госуслуги требуется всего лишь одно обращение, то есть в работе МФЦ реализован принцип «единого окна». Все взаимодействие с различными госорганами, необходимое в ходе выполнения заявки, осуществляет МФЦ, а не сам заявитель. Сеть МФЦ начала формироваться в 2007 г. и постоянно расширяется.

Также в настоящее время в России внедряется принцип оказания госуслуг «по жизненной ситуации». Этот принцип дает возможность гражданину написать одно заявление на целый пакет госуслуг, связанных с совершением определенных событий в жизни. «Жизненной ситуацией» считается, например, рождение ребенка. В этом случае по одному заявлению от родителей выдается свидетельство о рождении, оформляется материнский капитал, прописка ребенка в квартире и предоставляются другие услуги. До этого на каждую услугу требовалось писать отдельное заявление.