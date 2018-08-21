«Яндекс.Маркет» запустил партнерскую программу для тех, кто не умеет программировать

«Яндекс.Маркет» будет отдавать партнерским сайтам до 80% дохода, полученного от переходов покупателей по ссылкам и виджетам с этих сайтов в интернет-магазины. Если раньше компания предлагала партнерам использовать API для создания собственных ссылок, то теперь ссылки и виджеты предлагаются в готовом виде.

Новая программа

«Яндекс.Маркет» предоставил возможность владельцам сайтов, блогерам и вебмастерам размещать на своих ресурсах контент «Маркета» в виде готовых ссылок и виджетов. Изменения нашли отражение в обновленных условиях партнерской программы. С помощью этих инструментов пользователи смогут переходить с партнерского сайта на страницы «Яндекс.Маркета» и в интернет-магазины.

Как пояснили в «Яндексе» по просьбе CNews, до этого партнеры могли только создавать собственные ссылки и другие продукты с помощью контентного API, что требовало от них навыков программирования. Теперь же они могут использовать готовые ссылки и виджеты, то есть для получения роялти им необходимо просто вставить код на сайт. Кроме того, ранее виджеты не могли содержать прямые ссылки на магазины, а теперь могут.

Партнеры будут получать часть доходов «Маркета», которые генерируются от перехода пользователей с их сайтов в интернет-магазины. Доля, которую будет получать партнерский ресурс, может достигать 80% дохода, полученного «Маркетом» с помощью этого ресурса. Как пояснили в «Яндексе» по просьбе CNews, раньше максимальный процент составлял 50%. Точный процент зависит от количества переходов. В личном кабинете участника программы отражается статистика по переходам с его сайта в магазины.

Как работают виджеты

На сайте или в блоге можно разместить виджеты, которые будут показывать контент «Яндекс.Маркета», по тематике подходящий к содержанию данной страницы. Если в статье, например, рассказывается о фотографии, то ее можно дополнить виджетом с подборкой фотокамер, а к публикации о горных велосипедах подойдет виджет со списком магазинов, где они продаются.

В «Яндекс.Маркете» считают, что правильно подобранные по тематике и содержащие дополнительную информацию виджеты будут восприниматься пользователями органично, то есть не как реклама, а как часть материала. Виджет позволит перейти с сайта на «Маркет» или прямо в интернет-магазин.

API и ссылки

Контентный API позволяет партнерам создавать собственные форматы, в которых они будут представлять материалы «Яндекс.Маркета». Благодаря этому на странице можно поставить не только обычный рекламный баннер, а целую виртуальную витрину с товаром, который по смыслу подходит к содержанию сайта.

Партнеры «Яндекс.Маркета» смогут представлять на своих сайтах его контент

Блогеры и владельцы пабликов смогут размещать в своих публикациях реферальные ссылки. Такая ссылка будет приводить пользователя на карточку товара, подборку нескольких товаров или другой релевантный для аудитории ресурса раздел «Маркета».

Совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка

Напомним, в мае в интернете начал работу совместный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка, получивший название «Беру». Стоимость предприятия составляет 60 млрд руб., из которых 30 млрд руб. были предоставлены «Яндексу» Сбербанком по условиям сделки. 10% акций нового предприятия пошли в опционной фонд для сотрудников, остальные были поровну разделены между «Яндексом» и Сбербанком. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что партнеры намерены создать на базе «Яндекс.Маркета» «российский Amazon».

Совместное предприятие будет работать по трем направлениям. Во-первых, оно займется развитием маркетплейса — розничной площадки в интернете, где покупатели смогут приобретать товары у различных продавцов. Площадка самостоятельно будет осуществлять обработку заказов, обслуживание клиентов, организацию логистической цепочки и доставки покупок.

Во-вторых, совместное предприятие будет работать в направлении развития трансграничной онлайн-торговли. Третьим направлением станет развитие «Яндекс.Маркета» в прежнем виде, то есть в качестве площадки для сравнения цен и выбора товаров.

По ссылке с партнерского сайта можно будет попасть прямо в интернет-магазин

Согласно условиям сделки Сбербанк купил пакет вновь выпущенных акций «Яндекс.Маркета» стоимостью 30 млрд руб., а Максим Гришаков остался на посту гендиректора — с местом в совете директоров предприятия, наряду с тремя представителями от «Яндекса» и тремя от Сбербанка.

В апреле «Яндекс» опубликовал акционерное соглашения совместного предприятия, которое пролило свет на условия сделки. Выяснилось, что стороны будут искать третьего, стратегического инвестора для покупки им миноритарной доли в предприятии за наличные средства. Также «Яндекс» и Сбербанк смогут требовать проведения IPO «Яндекс.Маркета» без согласия друг с другом.