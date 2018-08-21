Конференция CNews «ITSM 2018: новая роль ИТ в цифровой компании»
11 октября 2018 г. в Москве CNews проведет конференцию «ITSM 2018: новая роль ИТ в цифровой компании».
11 октября 2018 г. в Москве CNews проведет конференцию «ITSM 2018: новая роль ИТ в цифровой компании».
Создание цифровой экономики в целом и цифровизация бизнеса в частности несут с собой коренное изменение роли ИТ-служб в компаниях. ИТ-службы превращаются из вспомогательных подразделений, отвечающих за обеспечение непрерывности работы ИТ-инфраструктуры и техническую поддержку организации, в полноправных участников всех бизнес-процессов. Они выступают не просто в качестве поставщиков сервисов для бизнес-подразделений, а участвуют в разработке бизнес-стратегии компании и сами становятся подразделениями, генерирующими прибыль.
В таких условиях особое значение приобретает качество управления ИТ-услугами, которые должны не просто обеспечить непрерывность и развитие бизнеса, но и сделать это с минимальными затратами. На помощь приходит ITSM – подход к управлению, помогающий оптимально сочетать между собой возможности людей, процессов и информационных технологий.
C понятием ITSM неразрывно связано также понятие ITIL – библиотеки лучших практик по организации работы отделов, подразделений или компаний, предоставляющих ИТ-услуги. В настоящее время в ней содержится семь книг, описывающих лучшие практики использования бизнес-процессов управления ИТ.
- Как меняется роль ИТ-подразделений в цифровых компаниях?
- Каково место ИТ-подразделения в оргструктуре?
- Какие новые требования к организации работы ИТ-службы появляются?
- Как обеспечить непрерывность предоставления ИТ-сервисов?
- Как снизить стоимость ИТ-услуг?
- Какие новые подходы предлагает ITSM?
- Какова эффективность использования ITSM?
- Какие новые крупные проекты были реализованы в этой сфере в 2018 г.?
- Как выбрать поставщика ITSM-решений?
- Какие изменения появятся в ITIL через 3-5 лет?
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.
Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1562, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.