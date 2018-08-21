Конференция CNews «ITSM 2018: новая роль ИТ в цифровой компании»

11 октября 2018 г. в Москве CNews проведет конференцию «ITSM 2018: новая роль ИТ в цифровой компании».

11 октября 2018 г. в Москве CNews проведет конференцию «ITSM 2018: новая роль ИТ в цифровой компании».

Создание цифровой экономики в целом и цифровизация бизнеса в частности несут с собой коренное изменение роли ИТ-служб в компаниях. ИТ-службы превращаются из вспомогательных подразделений, отвечающих за обеспечение непрерывности работы ИТ-инфраструктуры и техническую поддержку организации, в полноправных участников всех бизнес-процессов. Они выступают не просто в качестве поставщиков сервисов для бизнес-подразделений, а участвуют в разработке бизнес-стратегии компании и сами становятся подразделениями, генерирующими прибыль.

В таких условиях особое значение приобретает качество управления ИТ-услугами, которые должны не просто обеспечить непрерывность и развитие бизнеса, но и сделать это с минимальными затратами. На помощь приходит ITSM – подход к управлению, помогающий оптимально сочетать между собой возможности людей, процессов и информационных технологий.

C понятием ITSM неразрывно связано также понятие ITIL – библиотеки лучших практик по организации работы отделов, подразделений или компаний, предоставляющих ИТ-услуги. В настоящее время в ней содержится семь книг, описывающих лучшие практики использования бизнес-процессов управления ИТ.

Как меняется роль ИТ-подразделений в цифровых компаниях?

Каково место ИТ-подразделения в оргструктуре?

Какие новые требования к организации работы ИТ-службы появляются?

Как обеспечить непрерывность предоставления ИТ-сервисов?

Как снизить стоимость ИТ-услуг?

Какие новые подходы предлагает ITSM?

Какова эффективность использования ITSM?

Какие новые крупные проекты были реализованы в этой сфере в 2018 г.?

Как выбрать поставщика ITSM-решений?

Какие изменения появятся в ITIL через 3-5 лет?

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1562, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.