Закупки серверов для российских ЦОДов через год вырастут вдвое

В связи с окончанием жизненного цикла оборудования, которое в некоторых российских ЦОДах не обновлялось с 2013 г., продажи серверов в отечественные дата-центры должны вырасти в 2019 г. в два раза. Вообще же наблюдающиеся в России тенденции развития ЦОДов значительно отличаются от общемировых, однако об отставании речь не идет, полагают эксперты.

Рост продаж в ЦОДы

В 2019 г. продажи серверов в российские ЦОДы вырастут как минимум в два раза, но при этом количество физических серверов в дата-центрах увеличится за год всего на 20-25%. Это связано с тем, что сервера будут покупаться в основном на замену оборудованию, жизненный цикл которого подходит к концу. К таким выводам пришли специалисты дата-центра Xelent.

Эксперты поясняют, что срок эксплуатации сервера составляет около пяти лет. В 2014 г. в связи с известными неблагоприятными экономическими условиями некоторые ЦОДы решили не тратиться на обновление оборудования, намереваясь сделать это позднее. В результате существенная часть техники в российских дата-центрах не обновлялась с 2013 г. Поскольку в 2019 г. жизненный цикл этого оборудования подойдет к концу, его частичная или полная замена должна вызвать рост продаж серверов.

В США наблюдается иная ситуация — американские ЦОДы намерены в 2019 г. увеличить вдвое не просто закупки, а именно количество физических серверов, которые они используют. Об этом свидетельствуют результаты опроса ИТ-менеджеров в 151 североамериканской организации, который провела исследовательская компания IHS Markit.

Применение виртуализации

Опрос IHS Markit показал, что к 2019 г. около 73% серверов в США будут работать с применением системы виртуализации на базе гипервизоров или контейнеризации. Сейчас доля таких серверов составляет в США 70%. Российский рынок, в свою очередь, также идет к использованию гибридных решений. Специалисты Xelent прогнозируют рост количества гипервизоров на 15%, и контейнеров — на 5%.

В России ожидается резкое увеличение продаж серверов в дата-центры

«Вероятнее всего, движение в большие ЦОДы начнется через гибридные системы — часть на физических носителях, часть в облаках,— отмечает Павел Ворошилов, директор по продажам облачных продуктов Xelent. — Это связано с тем, что многие решения и сервисы невозможно перенести в облако из-за особенностей их архитектуры — либо их нужно будет сильно дорабатывать, либо переписывать с нуля. Также в ЦОДах останутся системы, которые требуют специальных регламентов по обслуживанию в связи с гостайной».

Инвестиции в хранилища

По данным исследования IНS Markit, 53% дата-центров в США намерены нарастить инвестиции в программно-определяемые хранилища. Такие хранилища комплектуются коммутаторами, маршрутизаторами, устройствами безопасности, балансировщиками нагрузки и устройствами WAN-оптимизации. В хранилища типа NAS намерены вложиться 52% американских дата-центров, а в SSD — 42%.

В России программно-определяемые хранилища используются в крупных компаниях значительно реже — по большей части в качестве песочниц, то есть как среды разработки и тестирования. Инвестиции в них составят в 2019 г. примерно 15% от общих вложении в хранилища, если говорить о крупных игроках рынка. Для малого и среднего бизнеса этот показатель составит 30%.

Количество ЦОДов в мире и России

На протяжении последних трех лет количество ЦОДов в мире, в том числе в США, постепенно сокращается — на 2-3% ежегодно с 2016 г., по данным исследовательской компании IDC. Эксперты объясняют это консолидацией ресурсов и растущей эффективностью использования оборудования. В России же количество ЦОДов, напротив, продолжает достаточно бурно расти.

«Минкомсвязи предложило ряд инициатив, которые нашли отражение в проекте программы "Цифровая экономика России". Такие изменения, по нашим оценкам, могут существенно увеличить количество ЦОДов в России. Мы прогнозируем годовой рост 22-23%», — отмечает гендиректор компании «АМДтехнологии» Максим Сохань.

Минкомсвязи предлагает разработать в 2018 г. генеральную схему размещения ЦОДов и сформировать консорциум дата-центров, который будет курировать их развитие, отслеживать сбои в работе через специальный ситуационный центр и координировать усилия по обеспечению их безопасности. Кроме того, в 2018 г. планируется создать распределенную систему ЦОДов, что сделает их доступными во всех федеральных округах.

Отстает ли Россия

По мнению экспертов, отличия в тенденциях на российском и американском рынке дата-центров не свидетельствуют об отставании России от США.

«Да, еще 5-10 лет назад Россия была позади. Имея перед глазами опыт Запада, догоняя, мы имели возможность выбирать наиболее эффективные и адаптируемые под РФ технологии, как с точки зрения задач, так и с точки зрения правовых норм. Сегодня рынок ЦОДов в России просто развивается своим путем», — отмечает Максим Сохань.