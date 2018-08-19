В России легализуют морские суда без экипажа

Правительство утвердило шаги по правовой поддержке внедрению инноваций на морском и речном транспорте. Будет введены понятия «безэкипажных судов», «внешних капитанов» и «судов-амфибий», будут созданы отечественные стандарты e-Навигации, а работы информационных систем речного и морского транспорта будет отрегулирована.

Власти определили инновации на морском и речном транспорте

Правительство утвердило дорожную карту (ДК) по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров при реализации дорожной карты «Маринет», являющейся частью Национальной технологической инициативы (НТИ).

ДК «Маринет» была утверждена Президентским советом по модернизации и инновационному развитию экономике в 2015 г.

Документ направлен на развитие перспективных технологических направлений морской отрасли: цифровой навигации (e-Навигация), технологии освоения ресурсов океана и инновационному судостроению.

Авторы нынешнего ДК намерены решить следующие задачи: усовершенствования процедуры сертификации продукции «Маринет»; обеспечение приоритета поддержки продукции «Маринет» для инновационной деятельности российских государственных компаний в области водного транспорта, судостроения, морской добычи и гидронетики; обеспечение международного статуса российским «пилотным зонам» «Маринет» и обеспечение системной работы по продвижению решений в области международного права и международных технических стандартов в интересах российских компаний.

Регулирование информационных систем речного и морского транспорта

В рамках направления развития электронных сервисов и открытых данных в 2018 г. законодательно будет установлен порядок обеспечения недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов к информации о координатно-временных параметрах морских и речных транспортных средств, геоинформационных данных, данных дистанционного зондирования Земли, телеметрических и иных данных для создания коммерческих информационных сервисов для водного транспорта, а также для морехозяйственной деятельности.

Правительство вводит в России понятия «безэкипажных судов» и «внешних капитанов»

В 2019 г. будет определен правовой статус информационных систем морской и речной техники. Планируется установить порядок создания, эксплуатации и использования таких систем, включая сбор, хранение, обработку и предоставление данных формируемых транспортными средствами, находящимися в эксплуатации на территории Евразийского экономического союза. Также будут установлены требованию к картографическому обеспечению таких систем и правовые основы для создания, эксплуатации и использования навигационно-информационных систем.

В 2020 г. будет определен порядок формирования и обеспечения функционирования федеральной государственной информационной телематической системы управления морской и речной техникой. В том числе будут установлены: принципы и порядок функционирования системы; состав системы и ее оператор; состав участников отношений, возникающий в связи с созданием и функционированием информационной системы, их права и обязанности; состав информационного ресурса данной системы; порядок предоставления информации, содержащейся в системе и идентификация участников отношений в системе и меры по защите информации.

Также для информационных систем морского и речного транспорта и их компонентов будет разработан понятийный аппарат, внедрены обязательные требования безопасности, определены формы подтверждения соответствия и порядок проведения такого рода подтверждения.

«Безэкипажные суда», «внешние капитаны» и амфибии

В рамках направления повышения конкурентоспобности российской морской техники в 2019 г. в законодательство будут внесены изменения, учитывающие ужесточающиеся международные требования к морской и речной технике в сфере экологии, безопасности, систем управления и т.д. Также законодательно будет расширена практика субсидирования и иной государственной поддержки процессу импортозамещения в сфере производства комплектующих для корабельной техники, а понятия «морская техника» и «речная техника» будут распространены на некоторые элементы инфраструктуры (береговая инфраструктура портов, водных путем и навигационных систем).

На 2020 г. запланирована разработка понятийного аппарата для морской и речной техники с высокой степенью автоматизации, включая понятие «безэкипажное судно» и «внешний капитан».

Будут определены правовой статус, порядок выпуска в обращение и регулирование эксплуатации, включая: установление особенностей процедур регистрации и проведения технического осмотра морской и речной техники; установление разграничения ответственности между субъектами производства и эксплуатации техники и инфраструктуры, обеспечивающей ее эксплуатацию; определение особенности страхования при эксплуатации такого рода техники и разбора транспортных происшествий с ее участием.

Также планируется сформировать нормативную базу по функционированию амфибийных судов – экранопланов, судов на воздушной подушке и т.д. В том числе должна быть проведена регламентация их движений над сушей и льдом. При этом законодательство в области амфибийных судов должно быть гармонизировано с законодательством в области воздушного движения.

Отечественные стандарты e-Навигации

В рамках направления совершенствования технического регулирования, стандартизации и сертификации в 2018 г. за счет бюджета будет обеспечена системная работы по продвижению решений в области международного права и международных технических стандартов, включая установление обязательных требований к морской технике, в интересах российских участников рынка «Маринет».

Речь идет об активном участии в работе таких регуляторов, как Международная морская организация, Международная ассоциация морских средств навигации и маячных служб, Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, Международная палата по судоходству, Европейский союз речного и морского транспорта, Европейский вещательный союз, Общество конструкторов и инженеров морского флота и Американское общество инженеров-механиков.

Также будет проведено формирование системы стандартов для электронного описания судов и иных объектов морской и речной техники. В 2019 г. будет проведено формирование систем стандартов использования e-Навигации, безэкипажного судовождения, экологического мониторинга и мониторинга рыбного промысла.

Будет разработан и внедрен национальный стандарт, обеспечивающий повышение качества корабельных технических средств на всех этапах жизненного цикла. Также в технологический процесс будут внедрены принципиально новые технологии, средства диагностики и контроля состояния корабельных технических средств.

Планируется осуществить совершенствование процедуры сертификации морской и речной техники. Речь идет о разработке процедуры одобрения (сертификации), позволяющей осуществить взаимное признание сертификатов в различных органах, а также исключить дублирование одного и того же оборудования в различных сертификационных органах.

Также будут отменены индивидуальные сертификаты на оборудование, за исключением навигационных систем, оборудования и приборов регистрации данных о рейсах и спасательных шлюпках, сертификация которых осуществляется Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море.

Будет организован работоспособный процесс распространения электронных навигационных карт во внутренних водных путях и корректуры к ним с использованием опыта работы с морскими картами. Также для продуктов рынка «Маринет» будет усовершенствована процедура государственной поддержки сертификации продуктов и услуг на зарубежных рынках и проведена регламентация возможности использования цифровых моделей в процессе испытаний и сертификации продуктов.

Кроме того, Дорожная карта предполагает разработку и внедрение системы добровольной сертификации «Маринет» для новой морской и речной техники, инновационных технологий, услуг на их основе и квалификации персонала.

Требования к сетевому взаимодействию «безэкипажных судов»

В 2020 г. будут установлены требования безопасности и методов оценки соответствия морской и речной техники с высокой степенью автоматизации управления в части: систем экстренного торможения с функциями распознавания неподвижного и подвижного транспортного средства; систем предупреждения о выходе из заданной траектории движения; систем распознавания береговых отметок и знаков с информированием капитана морского (речного) транспортного средства и оператора наземных служб; систем визуального информирования о траектории движения и систем записи параметров движения («черного ящика»).

Кроме того, будут установлены требования в отношении сетевого взаимодействия морских и речных транспортных средств с высокой степенью автоматизации управления между собой. Также будут установлены требования в отношении сетевого взаимодействия таких судов с портовыми и иными инфраструктурными системами.

В 2021 г. будет проведено формирование системы стандартов использования подводной робототехники и средств подводного позиционирования и связи.

Амфибии будут испытывать на Байкале

В рамках направления снятия ограничений на апробирование применения новых технологий в морской технике в 2019 г. будет сформирована нормативно-правовая база для апробирования применения новых технологий в морской технике. В том числе в рамках международной кооперации в Каспийском море пройдут комплексные испытания новых видов морской техники и тестирование международной нормативной базе, в Финском заливе будет тестироваться навигация, а в озере Байкал - скоростные амфибийные суда.

Веб-тренажеры для подготовки кадров для морского и речного транспорта

В рамках направления совершенствования закупочной деятельности в 2018 г. из-под действия законодательства о госзакупках будут выведены оказываемые Российским морским регистром судоходства услуги по согласованию технической документации построенных судов и использованных при их строительстве материалов.

Будет расширено использование веб-тренажеров для подготовки кадров для морского и речного транспорта. Кроме того, будут разработаны специализированные программы обучения «внешних капитанов». Также будет расширен перечень высокотехнологической продукции, работ и услуг с учетом приоритетных направлений модернизации российской морской и речной базы.

В 2019 г. в рамках поддержки отечественных производителей рынка «Маринет» будет определен перечень видов морской и речной техники и ее компонентов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничения допуска для целей осуществления госзакупок.

Также будут разработаны процедуры приоритетного включения продуктов и услуг, созданных в рамках реализации плана мероприятий «Маринет», в планы закупок инновационной продукции для государственных нужд и для госкомпаний. Параллельно произойдет упрощение процедуры закупок морской техники и ее компонентов подконтрольным государства компаниями.

Высокотехнологический рынок купли-продажи речной и морской техники

В рамках направления изменения налоговой системы в 2018 г. будет установлена налоговая база по налогу на добавленную стоимость при реализации морской и речной техники, приобретенной у физических лиц, а также у организаций, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость и применяющих специальные налоговые режимы, для перепродажи и дальнейшей продажи физическим лицам.

Налоговая база будет определяться как разницы между ценой, определяемой в соответствие со статьей 105.3 Налогового кодекса с учетом налога, и ценой приобретения указанной морской и речной техники. Это позволит создать высокотехнологичный рынок купли-продажи морской и речной техники, бывшей в эксплуатации, и условия для оказания высокотехнологических услуг на этом рынке за счет участия на недискриминационных условиях юридических лиц.

Стандартизация на международном уровне с учетом российских интересов

Финальное направление документа состоит в совершенствовании международного регулирования морской отрасли в рамках Международной морской организации (ММО). В 2020 г. в конвенцию ММО будут внесены изменения в части механизмов применения электронных свидетельств на суда и электронных документов моряка, а также иных электронных средств документооборота в сфере судоходства. Также будут подготовлены предложения для ММО в области кибербезопасности, учитывающие интересы российских компаний.

В 2018-2020 гг. будет производиться разработка нот для ММО по имплементации Стратегии e-Навигации с учетом интересов российских разработчиков. Также в 2018-2021 гг. будет обеспечено включение в план работы Международной морской организации вопросов по регулированию безэкипажного судоходства и подготовки предложений по нормативному регулированию данного вопроса.

В 2021 г. в план работы ММО будут включены вопросы по функциональной оценке безопасности (целевых стандартов безопасности) и подготовки предложений по нормативному регулированию данных вопросов. Кроме того, будут разработаны проект нот для ММО по совершенствованию стандартов обучения и сертификации кадров морского флота.