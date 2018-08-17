Юный хакер украл у Apple 90 ГБ секретных данных о будущих iPhone и MacBook

В Австралии судят малолетнего хакера, взломавшего внутренние системы корпорации Apple и успевшего вывести колоссальное количество данных, прежде чем администраторы компании обнаружили его присутствие. Хакер уверяет, что он фанат Apple и мечтает работать в этой компании.

Дело о 90 гигабайтах

В Австралии начался судебный процесс над подростком, успешно взломавшим внутренние системы корпорации Apple и выкачавшим оттуда не менее 90 ГБ конфиденциальной информации.

Имя подростка не раскрывается в соответствии с законодательством: подсудимый несовершеннолетний. Кроме того, адвокат хакера заявил, что его подзащитный настолько хорошо известен в хакерских сообществах, что любое его упоминание может представлять для него угрозу. Что же касается мотивов подсудимого, то, как уверяет защита, подросток является «фанатом» Apple, который давно мечтал устроиться туда работать, но был для этого слишком юн, и потому «зашёл с чёрного хода».

Отследили по IP

Хакер сам разработал целый арсенал инструментов для скрытного проникновения в системы Apple, однако дело всё равно закончилось визитом правоохранительных органов и изъятием личных устройств подростка, в частности, двух макбуков.

Малолетний хакер был слишком юн, чтобы устроиться в Apple на работу, поэтому он взломал ее сервера и скопировал 90 ГБ секретных данных

Как заявил прокурор, серийные номера этих ноутбуков «совпадали с серийными номерами устройств, замеченных в получении доступа ко внутренним системам» корпорации Apple. Также у злоумышленника изъяли мобильный телефон и внешний жёсткий диск. Из слов гособвинителя также следует, что следователям удалось установить IP-адрес, которым злоумышленник пользовался при взломах.

«Если хакера действительно отследили по IP-адресу, то это свидетельствует о его неопытности, - считает Олег Галушкин, директор по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Соответственно, возникает вопрос, насколько эффективна защита внутренних систем Apple, если её смог обойти шестнадцатилетний подросток, не умеющий маскировать свои IP-адреса. Впрочем, пока единственным источником о деле являются неспециализированные СМИ, которые вполне могли дать некорректную информацию».

Нам ни к чему лишний шум

По имеющимся на данный момент сведениям, после обнаружения взлома Apple обратилась в ФБР. Проведя своё расследование, американские правоохранители передали информацию австралийским коллегам, которые и задержали взломщика.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что злоумышленник каким-то образом получил доступ к неким «ключам авторизации», позволявшим ему получить доступ ко внутренним системам Apple, конфиденциальной информации, размещённой в них, и пользовательским данным.

В ходе своего выступления обвинитель отметил, что компания Apple высказалась против излишней публичности процесса и разглашения подробностей. В этом нет ничего удивительного, поскольку выкачанные хакером 90 ГБ данных напрямую затрагивают интересы корпорации и содержат коммерческие секреты и сведения о будущих разработках фирмы.

Хакер признал вину в полном объёме. Вердикт суда будет оглашён в сентябре.