И целого облака мало: новый тренд определяет будущее индустрии СХД

В ближайшем будущем в сфере больших данных все большее распространение будут получать гибридные СХД, когда информация хранится и в облаке, и на собственных серверах компании. Другая тенденция – «многооблачность», когда данные находятся не у одного гиперскейлера (AWS, Microsoft или Google), а сразу у нескольких провайдеров.

Представители иностранных ИТ-компаний поделились своим видением основных тенденций в области хранения и управления информацией для аналитики больших данных на ближайшие годы. Среди названных ими трендов: гибридные СХД и «многооблачность».

Как сказал Лаз Веркиаридис, главный технический директор (Chief Technology Officer) компании ClearSky Data, объем данных, используемых в аналитике, растет огромными темпами. В связи с этим пользователям нужны гибкие инструменты, которые позволяют быстро масштабировать вычислительные системы. При этом масштабирование может идти как в сторону увеличения, так и уменьшения. Таким инструментом может стать Edge Computing, то есть одновременное использование как облаков, так и собственной инфраструктуры.

«Аналитические расчеты не могут осуществляться исключительно в облачной среде, поскольку в этом случае скорость обработки данных резко падает из-за больших задержек. Необходимо, чтобы часть данных хранилась где-то поблизости», – сказал Веркиаридис.

Мультиоблачные решения делают бизнес независимым от смены провайдера, гибко перемещая данные и оптимизируя инфраструктуру

Другую тенденцию обозначил Пол Спешиаль, вице-президент по продуктовому менеджменту компании Scality. По его словам, сегодня быстро набирает популярность «многооблачность» (Multi-Cloud), то есть СХД, которая размещена одновременно на нескольких облаках, как крупнейших гиперскейлеров, таких как AWS, Microsoft или Google, так и в частных облаках небольших провайдеров. В этом случае, поясняет эксперт, пользователи могут воспользоваться всем спектром услуг, который предлагают разные облачные операторы.

Как пояснили представители российского отделения компании NetApp, мультиоблачность – важный и, даже, определяющий индустрию СХД тренд. «Такие решения активно применяются на практике. Мы видим, что российские и иностранные предприятия готовы в них инвестировать, ведь без них сложно эффективно управлять данными и повышать производительность, – сказала Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ. – NetApp как раз предлагает решения, которые делают мультиоблачность возможной. К примеру, стратегия Data Fabric. Она позволяет «бесшовно» связывать ресурсы заказчика on-premise с публичными облаками, а также гибко перемещать данные и оптимизировать инфраструктуру. Таким образом, бизнес становится независимым от смены провайдера и всех сложностей, которые она может повлечь».