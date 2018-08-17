ARM собралась обогнать Intel на рынке чипов для ноутбуков. Опрос

Обновленные планы ARM обещают двух-трехкратное преимущество процессорных вычислительных ядер компании над типичными мобильными чипами Intel по энергопотреблению при сравнимой производительности. До 2020 г. ARM обещает еще два новых поколения производительных ядер Cortex A.

ARM не на шутку заинтересовалась ноутбуками

Британская компания ARM (Advanced RISC Machine), выпускающая 32-битные и 64-битные вычислительные ядра с одноименной архитектурой, представила свои обновленные планы по выпуску новых процессорных архитектур до 2020 г. В дополнение к подробностям о новой 64-битной архитектуре Cortex A76, представленной впервые в мае 2018 г., ARM также уточнила сроки выпуска первых чипов на ее базе, представила планы по переходу на новые вычислительные ядра Deimos с нормами 7 нм в 2019 г. и следующую архитектуру Hercules с нормами 7 нм и 5 нм в 2020 г.

Согласно представленным ARM результатам собственных сравнительных тестов, типичная система на базе ARM Cortex A7 покажет производительность, сравнимую с возможностями мобильных процессоров Intel Core i5, но при значительно меньшем энергопотреблении — в два или даже в три раза.



В рамках своей обновленной стратегии на ближайшие годы, ARM также рассказала о своих планах по постепенному расширению активности на смежных рынках электроники - от сегмента мобильных гаджетов (планшетов, ПК, конвертируемых ПК) через поколение так называемых «постоянно подключенных устройств» (Always-Connected Devices) к рынку полноценных ноутбуков – аккурат ко времени коммерческого распространения сотовых сетей поколения 5G.

В частности, с появлением первых решений на базе вычислительных ядер ARM A76, компания намерена вступить в полноценное противостояние с традиционными для рынка ноутбуков процессорами микроархитектуры x86 компании Intel, предлагая потребителям мобильные решения с лучшей производительностью при значительно меньшим энергопотреблением.

Процессорные планы ARM на ближайшие три года

В настоящее время вычислительные ядра ARM Cortex A75 являются основой мобильных платформ Qualcomm Snapdragon 835 и Snapdragon 845, которые уже используются во многих планшетах и флагманских смартфонах ведущих производителей. Кроме того, эти же ядра являются основой новой мобильной платформы Snapdragon 850, на которую делает ставку Qualcomm в продвижении концепции «Всегда подключенных мобильных ПК» с перспективой на интенсивный рост популярности по мере внедрения в коммерческую эксплуатацию сетей поколения 5G.

Обновленные планы ARM по выпуску процессорных ядер

В рамках обновления своих планов на ближайшие годы ARM впервые раскрыла кодовые наименования своих следующих поколений вычислительных ядер – Deimos и Hercules. Оба они базируются на микроахритектуре Cortex A76, и впервые представят новые и улучшенные возможности ядер поколения Austin.

По данным ARM, производство первых решений на базе A76 стартует уже в 2018 году – анонс начала производства первых коммерческих гаджетов на процессорных ядрах с нормами 7 вполне возможен до начала Нового года.

Появление мобильных платформ на базе вычислительных ядер A76 Deimos с улучшенным техпроцессом 7 нм ожидается уже в 2019 г. Следующая итерация этой архитектуры – Hercules, появится ориентировочно в 2020 г. Именно ядра Hercules станут первой микроархитектурой ARM для обкатки перехода на новые нормы производственного техпроцесса 5 нм.

Процессорные планы ARM до 2020 года

После ядер Hercules в планах ARM значится выпуск следующего поколения микроархитектуры со значительными изменениями. Произойдет это ориентировочно в 2021 г.

Как именно ARM собирается потеснить Intel

Анонс обновленных планов ARM также включает интересную информацию от самой компании, где производительность и энергопотребление ядер Cortex A76 напрямую противопоставляются конкурентным платформам Intel.

Развитие технологии ARM DinamoQ на рынке ноутбуков

В качестве инструмента для сравнительного тестирования в компании применили тест SPECint2006 Speed на платформе Linux, скомпилированной с помощью GCC7. Параметры энергопотребления включают полный «термопакет» (TDP) чипа, включая потребление вычислительных ядер, сигнальной обвязки и контроллеров памяти – именно то, что учитывается в качестве активной платформы в современных тестированиях потребления мощности смартфонов.

Сравнение чипов ARM и Intel

По данным внутренних тестов ARM, система на базе Cortex A76 с тактовой частотой 3 ГГц в однопоточном режиме примерно соответствует производительности платформы на мобильном процессоре Intel Core i5-7300U с максимальной тактовой частотой 3,5 ГГц (турборежим) в аналогичном однопоточном режиме.

Энергопотребление системы на ARM Cortex A76 в этом тестировании составляет менее 5 Вт, против TDP на уровне 15 Вт у системы Intel. Здесь, впрочем, лобовое сравнение этих параметров не совсем корректно, поскольку ARM представляет данные о реальном энергопотреблении при исполнении однопоточного задания SPEC, в то время как данные о TDP процессора Core i5-7300U, взятые из официального описания Intel, отражают типичный показатель и вряд ли соответствуют реальному пакету рассеиваемой энергии при однопоточной нагрузке.

Планы ARM по усилению влияния на рынке ноутбуков

По данным специалистов Anandtech, TDP порядка 15 Вт актуально для многопоточного режима: замеры энергопотребления процессора Core i5-7200U с тактовой частотой 3,1 ГГц показали только 9,3 Вт на чип в связке с оперативной памятью, для чипа 8250U с тактовой частотой 3,35 ГГц показатель поднялся до 11 Вт. Тем не менее, даже эти показатели дают ARM возможность говорить о приблизительно двойном превосходстве ядер A76 по энергопотреблению при сравнимой производительности.

Еще один слайд, представленный ARM в рамках анонса планов на ближайшие годы, экстраполирует значительное опережение проектных уровней производительности процессорных ядер Deimos и Hercules по сравнению с предполагаемым ростом производительности мобильных чипов Intel. Если верить этому слайду, где-то после 2021 года ARM рассчитывает добиться 2,5-кратного увеличения производительности своих систем.

Экстраполяция роста производительности чипов ARM и Intel

По данным специалистов Anandtech, в рамках майской презентации TechDay представители ARM говорили о приросте производительности ядра Deimos на 20-25% по сравнению с нынешним поколением чипов; новые прогнозы, судя по слайдам, несколько более консервативны и обещают прирост менее 15%.

Когда ожидать коммерческие продукты на новых ядрах ARM

Презентация планов ARM о планах компании по выпуску новых вычислительных архитектур на ближайшие годы носила в большей степени маркетинговый характер, призванный акцентировать новую стратегию компании по расширению своего присутствия на рынке ноутбуков, отмечают специалисты Anandtech, принимавшие участие в мероприятии.

Примерная архитектура чипов на базе ядер ARM Cortex A76

На практике реальная производительность процессорных ядер A76 станет известна в лучшем случае через несколько месяцев, а первые коммерческие крупноформатные устройства (ноутбуки) на базе этих чипов вряд ли появятся в рознице до начала 2019 г.