Американский рынок систем управления автопарком вырастет вдвое за 5 лет

К 2022 г. число пользователей систем управления автопарком в Северной и Южной Америке достигнет 22 млн. С таким прогнозом выступили аналитики Berg Insight. При этом в 4 квартале 2017 г. их было 11 млн.

Рынок Северной и Южной Америки

По данным на 4 квартал 2017 г. в Северной Америке было около 8 млн пользователей систем управления автопарками (FM Systems). К 2022 г. их будет уже 16,4 млн. Таким образом, среднегодовой темп роста рынка составит 15,6%. В Латинской Америке этот рынок в тот же период будет расти в среднем на 13,1% и достигнет к 2022 г. 5,5 млн против 3 млн в 4 квартале 2017 г.

На сегодняшний день на топ-25 крупнейших производителей таких решений в Северной и Южной Америке приходится 7 млн пользователей. Примечательно, что по состоянию на конец 2017 г. на каждую компанию из топ-15 крупнейших игроков рынка FM System приходилось более 100 тыс. пользователей. Более 40% от общего числа эксплуатируемых в регионе решений разработано пятью крупнейшими поставщиками систем управления автопарками.

Крупнейшие игроки

Так, в 2018 г. Verizon создала компанию Verizon Connect, которая стала результатом ее инвестиций в сферу телематики на общую сумму $5 млрд, в том числе покупки компаний Fleetmatics и Telogis. «Verizon Connect является явным лидером в области телематики для управления автопарком как на мировом рынке, так и в Северной и Южной Америке», – говорит Рикард Андерсон, главный аналитик Berg Insight. Ближайшим конкурентом Verizon в Северной и Южной Америке остается Geotab. За ними следуют компании Omnitracs и Trimble, на долю которых приходится 0,5 млн активных пользователей систем управления автопарком в регионе. Замыкает пятерку лидеров Zonar Systems, которая незначительно опережает Michelin.

Среднегодовой темп роста рынка систем управления автопарками в Северной Америке составит 15,6% в период 2018-2022 гг.

По мнению Рикарда Андерсона, в ближайшие годы следует ожидать дальнейшей консолидации рынка систем управления автопарком. Сегодня более полумиллиона пользователей FM-систем использует решения множества небольших компаний. Одновременно на топ-3 игроков этого рынка приходится более 1 млн пользователей, что стало возможным благодаря стратегии развития, основанной, с одной стороны, на слиянии и поглощении конкурентов, а с другой, на все более активном использовании новейших технологий. «Думаю, что в будущем на мировом рынке систем управления автопарком будут доминировать несколько поставщиков решений, число пользователей которых будет измеряться миллионами», – говорит Рикард Андерсон.