Альфа-банк внедрил российскую СУБД Tarantool

В Альфа-банке появилось транзакционное ядро на базе СУБД Tarantool, на котором будут обрабатываться инвестиционные сделки. Решения in-memory используют немногие банки в мире, это считается существенным конкурентным преимуществом. Ядро может обрабатывать порядка 5 тыс. сделок в секунду и создавать по ним отчетность.

Внедрение Tarantool

Как стало известно CNews, Альфа-банк внедрил транзакционное ядро, созданное на базе российской системы управления базами данных (СУБД) Tarantool компании Mail.ru. Ядро будет использоваться для обработки сделок в инвестиционном бизнесе банка. Партнеры утверждают, что скорость обработки сделок значительно повысилась — производительности должно хватить на следующие пять лет при плановом росте бизнеса.

По словам Александра Сахарова, руководителя блока «Информационные технологии» Альфа-банка, стоимость всего решения составила чуть менее 55 млн руб., из которых 20 млн руб. составляют затраты на оборудование.

Как поясняет банк, при выборе СУБД рассматривались и испытывались разные варианты, которые позволяют хранить и обрабатывать данные в оперативной памяти (in-memory). СУБД Tarantool была выбрана потому, что стала победителем в сравнительном тестировании. В частности, в ходе испытаний на восстановление данных после аварийной остановки работы техники решение осталось полностью работоспособным.

Что умеет ядро

Транзакционное ядро может обрабатывать порядка 5 тыс. сделок в секунду и формировать по ним аналитическую отчетность разных типов. Оно выступает в роли общего хранилища данных по всем операциям. Ядро позволяет загрузить в одну модель данные разного типа из различных систем, задействованных в работе инвестиционного бизнеса.

По словам Сахарова, ядро автоматизированной системы полностью работает in-memory у немногих банков в мире. Это расценивается как конкурентное преимущество, поскольку делает основные банковские сервисы более доступными.

В пример Сахаров приводит возможность мгновенного синхронизировать остатки по банковским картам и текущим счетам. Также внедренное решение позволяет моментально изменить счет, привязанный к карте. «Мы построили фундамент, на котором будут развиваться все последующие приложения», — поясняет Сахаров.

Альфа-банк внедрил СУБД Tarantool

Руководитель проекта Tarantool Игорь Ермаков сообщил, что СУБД уже внедрялась в финансовом секторе. Из плюсов решения он назвал мгновенный доступ к аналитике в реальном времени. Пользователи могут просмотреть все исторические данные, на основании которых можно провести трендовый анализ. Это является весомым преимуществом для банка в конкурентной борьбе, пояснил Ермаков.

Что такое СУБД Tarantool

Система управления базами данных Tarantool – это собственное решение Mail.Ru Group, основанное на принципах Open Source. Разработка Tarantool началась около 10 лет назад. Система используется в собственных сервисах Mail.Ru: «Почте», «Облаке Mail.Ru», myTarget и др. Сначала продукт был предназначен для внутреннего использования Mail.Ru, но в апреле 2016 г. компания выложила его в открытый доступ под лицензией BSD.

Техническая поддержка и кастомизация СУБД являются платными, что обеспечивает монетизацию технологии. Mail.ru Group сообщала, что разработка была внедрена в качестве пилотного проекта в Avito, Qiwi и других компаниях.

По словам разработчиков, главное достоинство Tarantool — способность эффективно работать при высоких нагрузках и с большими объемами данных. В Mail.Ru уверяют, что один сервер с Tarantool заменяет более 30 серверов с обычной СУБД, поскольку его производительность составляет миллион транзакций в секунду на одном ядре простейшего commodity-сервера. По словам авторов проекта, Tarantool отменяет необходимость формирования гетерогенной системы из SQL СУБД, NoSQL СУБД, с ним не нужно создавать огромные кластера и докупать лишнее железо.

С осени 2016 г. на Tarantool начал переводить свои сервисы мобильный оператор «Билайн». В декабре 2016 г. Mail.ru сообщила, что намерена внедрить в СУБД полноценную поддержку SQL и тем самым потеснить на рынке Oracle, причем не только в России. В июле 2018 г. стало известно о внедрении Tarantool для работы с большими данными в «Аэрофлоте». По оценкам пользователей интернета, Tarantool является самым удачным программным продуктом Mail.ru.

Чем занимается Альфа-банк

Основанный в 1990 г., сейчас Альфа-банк является крупнейшим частным финансовым институтом в России по размеру активов, капиталу, кредитам и депозитам. Банк осуществляет все основные финансовые операции: работает с частными и корпоративными клиентами, развивает инвестиционный бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам 2017 г. суммарные активы банковской группы «Альфа-банк», к которой относятся ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние компании, равнялись $44,7 млрд. Общий кредитный портфель при этом составлял $28,6 млрд, а капитал достигал $6,4 млрд. В 2017 г. банк получил чистую прибыль в размере $798 млн.

По состоянию на конец 2017 г. банк оказывал услуги 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физлиц в 762 отделениях и филиалах в России и за рубежом.